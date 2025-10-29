مسقط: تأكيدًا على ريادتها المتواصلة كشركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، أعلنت الوطنية للتمويل عن أداءٍ متميز خلال الربع الثالث من عام 2025. وتعكس نتائج الشركة مرونتها العالية، وأُسسها المتينة، وحوكمتها الحكيمة للمخاطر، واستراتيجيتها الطموحة للنمو التي تتمحور حول خدمة العملاء. وبفضل شبكتها القوية المكوّنة من 23 فرعًا في مختلف أنحاء السلطنة، واصلت الوطنية للتمويل تعزيز جودة محفظتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية، مع تسريع وتيرة التحوّل الرقمي. وتبقى ملتزمةً بتحقيق الاستدامة طويلة الأمد ودعم نمو المنظومة المالية في السلطنة بما يتماشى مع أولوياتها الاقتصادية.

حافظت الشركة الوطنية للتمويل على زخم نموها، محققةً زيادة في أرباحها التشغيلية بنسبة 43.33% على أساس سنوي لتصل إلى 19.32 مليون ريال عُماني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ13.48 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح بعد الضريبة إلى 11.01 مليون ريال عُماني، مسجلةً زيادة بنسبة 25.77%، مدفوعةً بارتفاع صافي دخل التمويل وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما توسّع صافي استثمارات الشركة في عقود التأجير ليصل إلى 638.74 مليون ريال عُماني، ما يعكس نموًا بنسبة 10.34% منذ ديسمبر 2024. وبفضل قاعدة رأس مال تنظيمية قوية تبلغ 147.93 مليون ريال عُماني – وهي الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في سلطنة عُمان – تواصل الوطنية للتمويل ترسيخ مكانتها المتميزة، وتوسيع محفظة أعمالها بشكل مستدام، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وأصحاب المصلحة على حد سواء.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "لا يعكس أداؤنا في الربع الثالث قوة أساسيات أعمالنا فحسب، بل يعكس أيضًا عمق رؤيتنا الاستراتيجية وانضباطنا التشغيلي. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على قيادتهم الحكيمة وتوجيهاتهم المستمرة، التي تواصل دعم توجهنا الاستراتيجي وتعزيز نجاحنا الجماعي. في الوطنية للتمويل، ننظر إلى النمو من منظور خلق القيمة على المدى الطويل وتحقيق التوازن بين الربحية والهدف. وتماشياً مع رؤية عُمان 2040، نواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات من خلال الإقراض المسؤول والابتكار. وبفضل قاعدة رأس مال متينة ونموذج أعمال رقمي، يظل تركيزنا منصبًا على بناء المرونة، وتعزيز التميز في خدمة العملاء، ودفع عجلة التحول الاقتصادي المستدام."

تجسيدًا لالتزامها الراسخ بتنمية المواهب المحلية، حافظت الوطنية للتمويل على نسبة تعمين بلغت 91.85% حتى 30 سبتمبر 2025، متجاوزةً بذلك معيار القطاع باستمرار. وتواصل الشركة الاستثمار في تنمية القدرات المحلية من خلال برامج تأهيلية مُمنهجة، ومبادرات لتطوير المهارات القيادية، وبرامج تدريب على مهارات المستقبل، مصممة لتأهيل الكفاءات العمانية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. ويؤكد هذا التركيز المستمر على تنمية رأس المال البشري دور الوطنية للتمويل كجهة توظيف مسؤولة وعاملًا محفزًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

استرشادًا بأجندتها طويلة الأجل للاستدامة، تواصل الوطنية للتمويل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في بنيتها الاستراتيجية والتشغيلية. وقد عززت الشركة تطبيق إطار عملها للاستدامة، معززةً آليات الحوكمة والضوابط الداخلية لتعزيز الشفافية والمساءلة والتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتطورة. وفي الوقت نفسه، ظل تركيزها على الإقراض المسؤول والتمويل المستدام جزءًا لا يتجزأ من دعم النمو الاقتصادي الشامل ومتانة محفظة استثماراتها على المدى الطويل. واستكمالًا لهذه المبادرات، انعكس التزام الوطنية للتمويل برفاه المجتمع من خلال مبادرات تمكّن الشباب، وترتقي بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تكافؤ الفرص، ما يضمن مساهمة نموها بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع في البلاد.

تأكيدًا على التزامها بالتميز، حصدت الوطنية للتمويل العديد من الجوائز التقديرية في القطاع خلال هذه الفترة، حيث فازت بجائزة أفضل شركة أداءً ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في جوائز عالم الاقتصاد والأعمال ، وجائزة التميز في بناء العلامة التجارية في الخدمات المالية ضمن جوائز القيادة العمانية 2025، وجائزة الابتكار في المدفوعات الرقمية وتجربة العملاء ضمن مؤتمر وجوائز مسقط ديلي للأمن السيبراني وحلول الحوسبة السحابية 2025. وتُبرز هذه الجوائز ريادة الوطنية للتمويل في وضع معايير القطاع ودفع عجلة التقدم المستمر في القطاع المالي.

بفضل توجهها الواضح طويل الأمد ونموذجها التشغيلي المرن، تواصل الوطنية للتمويل تركيزها على خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، مع بناء مستقبل مالي أكثر ديناميكية وشمولية لسلطنة عُمان. ويظل مسارها الاستراتيجي متمحورًا حول تعزيز الاستقرار المالي، ودعم أولويات التنمية الوطنية، والحفاظ على مكانتها كشريك موثوق للنمو، والالتزام بتحقيق التطلعات الاقتصادية للبلاد.

