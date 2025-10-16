دورة العام 2025 تكشف عن برنامج حافل بالحوارات والفعاليات المميزة بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين من بينهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت القمة العالمية لمستقبل الضيافة اليوم عن نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين سيشاركون في قمة مستقبل الضيافة 2025، والتي تضم أكثر من 20 متحدث، إلى جانب جدول أعمال غني بالفعاليات ضمن أكبر دورة تنظمها حتى الآن. ومن المقرر أن تستقطب القمة أكثر من 1600 من قادة قطاعات الضيافة والسياحة في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

واحتفالًا بمرور عشرين عاماً على انطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل القمة العالمية لمستقبل الضيافة ترسيخ مكانتها كأبرز منصة استثمارية رائدة في قطاعي الضيافة والسياحة على مستوى المنطقة. وتحت شعار "حيث تقود الرؤية يتبعها الاستثمار"، تقدم القمة على مدى ثلاثة أيام جدول أعمال غني بالنقاشات والرؤى المستقبلية وجلسات الحوار المتخصصة، التي تتناول محاور رئيسية تشمل: التوقعات العالمية، والاستثمار والعقارات، وأسلوب الحياة والعافية، والجيل القادم، والابتكار والتكنولوجيا، وتجارب الطعام والشراب، ومنتدى المساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب فرص التواصل، والتوقيعات والإعلانات.

وأكد 65 مستثمر من كبار المستثمرين العالميين، الذين يديرون أصولاً تتجاوز 1.98 تريليون دولار أمريكي، مشاركتهم في القمة، من بينهم مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة أوبيروي، ودبي القابضة. وستحظى الوفود المشاركة بفرص استثنائية للتواصل وبناء الشراكات وعقد الصفقات، من خلال لقاءات مباشرة تجمعهم مع مديري الأصول العقارية، وشركات الاستثمار العالمية، والمكاتب العائلية، والصناديق السيادية، الذين يسعون جميعًا إلى استكشاف الجيل الجديد من مشاريع الضيافة الواعدة.

مع أكثر من 130 جلسة تغطي 13 محور ضمن ثلاث مراحل رئيسية، يقدّم برنامج القمة مجموعة من الحوارات الجريئة والرؤى القيادية التي تتصدر جدول أعمالها، من أبرزها:

كلمة رئيسية بعنوان "خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للسياحة والابتكار والمرونة الاقتصادية"، يلقيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جلسة بعنوان "الماضي والحاضر: عقدان من تطور الاستثمار في قطاع الضيافة"، يشارك فيها كل من جوناثان ورسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بينش"؛ وجيرالد لوليس، سفير المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ وناصر محمد علي ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا.

"فن الإبداع: إعادة تعريف الضيافة": جلسة تسلّط الضوء على الابتكار في تجربة الضيافة، يشارك فيها آلان فاينا، المؤسس ورئيس مجموعة فاينا، ولويس أبي عبود، الرئيس الإقليمي لمجموعة لايف ستايل كوليكتيف لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في شركة "إينسمور".

"طريق الحرير الجديد للضيافة: استراتيجيات عابرة للحدود في الاستثمار العالمي": حوار يديره ستيفن ساكور، مقدم برنامج "هارد توك" السابق في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مع بانسي هو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "شون تاك القابضة المحدودة".

"الضيافة 2050: رؤية بعيدة المدى من القمة": جلسة حوارية تجمع نخبة من القادة العالميين في القطاع، يديرها ستيفن ساكور بمشاركة كلٍّ من توماس ب. ماير، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا؛ فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا؛ وهيثم مطر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا في مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، والمستشار الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

"بناء المستقبل: الجغرافيات والقطاعات التي تحدد النمو": جلسة يقودها نيكولاس ماير، رئيس قطاع السياحة والضيافة العالمي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، بمشاركة كل من سيرينا ليم، رئيسة قسم النمو في أسكوت؛ وسوما فينكاتيش، نائب الرئيس التنفيذي للعقارات والتطوير في شركة الفنادق الهندية المحدودة؛ وأليكس لي، رئيس قسم النمو في مجموعة جميرا؛ وفيليسيتي بلاك روبرتس، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فنادق حياة.

"من التصميم الأيقوني إلى العوائد الاستراتيجية: نظرة داخل عقل رائد عقاري عالمي": حوار يديره ستيفن ساكور، مقدم برنامج "هارد توك" السابق في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بمشاركة نيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة كاندي كابيتال؛ ومارك سوكر، الرئيس التنفيذي لشركة مايبورن.

"منتدى الرؤساء العالميين: صعود وهبوط أسواق رأس المال العالمية": جلسة تجمع نخبة من أبرز قادة قطاع الضيافة في العالم، مثل ثيودور كوباك، المؤسس المشارك والرئيس الفخري ومدير مجلس الإشراف في جمعية مديري أصول الضيافة في أوروبا، والشريك الإداري في "أربيرو للضيافة والاستثمار"؛ ورينيه بيل، المدير الإداري لشركة "بوفور"، ورئيس "معارة القابضة"، ورئيس الجمعية في منطقة الشرق الأوسط؛ وراستكو جورجيفيتش، المدير الإداري لإدارة الأصول العالمية في "جونز لانغ لاسال"، ورئيس الجمعية في أوروبا؛ وكين إيكيو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فلات كولابوريشن"، ورئيس الجمعية في اليابان؛ وساشي راجان، نائب الرئيس التنفيذي للاستشارات وإدارة الأصول في قطاع الفنادق والضيافة لدى "جونز لانغ لاسال"، ورئيس الجمعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وتشاد سورنسن، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "تش إم دبليو ووريك"، ورئيس الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتوا تشو، المدير الإداري ورئيس قسم الفنادق والضيافة في الصين لدى "جونز لانغ لاسال"، ورئيس الجمعية في الصين.

وسيقوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى عبد الله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى (مجموعة أرينكو).

جديد القمة لعام 2025:

تعد "قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي"، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة عبر إطلاق مشاريع وشراكات تخدم المصالح المشتركة. وتماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، تجمع القمة، التي تُنظَّم بدعوات خاصة، أكثر من 350 من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة السياحة من 53 دولة إفريقية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الاستثمار في قطاعي الضيافة والسياحة والقطاعات المرتبطة بهما.

منصة PitchPoint: وهي مبادرة جديدة لتعزيز نمو الأعمال مخصّصة لعلامات الضيافة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. تجمع المنصة بين الشركات الناشئة والمستثمرين الراغبين في توسيع آفاق الابتكار ضمن قطاعي الضيافة والسياحة، عبر نموذج تركيزي قائم على الصفقات، يهدف إلى خلق فرص أعمال نوعية وربط المشاريع الجديدة بالمستثمرين الأنسب. وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على التزام القمة العالمية لمستقبل الضيافة بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة التكنولوجيا في تطوير مستقبل القطاع على مستوى العالم.

تحتفي جوائز "مساكن العلامات التجارية العالمية" بالريادة والتميّز المهني لشركات الوساطة العقارية والوسطاء الأفراد العاملين في سوق مساكن العلامات العالمية، وذلك تقديراً لإسهاماتهم البارزة في تطوير هذا القطاع المتنامي. وسيتم الإعلان عن الفائزين في الفئات الثلاث الرئيسة: أفضل وساطة عقارية لمساكن العلامات التجارية، وأفضل وسيط عقاري على مستوى العالم لعلامة تجارية، وجائزة أكبر صفقة عقارية فردية، وذلك في 29 أكتوبر على المنصة الرئيسية خلال منتدى مساكن العلامات التجارية الذي يُقام ضمن فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة.

تكرم جائزة "رائدة التأثير"، التي تنظمها فعالية (FHS Women Power)، القيادات النسائية في قطاع الضيافة اللواتي يُجسّدن القيادة الاستثنائية والنمو المهني والتأثير الإيجابي في القطاع. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على النساء اللواتي تجاوزن الحواجز التقليدية، وأسهمن في إطلاق مبادرات مؤثرة، وتطوير الكفاءات النسائية، وإحداث تحوّل إيجابي داخل مؤسساتهن وفي قطاع الضيافة العالمي عموماً.

وبناء على النجاح الكبير والإقبال الكبير الذي شهدته الدورة السابقة، يعود "منتدى مساكن العلامات التجارية" المتخصص لينظم على مدار يوم كامل في 29 أكتوبر، بالشراكة مع أكور ون ليفينج كراعٍ مؤسس، وجلوبال براندد ريزيدنسز كشريك استراتيجي، وماريوت الدولية كراعٍ، وبي رِسي (BRESI) كشريك إعلامي. يجمع المنتدى نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع الشقق الفندقية بعلامات تجارية، متضمّنًا ورش عمل وجلسات نقاشية معمّقة تستعرض النمو المتسارع لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

تعود أيضاً إلى قمة عام 2025 "أجنحة الدول"، بمشاركة ألبانيا، وقبرص، ومصر، واليونان، وإيطاليا، والفلبين، حيث تستعرض كل دولة مشروعاتها المتميزة في قطاع الضيافة، وتطرح مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات تتمتع بعوائد مرتفعة وإمكانات نمو كبيرة.

وقال جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش"، الجهة العالمية المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: "لطالما كانت القمة العالمية لمستقبل الضيافة منصة لإطلاق الأفكار الجريئة وبناء الشراكات الفاعلة. وعلى مدى عشرين عام، شكلت القمة مساحة للطموح والنمو في المنطقة. هذا العام، لا تقتصر القمة على كونها حدثًا يجمع قادة القطاع، بل تمثل نقطة انطلاقٍ لمرحلةٍ جديدة تُعيد تشكيل مشهد الضيافة العالمي، بصناعةٍ أكثر ابتكارًا ومرونة. ما يميّز دورة هذا العام ليس اتساع البرنامج فقط، بل الزخم الذي تولّده، فهي المنصة التي تتحول فيها الحوارات إلى شراكات، والأفكار إلى استثمارات ملموسة، ويرسم فيها مستقبل القطاع".

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في إفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

حول القمة العالمية لمستقبل الضيافة:

التاريخ: 27 – 29 أكتوبر 2025

المكان: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الرعاة:

تشارك مجموعة جميرا بصفة الراعي المضيف للقمة، فيما تنضم كل من الصين - جناح منطقة تشونغتشينغ، وشركة إدارة صناديق المالديف (MFMC)، ونيوم، ورؤى المدينة القابضة، وطيبة للاستثمارات، والوكالة الوطنية للتنمية الإقليمية في ألبانيا بصفة شركاء استراتيجيين، بينما تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز دور الشريك المعرفي. ويضم الرعاة الرئيسيون لهذا العام عدداً من أبرز الأسماء في قطاع الضيافة، من بينها أكور، وأرادا للضيافة، وباريير، وكلوب ميد، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وإيطاليا للضيافة، وماريوت الدولية، ومجموعة فنادق راديسون، وريد سي جلوبال، وروتانا، وأسكوت المحدودة، ومجلس تنشيط السياحة في الفلبين، ووزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات. كما يشارك عدد من الأسماء البارزة كرعاة للقمة، من بينهم أكشن هوتيلز، وألف للضيافة، وأريستارا.إيه آي، وإيه آر كي بيبول سوليوشنز، وآرثر دي ليتل، وبلاستنِس، وبوشتيك كرييشنز، وفنادق بي دبليو إتش، سي بي آر إي، وكوليرز، وكومباس بروجكت كونسلتينج، وكريديبل إي إس جي، ومدرسة إي إتش إل لإدارة الأعمال في مجال الضيافة، وإلكو إي بي، وإنتربرايز غريس، وفورسايت كرييتف، وإتش وورلد إنترناشونال، وآي إتش سي إل، جي إل إل، جي تي + بارتنرز، ونايت فرانك، ومجموعة فنادق لوفر، وفنادق ماينور، بارسونز، كوو، مجموعة ريكاس للضيافة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إس تي آر – إحدى شركات كو ستار، تيكنوجيم، ذا فيرست جروب هوسبيتاليتي، فنادق ومنتجعات توي، يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت، يو إن إس، وفنادق ومنتجعات ويندهام. أما قائمة العارضين فتضم: فنادق ومنتجعات سنتارا، فنادق روف، فنادق شذا، إنتيليو إيه آي، بالإضافة إلى كافنديش ماكسويل. كما يشهد جناح التكنولوجيا "إكسبلور تك" مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، وتشمل: أدين، ديلي بوينت، إكسبلور تك، فيرماس، فلير، بورتال، وآر إم إس كلاود.

