دعوة لزيارة جناح "دو" لاستكشاف فرص وظيفية حصرية، وبرامج مبتكرة لتطوير المواهب، ومبادرات شاملة للتوطين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن مشاركتها في فعاليات النسخة 24 من معرض رؤية الإمارات للوظائف، (2025 Ru’ya)، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025، في إطار مواصلة التزامها بدعم جهود وبرامج التوطين، وتمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز طموحات الكفاءات المهنية الإماراتية، بما يؤكد مكانتها المرموقة كجهة العمل المُفضلة للمواطنين الإماراتيين، وتنفيذ رؤية الإمارات 2031 لتطوير رأس المال البشري. ويهدف معرض رؤية الإمارات للوظائف خلال دورته الجديدة إلى دعم جهود التوطين، وتوفير فرص العمل المهنية في القطاعات الحيوية، مع التركيز على إكساب الشباب المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل وتشجيع مجال ريادة الأعمال. ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، لتقديم مسارات مهنية متنوعة وورش تدريبية مبتكرة للمشاركين.

ويبحث الجيل الجديد من الشباب الإماراتي اليوم عن أكثر من مجرد وظيفة، إذ يسعى إلى تحقيق النمو الشخصي والمهني، وإحداث أثر مجتمعي ملموس، وخوض مسيرة مهنية تجمع بين تحقيق الطموح وبلوغ الأهداف. وانطلاقاً من هذا التوجه، تأتي مشاركة "دو" تحت شعار "أضف طموحاً إلى رحلتك المهنية" لتؤكد أن منظومة العمل لديها تُتيح للموظفين التعليم والنمو والشعور بالانتماء، للمساهمة في ترسيخ ازدهار ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة العفيفي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي (بالإنابة) من "دو": إن "المواطنين الإماراتيين الطموحين يتطلعون اليوم إلى المؤسسات التي نجحت في الدمج بين الطموحات العصرية والهوية الوطنية وقيم الثقافة الإماراتية. وفي هذا الإطار تأتي مشاركة (دو) في معرض رؤية الإمارات للوظائف، لتُجسد مواصلة التزامها بأن تكون جهة العمل المُفضلة للمواطنين الإماراتيين، عبر توفير مسارات مهنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وتنسجم مع قيم مجتمعنا. نحن نعمل على إعداد وتأهيل قيادات المستقبل الرقمي من خلال برامج تطوير شاملة، حيث تمتزج مسيرة كل موظف بالنمو والتأثير والفخر الوطني".

ويقوم نهج "دو" في التوطين على توفير بيئة عمل مُتكاملة ومُحفزة للمواطنين الإماراتيين، تجمع بين جوانب الرفاهية والتعلم والابتكار والأثر المجتمعي. ومن خلال مُبادرات تركّز على تعزيز الصحة النفسية والبدنية والتوازن بين الحياة الخاصة والعمل، تُرسّخ "دو" ثقافة عمل يزدهر فيها الطموح. كما توفر الشركة فرصاً مستمرة للتعلم والتطوير الوظيفي، بما في ذلك التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. وتقدم برامج تدريبية متخصصة في القطاعات المستقبلية مثل الاتصالات والابتكار، لتزويد الكفاءات الإماراتية بالمهارات اللازمة للريادة في المجالات المتقدمة. إلى جانب ذلك، تدعم "دو" المبادرات المجتمعية التي يقودها موظفوها بما يحقق أثراً ملموساً، وانسجاماً تاماً مع المبادرات الوطنية مثل "عام المجتمع". وبذلك تعكس استراتيجيتها التزاماً راسخاً بتنمية المواهب الوطنية وإعداد القيادات المستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيتمكن زوّار جناح "دو" في المعرض من الاطلاع على فرص عمل حصرية مُخصصة للمواطنين الإماراتيين على مختلف المستويات الوظيفية، وحضور جلسات تقييم أولية مع خبراء التوظيف، والاستفادة من استشارات مهنية شخصية يُقدمها متخصصين في مجال الموارد البشرية، بالإضافة إلى التعرف على الفرص الوظيفية في قطاع الاتصالات ومبادرات "دو" في مجال التوطين.

تفضلوا بزيارة جناح "دو" في معرض رؤية الإمارات للوظائف، في موقعه بقاعة 2 في مركز دبي التجاري العالمي، لاكتشاف كيف يمكن لطموحاتكم أن تساهم في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات، وتعزيز مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات