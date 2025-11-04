أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي باسم "برجيل" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بالرمز: "برجيل" (رقم التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن نتائجها المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك عن فترتي الأشهر الثلاثة والأشهر التسعة المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025.

تعزيز الريادة في مجال الرعاية المعقدة من خلال شبكة متكاملة آخذة في التوسع

واصلت برجيل القابضة أداءها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما أسهم في تعزيز شبكتها المتكاملة للرعاية الصحية وتوسيع حضورها الإقليمي في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وشملت الافتتاحات الرئيسية مركز الرعاية الأولية بجزيرة السعديات، وعيادة المدرس للاندماج العظمي في مدينة برجيل الطبية، ومركز برجيل لإدارة الألم التداخلي في دبي. كما شملت التوسعات الإضافية عيادات الأورام في العين والشارقة وعُمان، ومركز الجينات والأمراض النادرة في مدينة برجيل الطبية، ومراكز جديدة للرعاية الأولية والصحة النفسية في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال مشروع الكالما المشترك. وقد أسهمت هذه المبادرات مجتمعة في تعزيز محفظة برجيل للرعاية الصحية المتخصصة، وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الرعاية، ودعم مسار النمو المستدام في الإيرادات.

حققت المجموعة خلال هذه الفترة عددًا من الإنجازات الطبية على مستوى المنطقة التي تؤكد ريادتها في مجال الرعاية المتقدمة والمعقدة — بما في ذلك عملية زراعة كبد لأصغر طفل رضيع في دولة الإمارات، وزراعة أول مضخة لتوصيل العلاج الكيميائي مباشرة لعلاج أورام الكبد الغير قابلة للجراحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول عملية استئصال للفص الأوسط من الرئة باستخدام تقنية طفيفة التوغل . إلى جانب ذلك، استكملت المجموعة مسيرتها في تعزيز منظومتها في مجال الطب الدقيق عبر توسيع اختبارات الصيدلة الجينية وتسريع استخدام الأدوية الحيوية البديلة لتحسين فعالية العلاج الفردي.

في الوقت نفسه، واصلت برجيل رفع كفاءتها التشغيلية عبر التحول الرقمي، من خلال دمج حلول تشخيص السرطان المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة بايج، واختبارات الدم الآلية من شركة جينالايت، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من شركة أبقراط للذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين سير العمل وتعزيز الدقة في النتائج. وتعكس هذه التطورات التزام المجموعة باستراتيجية ابتكار مدروسة، مما يسهم في تحقيق نتائج أفضل للمرضى، وتعزيز المرونة التشغيلية، وترسيخ دورها الريادي في تقديم الرعاية الطبية عالية التخصص على مستوى المنطقة.

وفي حديثه عن النجاحات المبهرة التي حققتها المجموعة، قال السيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل:"شهد الربع الثالث أداءً غير مسبوق لشركة برجيل القابضة، مجسّدًا متانة شبكتها ومكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية. وقد أسهمت الاستثمارات الاستراتيجية التي نفّذتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر منظومات الرعاية الصحية موثوقيةً ومرونةً في المنطقة، بفضل محفظتها المتوازنة من العلامات التجارية وتوافقها الوثيق مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعكس نتائج المجموعة كفاءة تشغيلية متقدمة وتميّزًا سريريًا مستمرًا وزخمًا ماليًا قويًا، لترسّخ بذلك مكانتها باعتبارها وجهة إقليمية رائدة لتقديم الرعاية المعقّدة وعالية التخصص، بما يشمل مجالات الأورام وزراعة الأعضاء والتخصصات الجراحية المتقدمة، مدعومةً بقدرات طبية عالمية المستوى تمتد اليوم في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ديناميكيات السوق الإيجابية، والزيادة القوية في الأصول التي تم إطلاقها مؤخرًا، وخطط التوسّع الطموحة قيد التنفيذ، تواصل المجموعة تعزيز ثقتها بمسار نموّها المستدام على المدى الطويل. وقبل كل شيء، تستمد هذه النجاحات زخمها من فرق العمل المتميزة التي يجسّد التزامها الراسخ بالتميّز حرصَ المجموعة على تقديم أعلى معايير الجودة في الرعاية لكل مريض."

الربع الثالث من عام 2025: نتائج استثنائية ترتكز على دعائم قوية

حققت شركة برجيل القابضة إيرادات قياسية بلغت 1,422 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 7.9%، بما يعكس متانة شبكتها وقوة مكانتها السوقية ومرونتها التشغيلية العالية. ويُعزى هذا النمو في الإيرادات إلى الزيادة الملحوظة في عدد زيارات المرضى وتنوع الحالات المستفيدة من الخدمات المقدمة، فضلًا عن المساهمة الكبيرة من التخصّصات عالية القيمة. كما شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 زيادة كبيرة بلغت 10.6%، لتصل إلى 4,099 مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين زاروا منشآتها 5.1 مليون شخص، بزيادة نسبتها 7.3%. وتعكس هذه النتائج قدرة المجموعة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع وزيادة حصتها في السوق، مع استمرار نمو أعداد المرضى المترددين على المجموعة بوتيرة تفوق نمو السكان على مستوى المنطقة.

واعتبارًا من مايو 2025، فرضت المجموعة قيودًا مؤقتة على استفادة بعض حاملي وثائق التأمين من خدمات منشآتها التي تحمل علامة برجيل، وذلك عقب إقدام إحدى كبرى شركات التأمين في أبوظبي على إدخال تغييرات في سياساتها. ورغم أن ذلك أدى إلى تراجع نسبي في أعداد مرضى شريحة التأمين الأساسية، إلا أن الارتفاع في أعداد مرضى شرائح التأمين المتميّزة والمرضى الذين يدفعون تكاليف العلاج بأنفسهم، إلى جانب التوسع في العمليات الطبية المعقدة، قد أسهم في الحفاظ على وتيرة الأداء القوي للمجموعة.

ارتفع عدد المرضى الداخليين بنسبة 8.4% في الربع الثالث من عام 2025، نتيجة الإقبال الكبير على تخصصات رئيسية مثل الأورام، والقلب، والجهاز الهضمي، والعظام. وواصلت خدمات الأورام لدى المجموعة توسعها، حيث تم إجراء أكثر من 200 عملية جراحية (بزيادة نسبتها 41%) ونحو 2,500 جلسة علاج إشعاعي (بزيادة نسبتها 21%)، ما يعكس التقدّم المستمر التي تحققه المجموعة في مجال الرعاية المعقدة.

وعلى مستوى الشبكة، أُجريت أكثر من 67,000 عملية جراحية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 10.3%، وجاءت في المقدمة مدينة برجيل الطبية، ومستشفى لايف كير بالمصفح، ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، ومستشفى ميديور أبوظبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات إقبال المرضى الداخليين بنسبة 12.4%، وبلغت معدلات إشغال الأسِرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما نسبته 67%، مما يؤكد قوة الطلب وقدرة المجموعة على تحقيق المزيد من النمو.

ارتفع معدل إقبال مرضى العيادات الخارجية بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2025، بفضل افتتاح مراكز جديدة للرعاية النهارية والعلاج الطبي والعلاج الطبيعي، واستمرار الطلب القوي في التخصصات الرئيسية الدافعة لنمو المجموعة مثل جراحة العظام وأمراض الرئة والمسالك البولية والأعصاب والتلقيح الصناعي. وجاءت في صدارة مسيرة هذا النمو مدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميديور أبوظبي، ومستشفى إل إل اتش بالمصفح. كما زادت أعداد مرضى العيادات الخارجية بنسبة 7.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بفضل التوسع المستمر لشبكة العيادات الخارجية التابعة للمجموعة.

سجّلت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة بلغت 17.1% لتصل إلى 320 مليون درهم إماراتي، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح إلى 22.5% مقارنةً بما نسبته 20.7% في الفترة ذاتها من عام 2024. ويُعزى هذا النمو بالكامل إلى الأداء التشغيلي القوي، مدعومًا بتوسع الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة، فضلًا عن الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسن الرافعة التشغيلية في كل من الأصول الجديدة والراسخة على حد سواء. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.3% لتصل إلى 807 ملايين درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح ليصل إلى 19.7% مقارنة بما نسبته 18.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغ صافي الربح 175 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 27.5%، فيما ارتفع صافي الهامش إلى 12.3% مقارنةً بما نسبته 10.4% في نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية وتباطؤ النمو في التكاليف غير التشغيلية مقارنة بالإيرادات. أما على مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2025، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 18.2% ليصل إلى 362 مليون درهم إماراتي، مع تحسن صافي الهامش ليصل إلى 8.8%، في دلالة واضحة على استمرار نمو الأرباح بوتيرة قوية.

المستشفيات هي محور نمو الأرباح، والمراكز الطبية تواصل مسيرة توسعها

سجل قطاع المستشفيات، الذي يمثل 88% من إجمالي إيرادات المجموعة، نموًا بنسبة 4.6% لتصل إيراداته إلى 1,247 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2025، فيما حقق زيادة بنسبة 8.3% لتصل إيراداته إلى 3,618 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بفضل الزيادة الملحوظة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات وتنوع الحالات المستفيدة من الخدمات المقدمة. وجاء في المقدمة مدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، ومستشفيات ميديور في أبو ظبي ودبي، مما يعكس كفاءة التشغيل واستمرار الطلب على خدمات الرعاية المعقدة.

سجّلت مستشفيات المجموعة نموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 20.1% في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 14.0% في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، كما ارتفع هامش هذه الأرباح ليصل إلى 25.8% في الربع الثالث من عام 2025 و23.7% في التسعة أشهر الأولى من العام ذاته، وذلك نتيجة التحسينات التي تحققت في إدارة المخزون والموارد البشرية والنفقات العامة.

حققت مدينة برجيل الطبية، المركز الإقليمي للمجموعة في تقديم الرعاية المعقدة والخدمات التخصصية الثلاثية، نموًا في الإيرادات بنسبة 10.9% لتصل إلى 975 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 7.1%. ويعكس هذا الأداء زيادة معدل إقبال المرضى على العيادات الخارجية، وارتفاع أعداد مرضى الأورام، واستمرار التوسع في الوحدات المتخصصة، مما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 19.4% في أعداد المرضى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمدينة برجيل الطبية في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 46.8%، حيث وصلت إلى أعلى هامش على الإطلاق بنسبة 22.0% أما على مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فقد ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 29.8%، مع زيادة الهامش بنسبة 18.9%. وجاء هذا التحسن نتيجة لاتساع نطاق أعمال المجموعة، وفعالية إدارة التكاليف، واستمرار التوسع في الخدمات فائقة التخصص.

واصل قطاع المراكز الطبية أداءه القوي، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 15.8% لتصل إلى 111 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 22.9% لتصل إلى 340 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، ويأتي هذا النمو بفضل النجاح في تشغيل أكثر من 40 مركزًا جديدًا للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

الإدارة المدروسة للرافعة المالية وقوة الميزانية العمومية

بلغت نسبة صافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لدى المجموعة‏ وقبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية1 ما مقداره 1.9 ضعف كما في 30 سبتمبر 2025، ويعكس ذلك النفقات الرأسمالية الموجهة للنمو المرتبطة بتوسع الشبكة داخل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاستحواذ على مبنى مستشفى دبي بقيمة 186 مليون درهم إماراتي، وهو استثمار استراتيجي من شأنه تعزيز قيمة الأصول ودعم الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.

تتمتع المجموعة بميزانية عمومية قوية ومرنة، تُمكّنها من مواصلة اغتنام فرص النمو المستقبلية. وليس لدى المجموعة أي مطلوبات طارئة خارج الميزانية العمومية، فيما تواصل الإدارة التزامها بسياسة مالية متحفظة، ما يدعم قوة الميزانية العمومية على المدى الطويل.

