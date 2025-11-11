ينعقد مؤتمر جمعية تنمية المواهب في المملكة العربية السعودية لمواكبة التحوّلات المتسارعة في بيئة العمل واستشراف مستقبل تنمية الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة، وتحولات سوق العمل والمجتمع، والاستراتيجيات التعليمية الرائدة التي تعزز بناء قوى عاملة مؤهلة لقيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

(الرياض، المملكة العربية السعودية)، أعلنت جمعية تنمية المواهب (ATD)، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة كيو أن أيه إنترناشونال (QnA International)، عن عودة مؤتمر ومعرض ATD السعودية 2025، والمقرر عقده خلال الفترة 17 – 18 نوفمبر 2025 في فندق ومنتجع كراون بلازا الرياض آر دي سي من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG).

يُقام مؤتمر ATD السعودية في نسخته الثامنة هذا العام باعتباره الملتقى الأبرز في المملكة العربية السعودية لقادة وخبراء التعلّم والتطوير المهني، إذ يشكّل منصة يجتمع فيها الابتكار العالمي والطموح الإقليمي.

ويُقام المؤتمر تحت شعار:

«قوى عاملة جاهزة للمستقبل: تمكين المواهب السعودية لتحقيق رؤية 2030»،

ويهدف إلى إعادة تعريف أساليب تطوير وتحفيز وتأهيل القوى العاملة في المؤسسات على امتداد المنطقة استعدادًا لعقد جديد من التحوّلات.

وسيحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على رؤى نوعية ومبتكرة حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم السلوك، والقيادة المرنة (Agile Leadership) لدفع الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

قال محمد عبد الحي، المدير العام لشركة فرانكلن كوفي ميدل ايست والراعي الرسمي لفعاليات هذا العام:

"يلعب مؤتمر ATD السعودية دورًا محوريًا في تعزيز القدرات القيادية وتنمية الكفاءات البشرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وفي فرانكلن كوفي الشرق الأوسط، نؤكد التزامنا العميق بدعم هذه الرؤية من خلال تمكين القادة والمؤسسات من تبنّي العقليات والمهارات والثقافات المؤسسية التي تدعم التحوّل وتضمن التميز والاستدامة في الأداء على مستوى المنطقة."

يستهلّ فعاليات المؤتمر لهذا العام الخبير العالمي كيرتس بيتمان (Curtis Bateman)، نائب الرئيس الأول في شركة فرانكلن كوفي (FranklinCovey) وأحد أبرز المتخصصين دوليًا في قيادة التغيير.

يُعرف بيتمان بأسلوبه القصصي المُلهم ونهجه الإنساني في قيادة التحوّل المؤسسي، حيث كرّس أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة لمساعدة المؤسسات حول العالم على التعامل بثقة مع حالات عدم اليقين والتغيّرات المتسارعة.

وبيتمان هو المؤلف المشارك لكتاب "التغيير: كيف نحوّل عدم اليقين إلى فرصة"، كما يُعدّ القوة المحركة وراء الانتشار العالمي لكتاب "من الذي حرّك قطعة الجبن الخاصة بي؟" الشهير.

وفي كلمته الافتتاحية، سيتناول علم التكيّف النفسي وكيف يمكن للقادة تحويل الاضطرابات والتحديات إلى فرص للنمو وقيادة فرقهم نحو تغيير فعّال ومستدام.

وأضاف كيرتس بيتمان قائلًا:

"سأركّز خلال جلستي على كيفية تمكين القادة من إعادة صياغة تجربتهم وتجربة فرقهم مع التغيير.

هدفي هو مساعدتهم على النظر إلى عدم اليقين ليس كاضطراب، بل كفرصة — وهو تحوّل في طريقة التفكير يعزّز المرونة والثقة والابتكار.

أتطلّع بشغف إلى التفاعل مع مجتمع القادة في المنطقة واستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للمؤسسات تحويل جهود التحوّل إلى نمو مستدام."



منذ انطلاقه، تطوّر مؤتمر ATD السعودية ليصبح أحد الركائز الأساسية في مشهد التعلّم والتطوير المهني في المملكة، حيث يُعدّ محفزًا للتغيير وجسرًا يربط بين أفضل الممارسات العالمية والابتكار الإقليمي.

وخلال السنوات الماضية، استضاف المؤتمر نخبة من أبرز المفكرين والخبراء العالميين، ولا يزال يشكّل منصة رائدة تمكّن المؤسسات من بناء ثقافة قائمة على التعلّم والقيادة والتميّز في الأداء.

قال توني بنغهام، رئيس جمعية تنمية المواهب (ATD) ومديرها التنفيذي:

"على مدى ثمانية أعوام، تشرفت ATD بالتعاون مع مؤسسات رائدة في المملكة لتقديم تجارب تعلّم وتطوير ذات مستوى عالمي، ولا يُعدّ مؤتمر ومعرض ATD السعودية لهذا العام استثناءً من ذلك.

ويسعدنا العمل مع شركة كيو أن أيه إنترناشونال (QnA International) لتنظيم حدث يهدف إلى تمكين المتخصصين في التعلم والتطوير من قيادة التحوّل المؤسسي داخل منظماتهم، والمساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030."

سيتضمّن مؤتمر هذا العام أيضًا برامج شهادات معتمدة من ATD، إلى جانب ورشة عمل فريدة من نوعها حول الذكاء الاصطناعي في تنمية المواهب، تم تطويرها بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا (Arizona State University).

وستمنح هذه التجارب التعليمية التفاعلية المشاركين فرصة الحصول على اعتماد دولي معترف به عالميًا، مع إتاحة المجال لاكتساب أحدث المنهجيات في مجالات التدريب، والتوجيه (Coaching)، والتطوير المؤسسي.

يشارك معهد لورون (Leoron Institute) هذا العام كشريك حصري للتعلّم والتطوير في فعاليات المؤتمر، فيما تأتي شركة آيفوري للتدريب (Ivory Training) كراعٍ رئيسي للحدث.

كما يشهد المؤتمر تركيزًا خاصًا على تطبيقات التعلّم عبر التلعيب (Gamification)، حيث تنضم شركة HNI كشريك حصري في هذا المجال وفي مجال التدريب، بينما تشارك شركة KGC كشريك حصري في التطوير المؤسسي والتحوّل في التدريب وتنمية المواهب.

قال سيد إن. سي.، مدير شركة كيو أن أيه إنترناشونال (QnA International):

"في عالم يتّسم بالتغيّر المستمر، فإن القادة الذين يتقبّلون الغموض، ويعملون برؤية واضحة، ويُلهِمون فرقهم على التكيّف — هم من سيصنعون المستقبل.

ويُعدّ مؤتمر ATD السعودية منصة مثالية لتطوير هذه المهارات ودعم إحداث أثر فعّال ومستدام."

من المتوقع أن يستقطب مؤتمر هذا العام مئات المتخصصين في الموارد البشرية والتعلّم والتطوير، ليُرسّخ مكانة الرياض كمركز إقليمي للابتكار والتعاون وتطوير القدرات البشرية.

ويسهم هذا الحدث في دفع المملكة خطوة إضافية نحو تحقيق تطلعات رؤية 2030 وتعزيز مسيرتها نحو التميّز في تنمية رأس المال البشري.

للمشاركة والتسجيل في مؤتمر ATD السعودية 2025، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني atdksa.com



نبذة عن جمعية تنمية المواهب (ATD)

تُعد جمعية تنمية المواهب (ATD) أكبر منظمة مهنية في العالم تُعنى بدعم المتخصصين في تطوير المعرفة والمهارات لدى الموظفين، وتعزيز الأداء المؤسسي، والمساهمة في تحقيق نتائج ملموسة للمنظمات التي يخدمونها.

تأسست الجمعية عام 1943، وكانت تُعرف سابقًا باسم الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير (ASTD).

ينتمي إلى الجمعية أعضاء من أكثر من 100 دولة يعملون في القطاعين العام والخاص بمختلف الصناعات. وتدعم الجمعية المتخصصين في تطوير المواهب من خلال فروعها المحلية في الولايات المتحدة التي يقودها متطوعون، بالإضافة إلى شبكات الأعضاء الدولية وشراكاتها الاستراتيجية حول العالم.

نبذة عن شركة QnA International

تُعد شركة QnA International LLC من أبرز الشركات العالمية في تنظيم فعاليات الأعمال (B2B)، إذ تواصل منذ أكثر من عقد من الزمن الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

يمتدّ نطاق أنشطة الشركة عبر مجموعة واسعة من المؤتمرات والقمم وبرامج التدريب التي تغطي مجالات متنوعة تشمل التمويل التجاري، والسياحة والسفر، والتكنولوجيا، وتمويل سلاسل الإمداد، وحفلات الزفاف الوجهة، والموارد البشرية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنظم فعاليات أعمال (B2B) حول العالم، وتمتلك خبرة واسعة في تنفيذ فعاليات عالمية المستوى في وجهات تشمل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والمكسيك، والهند، واليونان، وتايلاند، وجورجيا، وإندونيسيا، والأردن، وإيطاليا.

-انتهى-

#بياناتشركات