بلغ صافي الربح قبل احتساب الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، محققًا عائدًا على حقوق المساهمين بلغ 30%

صافي الربح:

· سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققاً تفوقاً استثنائيا في جميع القطاعات.

· حقق المصرف نموًا سنويًا بنسبة %16، حيث بلغ صافي الربح قبل احتساب الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى.

· يعكس النمو في الأرباح قوة الميزانية العمومية، إلى جانب تسارع زخم الأعمال واستمرار استقطاب المتعاملين.

· واصل المصرف تحقيق أداء قياسي في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي، مما يعكس استدامة الأداء القوي.

· بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 5.3 مليار درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 15% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ صافي الربح للربع الثالث من عام 2025 بعد الضريبة حوالي 1.83 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 14%.

الإيرادات

· ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 9.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 8.0 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2024، بنمو سنوي بلغ 14%.

· يعكس هذا الأداء الاستثنائي النمو المتوازن في جميع القطاعات الرئيسية، مدعومًا بتنوع مصادر الدخل واستمرار التوسع في حجم الأعمال، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات من الرسوم.

· ارتفع الدخل من مصادر التمويل ليصل إلى 5.5 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو سنوي قدره 13% مقارنة بـ 4.9 مليار درهم إماراتي في العام الماضي، مدفوعًا بزيادة حجم التمويلات وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة، مما ساهم جزئيًا في تعويض أثر تخفيض نسبة الأرباح في السوق.

· بلغ هامش صافي الربح 4.17%، مما يعكس قوة حجم الأعمال وكفاءة ادارة الميزانية العمومية والإدارة الفعالة للأصول

· حقق المصرف نمواً في الدخل من غير المصادر التمويلية بنسبة 17% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 3.1 مليار درهم إماراتي العام الماضي. يشكل هذا الأداء استمرار نمو الإيرادات الناتجة عن الرسوم، والتي سجلت زيادة بنسبة 18% من مبيعات المنتجات والحلول المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما مثَل زيادة في نشاط المتعاملين. ويشكل الدخل من غير المصادر التمويلية حالياً 40% من إجمالي الدخل التشغيلي مقارنة بـ 39% في العام الماضي، ليؤكد استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الإيرادات.

التكاليف

· حقق مصرف أبوظبي الإسلامي تحسنًا قويًا في نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض قدره 81 نقطة أساس مقارنة بنسبة 29.1% في الفترة نفسها العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة المستمرة للإنتاجية.

· بلغت النفقات التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 2.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 11%، في ظل استمرار الاستثمارات في الكوادر البشرية والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة.

-انتهى-

#بياناتشركات