أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن شراكة جديدة مذهلة مع مجلس أبوظبي الرياضي باعتبارها الراعي الرسمي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، والتي تبدأ يوم غد.

ومع وصول نجوم التنس من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة السنوية، يعزز موقف الاتحاد للطيران كراعي رسمي للبطولة التزام الشركة بدعم الرياضات والفرق الرياضية على نطاق عالمي.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "نحن سعداء بالترحيب بهذا الحدث المرموق للتنس واللاعبين الدوليين المتميزين في أبوظبي في فبراير. ومع أجندة حافلة بالأحداث المثيرة والفعاليات المختلفة، تواصل أبوظبي تألقها كوجهة عالمية المستوى، سواء اخترتها للعيش فيها أو للزيارة - ونحن فخورون بأن نكون سفراء لإمارتنا الحبيبة."

من جهته، علّق نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: "يسعدنا الترحيب بالاتحاد للطيران كراعٍ رسمي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. فبصفتها شركة الناقل الوطني لدولة الإمارات، والرائدة عالميًا في توفير تجارب سفر استثنائية، فإن هذا التعاون يتوافق تمامًا مع هدفنا المتمثل في نقل البطولة، التي دخلت عامها الثالث الآن، إلى آفاق جديدة.

"إننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد للطيران لتقديم حدث يخلق ذكريات رائعة للاعبين والمشجعين وكل من شارك فيه."

خلال البطولة التي تستمر ثمانية أيام، ستجمع الاتحاد الحشود من خلال أنشطة المشجعين المثيرة في جناحها الخاص، حيث يمكن للزوار إظهار مهاراتهم في لعبة التنس في الواقع الافتراضي، والفوز بجوائز مذهلة وهدايا حصرية.

ستقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من 1 إلى 8 فبراير في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة أفضل لاعبات التنس في العالم في بطولة WTA 500 المرموقة، حيث تعود البطلة الحالية إيلينا ريباكينا للدفاع عن لقبها ضد نجمات من بينهن أونس جابور وداريا كاساتكينا وبولا بادوسا وبليندا بينشيتش وبياتريس حداد مايا.

الرعايات الرياضية للاتحاد للطيران:

أعلنت الاتحاد مؤخرًا عن رعايتها للاتحاد الدولي للريشة الطائرة حيث ستشارك في 21 بطولة عبر 14 دولة مختلفة في عام 2025. وقد أقيم الحدث الأول في التقويم السنوي في كوالالمبور من 10 يناير.

الاتحاد هي الراعي الرسمي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1™ في أبوظبي منذ إنشائه في عام 2009. ويقام السباق النهائي في تقويم سباقات الفورمولا 1™ السنوي في حلبة ياس مارينا الشهيرة في أبوظبي.

ولأكثر من عقد من الزمان، دخلت الاتحاد في شراكة مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وتدعم الفريق بفخر من خلال طباعة شعار النادي على إحدى طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر.

كما تتعاون الاتحاد مع نادي ملبورن سيتي لكرة القدم ونادي مومباي سيتي لكرة القدم ونادي نيويورك سيتي لكرة القدم. وفي ديسمبر 2024، أعلنت شركة الطيران عن شراكة مدتها 20 عامًا لبناء ملعب كرة قدم يحمل اسمها في ويليت بوينت في نيويورك.

وتعزيزًا لالتزامها بالهند، أطلقت الاتحاد شراكة جديدة مع تشيناي سوبر كينجز في عام 2024، أحد أشهر فرق الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز.

كما تعد الاتحاد للطيران شركة الطيران الرسمية لشركة مونومنتال سبورتس آند إنترتينمنت، وهي مجموعة مالكة لفريق واشنطن ويزاردز في الدوري الأميركي للمحترفين، وفريق واشنطن كابيتالز في الدوري الوطني للهوكي، وفريق واشنطن ميستيكس في الدوري الوطني لكرة السلة للسيدات.

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