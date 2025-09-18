تتصدر الإمارات القائمة بـ67 قائدًا، تليها السعودية بـ23 قائدًا.

دبي: يواصل قادة الاستدامة في المنطقة تعزيز التحول لمواءمة استراتيجيات أكبر الشركات مع أهداف المناخ العالمية والرؤى الوطنية. وتسلط النسخة الثالثة من قائمة فوربس الشرق الأوسط "قادة الاستدامة لعام 2025" الضوء على هؤلاء القادة الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، وتحقيق التأثير عبر مختلف القطاعات الرئيسية.

تضم قائمة هذا العام 126 قائدًا، من رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، وكبار مسؤولي الاستدامة، يمثلون 15 قطاعًا منها: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

ولإعداد القائمة، عملت فوربس على مراجعة الاستبيانات، وتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد تم تصنيف كل قطاع بشكل منفصل، كما حددنا مقاييس مختلفة للمبادرات تتناسب مع المعايير المختلفة لكل قطاع، وفقًا لأهميتها ضمن تلك الفئة. في حين تتصدر الإمارات القائمة بـ67 قائدًا، تليها السعودية بـ23 قائدًا، ثم مصر بـ12 قائدًا.

وفي عام 2024، حققت كبرى شركات المنطقة تقدمًا ملحوظًا، إذ سجلت شركة مصدر نموًا في حجم القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها بلغ 62%، لتصل إلى 51 غيغاوات، بينما استكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. كذلك تمكنت فودافون مصر من تشغيل عملياتها كلها، باستهلاك كهرباء مطابقة بنسبة 100% مع مصادر الطاقة المتجددة. في السياق ذاته، تواصل إنفينيتي باور تقدمها نحو تحقيق هدفها المتمثل في توليد 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، عبر مشاريع جديدة في الرياح والطاقة الشمسية عبر أنحاء أفريقيا كافة.

فيما تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثالثة من قمة قادة الاستدامة، التي ستنعقد يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في أبوظبي.

قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025

