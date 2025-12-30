أعلنت النيل للصناعات النسجية – الذراع الصناعي لمجموعة MGS للصناعة عن مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2025، مدعومة بالأداء الإيجابي الذي انطلق بقوة في 2024، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الملابس والمفروشات بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، ليصل النمو التراكمي إلى نحو 98% منذ 2024، إلى جانب زيادة متوسط سعر القطعة بنسبة 27%. وقال المهندس محمود غزال، رئيس مجلس إدارة مجموعة MGS للصناعة وعضو غرفة مصنعي ومصدري المفروشات بالمجلس التصديري وعضو غرفة الصناعات النسيجية، إن هذه النتائج تعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوقان الأمريكي والأوروبي، وهو ما دفع المجموعة إلى التوسع في طاقتها الإنتاجية وزيادة أعداد العاملين لمواكبة النمو المتسارع في المبيعات. وأشار غزال إلى أن المجموعة كانت قد سجلت في يونيو 2024 معدلات نمو قياسية في المبيعات بلغت 100% مقارنة بالعام السابق، مع توقعات بوصول معدل النمو إلى نحو 150% خلال 2025، مدفوعة باستراتيجية واضحة للتوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالنسبة لعام 2026، أكد غزال أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات إضافية تقترب من 20 مليون دولار، موضحًا أن هذه الاستثمارات ستوجه إلى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة في عدد من محافظات الصعيد، مخصصة بالكامل بنسبة 100% للتصدير، إلى جانب تخصيص جزء من الاستثمارات لتحديث وشراء ماكينات ومعدات إنتاج متطورة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل للعمالة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية. وأضاف أن سياسة المجموعة تركز على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التوسع في التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يساهم في تقليل نسب البطالة ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظات المختلفة، خاصة في صعيد مصر. وفي سياق متصل، أعلن غزال استعداد النيل للصناعات النسجية – الذراع الصناعي لمجموعة MGS للصناعة للمشاركة في معرض “هيمتكستيل” الدولي، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، وبناء شراكات جديدة، وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم خطط النمو المستدام للمجموعة.

