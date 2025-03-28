دبي، الإمارات العربية المتحدة – تستعد شركة "ريبيوتيشن هاوس"، الرائدة في مجال العلاقات العامة والاتصال، لإطلاق أربعة منتجات تقنية متطورة تمنح العلامات التجارية والشركات تحكمًا كاملاً بسمعتها الرقمية .

أعلنت شركة "ريبيوتيشن هاوس"، الحائزة على أكبر عدد من الجوائز في مجال إدارة السمعة في الامارات العربية المتحدة، عن مرحلة جديدة في استراتيجيتها التطويرية. ففي عام 2025، وفي إطار تحولها من وكالة تقليدية إلى شركة تقنية متكاملة، ستقدم شركة "ريبيوتيشن هاوس" مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة المصممة لتعزيز كفاءة إدارة السمعة الرقمية (ORM) للشركات على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قال ديما راكيتا، الرئيس التنفيذي للشركة:

"نعمل على إنشاء نظام متكامل يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً بسمعتهم الرقمية وحضورهم الإلكتروني. سنقوم في البداية باطلاق كل منتج بشكل منفصل، لكن هدفنا لهذا العام هو دمج جميع المنتجات في نظام واحد ولوحة تحكم موحدة. نحن متحمسون للنمو في دبي، حيث البيئة مثالية لدعم الابتكار التقني".

أربعة حلول رقمية متقدمة لادارة السمعة

ضمن خطتها الجديدة، تستعد شركة "ريبيوتيشن هاوس" لإطلاق منظومة متكاملة من أربعة حلول متطورة تساعد العلامات التجارية والأفراد على إدارة بصمتهم الرقمية بفعالية، وتشمل هذه الحلول:

مسح "ريبيوتيشن هاوس"

منصة مراقبة قوية لرصد الإشارات إلى العلامات التجارية على شبكة الإنترنت بعدة لغات، حيث تقوم بتحليل المشاعر المرتبطة بكل تعليق، وتحديد مصادره، وإرسال تنبيهات فورية عند وجود مخاطر محتملة.

المنصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

تدقيق السمعة

خدمة تحليل متقدمة لتقييم سمعة أي علامة تجارية أو شريك أو موظف أو عميل. يضمن الإصدار المحدّث دقة أعلى وسرعة أكبر في معالجة البيانات، وهو متاح حالياً للاختبار والاعتماد على نطاق واسع.

المنصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

مركز التحكم في الحسابات

نظام فريد لتخزين وإدارة ملفات تعريف المتصفحات، يتيح للمستخدمين استئناف جلساتهم وكأنهم لم يغلقوا المتصفح أبدًا. وبخلاف الحلول التقليدية، يحتفظ هذا النظام بجميع بيانات الحسابات بما في ذلك سجل التصفح والاشارات المرجعية والجلسات وملفات تعريف الارتباط والموقع الجغرافي وعوامل التعريف الأخرى. من شأن ذلك تسهيل إدارة الحسابات المتعددة من جهاز واحد، مما يخلق مظهر مستخدمين مستقلين تمامًا أمام الأنظمة الخارجية. إنه حل مثالي للعلامات التجارية التي تعتمد على استراتيجيات التسويق غير التقليدية.

منصة إدارة سمعة محرك البحث

حل متخصص يركز على تحسين ترتيب المحتوى في نتائج البحث، وتعزيز استراتيجيات المحتوى الرقمي من أجل تحقيق تأثير إيجابي في سمعة العلامة التجارية. المنصة جاهزة للاطلاق الرسمي قريباً.

ومن المقرر دمج هذه المنصات الاربع في نظام موحد خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يتيح للمستخدمين الوصول الى تجربة متكاملة وسلسة لادارة السمعة الرقمية من مكان واحد.

التحول يبدأ من الداخل

من جانبها، قالت كريستينا شينكاريفا، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة "ريبيوتيشن هاوس":

"التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل هو عملية داخلية تبدأ من فريقنا. لطالما اعتمدت الشركة على التكنولوجيا، التي نعتبرها قيمة أساسية وليست مجرد اتجاه عابر. نركز اليوم على التحول الداخلي من خلال الاستثمار في تطوير امكانات فريق العمل وتعزيز ونموه. هذه الخطوة هي امتداد طبيعي لمسيرتنا، وهدفنا هو خلق بيئة تدعم نمو فريقنا وترتقي بجودة خدماتنا. لا شك في أن التحول الخارجي يبدأ من الداخل، ونحن نضع اليوم الأسس لنمو مستقبلي مستدام عبر تحسين عملياتنا وأساليبنا وكفاءتنا."

ست جوائز دولية وشراكة مع المستقبل

تعدّ شركة "ريبيوتيشن" هاوس من أبرز الشركات المتخصصة في إدارة السمعة الرقمية في المنطقة، حيث حصلت في عام 2024 على ست جوائز دولية عن منتجاتها وتقنياتها المبتكرة، ما جعلها الشركة الأكثر تتويجاً في هذا المجال داخل الامارات. وتهدف الشركة من خلال هذا التوسع الجديد الى إعادة صياغة مفاهيم ادارة السمعة الرقمية عالمياً، وتعزيز ريادتها في عالم التقنية.

للمزيد من المعلومات والتواصل

الاسم: دينيس بوجالين

البريد الالكتروني pr@reputation.house

الموقع الرسمي www.reputation.house/ar

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