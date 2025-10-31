شاركت شركة "طيبة" في النسخة العشرين لقمة مستقبل الضيافة (FHS)، بصفتها شريكاً استراتيجياً للقمة التي أُقيمت خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025م في مدينة دبي، بمشاركة نخبة من قادة القطاع وصنّاع القرار في مجالات الضيافة والسياحة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.

وخلال القمة، استعرضت "طيبة" هويتها الجديدة تحت شعار "أهل الطيب والترحاب"، إلى جانب استراتيجيتها المستقبلية التي تجسد قيم الكرم والأصالة والانفتاح التي تميز الضيافة السعودية، وتعكس رؤية الشركة لقيادة مستقبل الضيافة في المملكة، وتعزيز مكانتها كقوة استثمارية وتشغيلية متكاملة في قطاع الضيافة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وما بعدها.

وشهدت القمة مشاركة عدد من قيادات "طيبة" التنفيذيين في جلسات حوارية تناولت محاور متعددة حول مستقبل صناعة الضيافة، ركزت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للتميّز، وتعزيز الشراكات العالمية لدعم النمو وجذب الاستثمارات، إلى جانب استشراف التحولات المستقبلية في مفاهيم ونماذج التشغيل التي تسهم في تطوير تجربة الضيف ورفع كفاءة الأداء في القطاع الفندقي.

وكانت مشاركة "طيبة" في القمة فرصة للقاء صناع الضيافة والمستثمرين حول العالم وكبار مشغّلي الفنادق وشركات التقنية في القطاع الفندقي، لتبادل الرؤى والأفكار والاطلاع على أحدث التوجهات التي تسهم في تشكيل مستقبل الضيافة في المملكة والمنطقة.

يُشار إلى أن محفظة "طيبة" تضم اليوم أكثر من 40 منشأة و 8,000 غرفة فندقية قيد التشغيل، إلى جانب ثمانية مشاريع جديدة قيد التطوير يتوقع أن تضيف حوالي 2500 مفتاح. ومن أبرز مشاريعها فندق مكارم برج المدينة ومنتجع ريكسوس أبحر جدة، والتي ستجسد التزام الشركة بالابتكار والجودة والتميّز التشغيلي.

تأتي هذه الإنجازات نتيجة نهج استثماري مدروس تبنّته "طيبة" للتوسع في المدن الرئيسية بالمملكة، من خلال مشاريعها المباشرة التي تعكس التزامها بتطوير قطاع الضيافة المحلي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

نبذة عن شركة طيبة:

طيبة هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز التداول 4090، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. انطلقت الشركة من إرث عريق يعود إلى عام 1976م، وتتمتع بخبرة طويلة في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتجارية والسكنية، بما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية ومتكاملة.

تضم محفظة طيبة التشغيلية أكثر من 40 منشأة تشمل ما يزيد عن 8,000 مفتاح فندقي، موزعة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمرافق في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء أكثر من 8 مشاريع فندقية جديدة، تعكس توجهها نحو التوسع النوعي وتعزيز حضورها في وجهات استراتيجية.

وتقوم طيبة بتشغيل أكثر من 12 علامة تجارية فندقية، تشمل علامات سعودية محلية مثل مكارم، إلى جانب علامات عالمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية مثل ماريوت الدولية، هيلتون العالمية، IHG، أكور، وميلينيوم، مما يعزز من تنوع عروض الضيافة وجودتها.

تُعد طيبة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات فندقية نوعية ترتقي بتجربة السياح والضيوف والزوار، وتُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة والمواقع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتتبنى طيبة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يشمل:

الاستثمار والتطوير المباشر الشراكات الاستثمارية إدارة الأصول تشغيل الفنادق والمرافق والمنشآت العقارية التجارية والسكنية هذا النموذج يتيح للشركة التوسع بكفاءة في مختلف القطاعات والمناطق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي. ولمزيد من المعلومات حول طيبة، يرجى زيارة موقع الشركة www.taiba.com.sa

