الدوحة، قطر، تستعد هواوي، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، لاستعراض أحدث حلولها في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في قمة الويب قطر 2025 التي ستُعقد في الفترة من 23 إلى 26 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار "تسريع بلوغ العصر الذكي مع نموذج ’ كل شيء كخدمة‘"، ستوضح هواوي كيف يمكن لتقنياتها المتقدمة تمكين الشركات والقطاعات من تسخير قوة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز قدراتها الابتكارية وكفاءتها بصورة غير مسبوقة.

وبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من قمة الويب قطر في عام 2024، تأتي النسخة الثانية للعام الثاني على التوالي لتعزز مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، إذ يجمع هذا الحدث بين شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، وصنّاع السياسات، ورواد الأعمال، والمستثمرين، مما يوفر منصة حوارية قيّمة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول الرقمي.

كشركة رائدة في مجال التطبيقات القطاعية لتقنية الذكاء الاصطناعي، تقود هواوي كلاود مشهد التحوّل الذكي لمختلف القطاعات من خلال توفير إمكانات ذكاء اصطناعي متكاملة تشمل البنية التحتية، وقوة الحوسبة، والخوارزميات، وأطر التطوير، ونماذج "بانغو" الكبيرة المتقدمة. وباستخدام بنيتها التحتية السحابية CloudMatrix المرتكزة على برمجيات الذكاء الاصطناعي، وحزمة Stack، وخدمات Ascend السحابية للذكاء الاصطناعي، تُوفر هواوي قوة حوسبة هائلة للذكاء الاصطناعي بكفاءة لا مثيل لها، مما يوفر خيارات نشر مرنة يمكن تخصيصها لتلبي مختلف احتياجات المؤسسات. على سبيل المثال، توفر حزمة Stack نموذج نشر مخصص يواكب احتياجات مقرات العمل الخاصة بالمؤسسات أو الحكومات التي تفضل حفظ بياناتها محلياً وتطوير نماذج الأساس بشكل مستقل.

وفي الوقت ذاته، توفر خدمات Ascend السحابية للذكاء الاصطناعي بديلاً سحابياً عاماً للمؤسسات التي ترغب في تجنب تعقيدات بناء مراكز البيانات الخاصة بها وصيانتها. كما يشكل الإصدار الجديد من نموذج "بانغو" الكبير 5.0 قفزة نوعية في القدرات متعددة الوسائط، والتفكير، والتطبيقات الواقعية عبر قطاعات مثل القيادة الذاتية، والمدن الذكية، والروبوتات، والتصميم الصناعي، والبحث والتطوير في مجال الأدوية، مما يُعزز مكانة هواوي كلاود كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي.

انطلاقاً من هذه القدرات التقنية، تُعيد هواوي تعريف الابتكار من خلال استراتيجيتها "كل شيء كخدمة"، والتي تُقدم حلولاً رقمية بالكامل وقائمة على السحابة ومُدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر ثلاث ركائز أساسية: البنية التحتية كخدمة، والتكنولوجيا كخدمة، والخبرة كخدمة. في قمة الويب قطر، ستسلّط الشركة الضوء على دور هذا النهج توفير حلول قابلة للتطوير وآمنة وعالية الأداء مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الحكومات والشركات والقطاعات المختلفة، مما يُمكنها من تسريع رحلات التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال السيد ريكو لين، رئيس هواوي في منطقة الخليج الشمالية: "نلتزم في هواوي بتسريع اعتماد التقنيات الذكية وتمكين الشركات من الازدهار في العصر الرقمي. وتؤكد مشاركتنا في قمة الويب قطر 2025 على التزامنا بتوفير حلول مبتكرة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن القطاعات من تعزيز كفاءتها والعمل بذكاء أكبر والنمو بشكل أسرع. وبينما تمضي قطر قدماً نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، نتطلع إلى التعاون مع قادة القطاعات، وأصحاب المصلحة الحكوميين، ورواد التكنولوجيا في الدولة لدعم طموحاتها الرقمية وتشكيل مستقبل الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي".

وفي إطار استراتيجيتها "البنية التحتية كخدمة"، تغطيKooVerse من هواوي كلاود 96 منطقة توافر خدمات عبر 33 منطقة جغرافية، وتوفر بنية موحدة تخدم العملاء في أكثر من 170 دولة ومنطقة لتلبية سيناريوهات التطبيقات المتنوعة من خلال نماذج مختلفة من السحابات العامة الخاصة والسحب الطرفية.

وتُسهل حلول "التكنولوجيا كخدمة" على الشركات عملية الابتكار وتحديث تطبيقاتها بالاستفادة من الإنجازات التي حققتها هواوي من خلال البحث والتطوير ، والتي توفرها للعملاء والشركاء والمطورين عبر خدماتها السحابية، حيث أسست هواوي كلاود خطوط إنتاج تطوير مخصصة لتمكين المؤسسات من تسريع رحلة تحديث تطبيقاتها مثل ModelArts، وهي منصة ذكاء اصطناعي شاملة تتيح للمطورين وعلماء البيانات من جميع المستويات إنشاء النماذج وتدريبها ونشرها بسرعة في أي مكان، مما يساعد في إنشاء ترقيات ذكية عبر مختلف القطاعات. أما DataArts، فهي منصة شاملة لإدارة دورة حياة البيانات، وتوفر إطار حوكمة شامل لقواعد ومستودعات وبحيرات البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البيانات. كما توفر CodeArts، وهي منصة DevSecOps متكاملة، خدمات سحابية مبتكرة لتسليم المتطلبات، وكود الالتزام، والاختبار، والبناء، والتحقق، والنشر، والإصدار طوال دورة حياة تطوير البرمجيات. في حين، تقدم MetaStudio أدوات متطورة لإنتاج فيديو صورة رمزية افتراضية، وللبث المباشر، والتفاعل الذكي، مما يشكل قفزة نوعية في إنشاء المحتوى عبر مختلف القطاعات.

وبعيداً عن خدماتها التكنولوجية، ستسلط استراتيجية هواوي كلاود "الخبرة كخدمة" الضوء على التميز المشترك والقطاعات القائمة على السحابة، حيث توفر MacroVerse aPaaS حلولاً قطاعية جاهزة للاستخدام متيحةً للمطورين الاستفادة من خبرات هواوي المتراكمة في أكثر من 10 قطاعات رأسية، مثل الحكومة، والتمويل، والتصنيع، والنقل، والأرصاد الجوية.

وستركز مشاركة هواوي في قمة الويب قطر على استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي القطاعية، مقدمةً سيناريوهات واقعية تتصدر فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة مشهد الابتكار. وتُحدث حلول هواوي بالفعل نقلة نوعية في العديد من القطاعات، بدءاً من تشخيصات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية التي تساعد في تشخيص الأمراض بدقة وسرعة أكبر، وصولاً إلى الصيانة التنبؤية في مجال التصنيع التي تقلل وقت التعطل عن العمل وتعزز الإنتاجية. علاوةً على ذلك، يستفيد قطاع التمويل أيضاً من حلول هواوي لتقييم المخاطر والكشف عن الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي، بينما يوظف قطاع النقل حلول الخدمات اللوجستية وإدارة الأساطيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات النقل وتعزيز كفاءة عملياته.

ومن المتوقع أن تُعيد مبادرة هواوي "الذكاء الاصطناعي للقطاعات" رسم ملامح مستقبل عمليات الأعمال من خلال دمجها الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرارات الأساسية. ومن خلال دمج الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، يمكن للمؤسسات تعزيز كفاءة عملياتها وتقليل تكاليفها التشغيلية، مما يفتح أمامها فرصاً جديدة للنمو. وتتصدر هواوي مشهد استخدام الذكاء الاصطناعي لتشكيل مستقبل الاقتصادات الرقمية، سواء من خلال التخطيط الحضري الذكي، أو البنية التحتية الذكية، أو نماذج الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو ما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي التي تنتهجها قطر لتوظيف الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

ودعماً لجهود قطر نحو تعزيز دورها كقوة رقمية، تلتزم هواوي بالتعاون مع المؤسسات المحلية، والجهات الحكومية، والشركاء العالميين لبناء نظام إيكولوجي تلعب فيه تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي دوراً فاعلاً في تحقيق التغيير الهادف. وتأتي مشاركة هواوي في قمة الويب قطر تأكيداً على التزامها بدعم الأجندة الرقمية الوطنية لدولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي والبنية التحتية الذكية باعتبارها عوامل أساسية لتحقيق النمو المستدام.

تدعو هواوي زوار قمة الويب قطر إلى جناحها رقم E503 لتجربة العروض التوضيحية الحية، والتواصل مع الخبراء القطاعيين، واستكشاف كيف يمكن لتقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي أن تحدث تحولاً كبيراً لمختلف الشركات والقطاعات.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

-انتهى-

#بياناتشركات