دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت سامسونج جلف للإلكترونيات في يوم "الإمارات تبرمج" 2025 من خلال جلسة تفاعلية عملية بعنوان "تفعيل البرمجة من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات" في خطوة رائدة تبني على الشراكة المستمرة بين البرنامج الوطني للمبرمجين وسامسونج وترسخ الاستراتيجيات والخطط التي تعزز محور تمكين الشباب وتعزيز التعليم الرقمي ركيزة أساسية في رحلة التطور الرقمي.

وهدفت الجلسة التي عقدت في مقر المبرمجين بدبي إلى اكتشاف الدور المشترك للذكاء الاصطناعي والبرمجة في دعم الروبوتات الذكية، وتزويد المشاركين بالمعلومات العملية حول التقنيات التي ترسم ملامح مستقبل الابتكار وشهدت الجلسة مشاركة طلاب من برنامج سامسونج للابتكار (Samsung Innovation Campus) في برمجة روبوتات للتعرف على الوجوه وروبوتات أخرى ذاتية الحركة لتتبّع الخطوط المرسومة أو المحددة، من خلال تطبيق مبادئ البرمجة للتعامل مع تحديات واقعية في مجال الروبوتات.

وتأتي المبادرة ضمن خطى سامسونج لدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بالاستفادة من الشراكة الهادفة التي تركّز على التعليم وتسهم في تزويد الشباب بمهارات رئيسية في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأساسيات البيانات وتحرص سامسونج من خلال مبادراتها الهادفة على تأهيل جيل من المبتكرين المتقنين للتكنولوجيا والمستعدين لقيادة المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في مبادرات وطنية مختلفة كالإمارات تبرمج وبرنامج سامسونج للابتكار للاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لتحفيز التقدم المستدام.

ويواصل برنامج سامسونج للابتكار، التابع لمبادرة المسؤولية المجتمعية العالمية لشركة سامسونج، توفير تعليم عالمي المستوى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل حلقة ربط بين الجانب الأكاديمي والمسارات المهنية الناشئة في عالم التكنولوجيا.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات بأن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.

