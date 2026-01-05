الرياض : أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية حقق خلال عام 2025 قفزتين تاريخيتين من حيث حجم الاستثمار وعدد الصفقات، في حين عززت المملكة صدارتها في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي من حيث حجم الاستثمار الجريء، في أثر واضح لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت SVC أن المملكة حققت تاريخيًا أعلى عدد صفقات استثمار جريء بواقع 254 صفقة خلال عام 2025، كما سجّلت رقمًا تاريخيًا آخر في حجم الاستثمار الجريء بلغ 1.66 مليار دولار خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز 60 مليون دولار في عام 2018، ما أسهم في تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة، وذلك منذ تأسيس SVC وظهور أثرها في المنظومة، وتأكيد دورها كصانع للسوق.

وفي هذا الشأن أكد معالي د. نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، أن هذه الأرقام تمثل تحولًا هيكليًا في الاستثمار الجريء، قائلًا: «ما تشهده المملكة اليوم في قطاع الاستثمار الجريء هو نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ــ يحفظها الله ــ للقطاعات كافة، والذي تُرجم اليوم كتحول اقتصادي مدروس، انتقل فيه الاستثمار الخاص إلى مرحلة أكثر نضجًا، إذ إن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي، ووضوح الرؤية، وثقة المستثمرين، وتؤكد أن منظومة الاستثمار الجريء أصبحت ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي».

وأضاف معاليه أن تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة منذ عام 2018، وتحقيق رقمين تاريخيين في حجم الاستثمار وعدد الصفقات، يعكس نضج السوق من حيث تنافسية صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية، وجاذبية الاستثمار في المملكة من قبل صناديق الاستثمار العالمية، إلى جانب جاهزية الشركات وتنوّع القطاعات، مشيرًا إلى أن: «الاستثمار الجريء اليوم يسهم في بناء شركات قادرة على التوسع، وخلق وظائف نوعية، وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في عامها العاشر».

