دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دايكن، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025، الذي يجدد التزامها برؤيتها البيئية 2050 والرامية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول العام 2050.

يُسلّط تقرير هذا العام، الضوء على أهداف دايكن المرحلية الواضحة لعام 2030، بما في ذلك خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% مُقارنةً بمستويات العام 2019، إلى جانب التزامها الطموح بأن تعمل مصانعها حول العالم بصافي صفر انبعاثات كربونية قبل نهاية العقد الحالي.

يُغطي التقرير السنة المالية 2024 (من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025)، ويتجاوز الأجندة البيئية للشركة ليعكس نهجها الشامل في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. فعلى صعيد المناخ والطاقة، تعمل دايكن على تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير جيل جديد من تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المنخفضة الكربون، والتي تُقلّل من استهلاك الطاقة في المباني والمدن.

أما على الصعيد الاجتماعي، فتركز الشركة على تعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل، وتوسيع برامج التدريب والسلامة للموظفين، والمساهمة في المجتمعات المحلية من خلال مبادرات التعليم وتنمية المهارات. وتُشكّل الحوكمة الرشيدة ركيزة أساسية في استراتيجية دايكن، حيث تعمل على تعزيز الامتثال وممارسات العمل الأخلاقية، وضمان الشفافية في التقارير بما يتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

وفي تعليقه على التقرير، أشار حسن أوندر، رئيس شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إلى أن هدف دايكن يتجاوز توفير حلول الهواء، ليتمحور حول بناء مستقبل مستدام ومرن في المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي. وأضاف: "التزامنا لعام 2030 يمثل قناعة راسخة بأن تحقيق أهداف المناخ يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع التقدم الاجتماعي والحوكمة الرشيدة. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والمسؤولية والشراكة، تسهم دايكن في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

تتوافق رؤية الاستدامة لشركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل وثيق مع "الرؤية البيئية العالمية 2050" للشركة، حيث تركز على دفع جهود إزالة الكربون، وتطوير التقنيات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتعزيز المسؤولية البيئية في مختلف أنحاء المنطقة. وقد اتخذت الشركة خطوات مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال توسيع محفظتها من تقنيات العاكس (الانفرتر) والغازات المبردة منخفضة التأثير البيئي، ودمج حلول الطاقة الشمسية في منشآتها الرئيسية، وتشجيع تبني المنتجات والحلول المستدامة في الأسواق الناشئة. كما تعمل دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل وثيق مع الحكومات وشركاء القطاع والعملاء لدعم مسارات الحياد الكربوني الوطنية ومبادرات المباني الخضراء، بما يسهم في تحقيق مجتمع محايد كربونياً مع ضمان تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل للمنطقة.

كذلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نالت شركة دايكن علامة غرفة تجارة دبي (ESG) تقديرًا لتميزها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعكس هذا التكريم المكانة المتقدمة التي تحتلها الشركة في تبني أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول الإنسان، بما يعزز التزامها الدائم بإحداث أثر إيجابي ومستدام.

لمحة عن دايكن للصناعات المحدودة

دايكن شركة يابانية رائدة عالميًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC-R). تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة عبر شبكة تضم ما يزيد عن 103,000 موظف حول العالم. عُرفت دايكن بريادتها في تطوير حلول متقدمة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وتميزها بكفاءة استهلاك الطاقة، وموثوقية منتجاتها، وأدائها العالي في مختلف الظروف المناخية.

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدم دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا حلول تكييف وتبريد شاملة والصيانة وخدمات ما بعد البيع عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية، وتوفر مجموعة كاملة من الأنظمة والمعدات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة.

للمزيد قم بزيارة: www.daikinmea.com

رابط ملف الاستدامة: https://bit.ly/48aDFcW

