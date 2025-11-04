أرباح السهم الواحد في الربع الثالث من عام 2025 ترتفع من 5.14 إلى 6.21 دولار على أساس القوائم المالية المعلنة ومن 5.84 إلى 7.02 دولار على أساس معدل

رفعت الشركة توجيهاتها للإيرادات السنوية لعام 2025 لتتراوح بين 63.0 و63.5 مليار دولار أمريكي، كما تم رفع نطاق ربحية السهم المعلَنة إلى من 21.80 إلى 22.50 دولار، في حين تم رفع نطاق ربحية السهم المعدَّلة من 23.00 إلى 23.70 دولار

الشركة تحرز تقدماً في خط البحث والتطوير مع نتائج إيجابية تشمل دراسات المرحلة الثالثة على عقار "أورفورجليبرون" لعلاج السكري من النوع 2 والسمنة وتعتزم إرسال طلبات اعتماده إلى الجهات التنظيمية لعلاج السمنة بنهاية العام الجاري

تقدم تنظيمي ملموس مع تلقي إنلوريو (إملونيسترانت) موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لاستخدامه لدى بعض البالغين مع سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي

الشركة تعزز قدراتها الصناعية مع الإعلان عن منشآت جديدة في فيرجينيا وتكساس وتوسيع القدرات الصناعية الحالية في بورتوريكو

أعلنت شركة "ليلي" عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، وأكد ديفيد ريكس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة "إيلي ليلي" مواصلة الشركة تسجيل أداءٍ قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقال: "حققت شركة "ليلي" نمواً في إيراداتها نسبته 54% على أساس سنوي مدفوعاً باستمرار وتيرة الطلب المرتفع على محفظة إنكريتين الدوائية. وتمكّنا من تحقيق تقدم في دواء ’أورفورجليبرون‘ عبر أربع دراسات سريرية إضافية من المرحلة الثالثة، ما يمهد الطريق لإرسال طلبات اعتماده عالمياً لعلاج السمنة بنهاية العام، في حين تلقينا موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على إنلوريو (إملونيسترانت)، ما يجسد إنجازاً رئيسية لمشاريعنا البحثية. ونواصل تعزيز قدراتنا التصنيعية، والإعلان عن منشآت جديدة في فيرجينيا وتكساس، وتوسيع مصنعنا في بورتوريكو".

النتائج المالية المعلنة للربع الثالث 2025

في الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي الإيرادات العالمية 17.60 مليار دولار، بزيادة قدرها 54% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024، ويعزى ذلك إلى زيادة في حجم المبيعات بنسبة 62%، قابلها جزئياً انخفاض بنسبة 10% نتيجة انخفاض الأسعار المحققة. وسجلت إيرادات المنتجات الرئيسية نمواً بمقدار 11.98 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بعقاري مونجارو وزيبباوند.

وارتفعت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة 45% لتصل إلى 11.30 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة في حجم المبيعات بنسبة 60%، قابلها جزئياً انخفاض بنسبة 15% نتيجة انخفاض الأسعار المحققة. وتأثّر السعر سلباً نتيجة تعديل إيجابي لمرة واحدة على تقديرات الحسومات والخصومات خلال الربع الثالث من عام 2024. وباستثناء أثر هذه القاعدة المرجعية، فقد تراجع السعر في السوق الأمريكية بمعدل مرتفع من خانة واحدة.

وارتفعت الإيرادات خارج الولايات المتحدة بنسبة 74% لتصل إلى 6.30 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في حجم المبيعات بنسبة 66%، وبالتأثير الإيجابي بنسبة 6% على أسعار الصرف الأجنبي بدرجة أقل. وجاءت الزيادة في حجم المبيعات خارج الولايات المتحدة بشكل أساسي بفضل دواء مونجارو. وشملت الإيرادات دفعة مشروطة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالمبيعات الخاصة بعقار "جاردينس"، بالإضافة إلى 180 مليون دولار من الإيرادات الناتجة عن بيع حقوق عقار "سياليس" في أسواق محددة خارج الولايات المتحدة.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 57% ليصل إلى 14.59 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025. وبلغ إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات 82.9%، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية. وقد نتجت هذه الزيادة في نسبة إجمالي الربح أساساً عن المزيج الإيجابي للمنتجات، قابله جزئياً انخفاض في الأسعار الفعلية المحققة.

وفي الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 27% لتصل إلى 3.47 مليار دولار، وهو ما يمثل 19.7% من الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى استمرار الاستثمارات في مجموعة أبحاث الشركة في المراحل المبكرة والمتقدمة.

وارتفعت تكاليف التسويق والمبيعات والتكاليف الإدارية بنسبة 31% لتصل إلى 2.74 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، وجاء ذلك بشكل رئيسي نظراً للجهود الترويجية التي تدعم عمليات إطلاق المنتجات الحالية المستقبلية.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، سجّلت الشركة مصروفات بحث وتطوير قيد التنفيذ مكتسبة بقيمة 655.7 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.83 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024. وارتبطت مصروفات الربع الثالث من عام 2025 بشكلٍ رئيسي بصفقة الاستحواذ على شركة "سايت ون ثيرابيوتيكس"، في حين تعود مصروفات الربع الثالث من عام 2024 بشكل أساسي إلى الاستحواذ على شركة "مورفيك هولدينغ".

وبلغت مصروفات انخفاض قيمة الأصول وإعادة الهيكلة وغيرها من البنود الخاصة 364.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، وارتبطت بشكلٍ رئيسي بمخصصات قضايا قانونية، إلى جانب تكاليف الاستحواذ والاندماج الناتجة عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "فيرف ثيرابيوتيكس". وفي المقابل، بلغت المصروفات في الربع الثالث من عام 2024 نحو 81.6 مليون دولار أمريكي، تعود بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة أصل غير ملموس مرتبط بجزيء دوائي كان قيد التطوير.

وبلغ معدل الضريبة الفعلي 22.8% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بمعدل 38.9% في ذات الفترة من العام السابق. وتأثرت معدلات الضريبة الفعلية لكل من الربع الثالث من عامي 2025 و2024 سلباً بسبب مصروفات البحث والتطوير قيد التنفيذ الناجمة عن عمليات الاستحواذ، والتي لا تُعد قابلة للخصم الضريبي، مع تأثير أكبر خلال الربع الثالث من عام 2024. كما تأثرت معدلات الضريبة الفعلية للربع الثالث من عام 2025 سلباً نتيجة التعديلات على القوانين الضريبية الأمريكية التي تم إقرارها خلال هذا الربع.

وفي الربع الثالث من عام 2025، بلغ صافي الدخل 5.58 مليار دولار وأرباح السهم الواحد 6.21 دولار مقارنةً بصافي دخل قدره 970.3 مليون دولار وأرباح السهم الواحد 1.07 دولار في الربع الثالث من عام 2024. وشملت أرباح السهم الواحد في ثالث ربعين لعامي 2025 و2024 مصاريف متعلقة بمشاريع البحث والتطوير المكتسبة بقيمة 0.71 و3.08 دولار على التوالي.

نتائج الربع الثالث على أساس معدل

بناءً على النتائج على أساس معدل، ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 56% ليصل إلى 14.71 مليار دولار. وارتفع أيضاً هامش الربح الإجمالي كنسبة من الإيرادات بمعدل 83.6%، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية. وجاءت الزيادة في هامش الربح الإجمالي مدفوعة بمزيج المنتجات الإيجابي، والذي قابله جزئياً انخفاض في الأسعار المحققة.

بلغ معدل الضريبة الفعلية المعدّل 17.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 37.6% خلال الربع الثالث من عام 2024. وقد تأثرت معدلات الضريبة الفعلية في كلٍّ من الربعين الثالث لعامي 2025 و2024 سلباً بسبب مصروفات البحث والتطوير قيد التنفيذ المكتسبة، التي لا تُعد قابلة للخصم الضريبي، وكان تأثيرها أكبر خلال الربع الثالث من عام 2024.

وبلغت نتائج صافي الدخل وأرباح السهم الواحد على أساس معدّل خلال الربع الثالث من عام 2025، 6.31 مليار دولار و7.02 دولار على التوالي، مقارنة بـ 1.06 مليار دولار و1.18 دولار في ذات الفترة من عام 2024. وشملت أرباح السهم الواحد على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في ثالث ربعين لعامي 2025 و2024 مصاريف متعلقة بمشاريع البحث والتطوير المكتسبة قيد التنفيذ بقيمة 0.71 و3.08 دولار على التوالي.

أبرز مصادر الإيرادات المختارة

مونجارو

في الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العالمية لعقار مونجارو بنسبة 109% لتصل إلى 6.52 مليار دولار. وبلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 3.55 مليار دولار، بزيادة قدرها 49%، ما يعكس استمرار الطلب القوي، رغم تأثرها جزئياً بانخفاض الأسعار المحققة. أما الإيرادات من خارج الولايات المتحدة، فقد ارتفعت إلى 2.97 مليار دولار مقارنةً بـ 728.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات.

زيبباوند

في الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت إيرادات زيبباوند في الولايات المتحدة بنسبة 184% لتصل إلى 3.57 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.26 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب، رغم تأثر الإيرادات جزئياً بانخفاض الأسعار المحققة.

فيرزينو

في الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت الإيرادات العالمية لعقار فيرزينو بنسبة 7% لتصل إلى 1.47 مليار دولار. وبلغت الإيرادات في الولايات المتحدة 880.3 مليون دولار، مقارنة بـ 878.8 مليون في ذات الفترة من العام السابق، ما يعكس زيادة في حجم المبيعات تم تعويضها جزئياً بسبب انخفاض الأسعار المحققة. أما الإيرادات من خارج الولايات المتحدة، فقد بلغت 589.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 20%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو حجم المبيعات، والتأثير الإيجابي لأسعار الصرف الأجنبي بدرجة أقل.

التوجيه المالي لعام 2025

قامت الشركة بزيادة توجيهها للعام بأكمله لتتراوح الإيرادات بين 63.0 مليار دولار و63.5 مليار دولار، ويعزى ذلك أساساً إلى الأداء القوي للأعمال الأساسية عبر محفظة الشركة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

ومن المتوقع الآن أن يتراوح هامش الأداء بين 43.5% و44.5% على أساس القوائم المالية المعلنة، وبين 45.0% و46.0% على أساس معدّل، ويعكس كلا النطاقين الزيادة في توجيه الإيرادات.

أما بالنسبة للإيرادات (أو المصروفات) الأخرى على أساس القوائم المالية المعلنة، فمن المتوقع الآن أن تكون بين 700 مليون دولار و600 مليون دولار، وذلك نتيجة انخفاض صافي الخسائر في الاستثمارات في الأوراق المالية، ولا تزال التوقعات تشير إلى أن تكون المصروفات في نطاق يتراوح بين 700 مليون دولار و600 مليون دولار على أساس معدّل.

ولم يطرأ أي تغيير على تقدير معدل الضريبة الفعلي لعام 2025 على أساس القوائم المالية المعلنة وعلى أساس معدل، وبقي بين 17% إلى 19% على التوالي.

وبناءً على هذه التغييرات، تم رفع توجيه ربحية السهم الواحد لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 21.80 و22.50 دولار على أساس القوائم المالية المُعلنة، وبين 23.00 و23.70 دولار على أساس معدّل.

نبذة عن شركة ليلي الشرق الأوسط وتركيا

"ليلي" هي شركة أدوية تحرص على إطلاق قدرة الشفاء من المرض الكامنة في العلوم لتحسين حياة الناس حول العالم. ونعمل على تحقيق اكتشافات نوعية تغيّر من حياة المرضى منذ نحو 150 عاماً، وتساعد أدويتنا اليوم أكثر من 51 مليون شخص حول العالم. وعبر تسخير قدرات التقنيات الحيوية، والكيمياء، والطب الجيني، يعمل علماؤنا على التوصّل لاكتشافات جديدة سريعاً تضع حلولاً فعّالة لمجموعة من أكثر تحديات الصحة إلحاحاً حول العالم، وترسم ملامح جديدة لمعايير رعاية السكري، وعلاج السمنة، مع الحد من تداعيات هذه الأمراض على المدى الطويل، في حين نواصل حرصنا على معالجة صعوبات مرض الزهايمر، ونقدم حلولاً صحية لمجموعة من أكثر الاضطرابات المناعية صعوبة، ونغيّر سبل التعامل مع أنواع السرطان التي تتسم بصعوبة العلاج وتحويلها لأمراض من الممكن إدارتها. نسير نحو عالم أكثر صحة مدفوعين بمبدأ واحد: تحسين سبل حياة الملايين من سكان العالم. ويشمل ذلك إجراء التجارب السريرية المبتكرة التي تعكس تنوع العالم ونعمل على ضمان توافر أدويتنا لكل من يحتاجها بتكلفة يسيرة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Lilly.com/news

