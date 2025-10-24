نموّ إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 516 مليون درهم، مدفوعةً بالطلب القوي على خدمات التنقّل والخدمات اللوجستية

مليون درهم، مدفوعةً بالطلب القوي على خدمات التنقّل والخدمات اللوجستية ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 92% لتصل إلى 63 مليون درهم، ونمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 67%، مدفوعةً بارتفاع الطلب على خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، وتحسّن معدلات تشغيل أسطول الشركة، وإنجاز عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية بنجاح

توسّع أسطول الشركة بنسبة 40% منذ بداية العام وحتى تاريخه، لدعم ومواكبة النمو عبر القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيزي ليس" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول: EASYLEASE)، المزوّد الرائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى 63 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات 516 مليون درهم، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 77% على أساس سنوي.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالزخم المتواصل في مجال التنقّل والخدمات اللوجستية الذي يُعد قطاع الأعمال الرئيسي للشركة، واستمرار الطلب القوي على خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في قطاعات التجارة الإلكترونية والأغذية. وبلغت إيرادات هذا القطاع 308 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 31% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 36 مليون درهم.

وقفز صافي الأرباح بنسبة 71% ليصل إلى 48 مليون درهم، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك127 مليون درهم بزيادة نسبتها 67%، ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والتزام الشركة بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها.

وتعليقاً على النتائج، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "يعكس النمو المتواصل في الإيرادات، المدفوع بنموذجنا التشغيلي القوي، متانة منصتنا المتكاملة والمتنوعة في قطاع التنقّل. كما يؤكد نجاح تكامل عمليات مجموعة جاليجا القابضة وتوسّع أسطولنا المستمر قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة عبر منظومة التنقّل والحلول اللوجستية. وبفضل التزام فرقنا الراسخ بالتنفيذ الدقيق لاستراتيجيتنا وحرصها على تقديم أفضل تجربة لعملائنا، نواصل ترسيخ مكانة إيزي ليس كشريك موثوق على مستوى المنطقة. ومع اتساع نطاق أعمالنا وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، نجدد التزامنا بالمساهمة بدفع مسيرة قطاع التنقّل نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واعتماداً على التكنولوجيا، مستندين إلى شبكة إقليمية قوية تدعم النمو المستدام."

وشهد أسطول مركبات التأجير لشركة "إيزي ليس" نمواً بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، نتيجة التوسّع في عمليات الشركة وإضافة مركبات جديدة بنهج مستهدف لتلبية احتياجات الشرائح الرئيسية من العملاء. وساهمت معدلات التشغيل المستقرة لأسطول الشركة الموسّع في دعم نمو الإيرادات مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وربحية الأسطول.

كما أسهم الدمج الناجح لأعمال مجموعة جاليجا القابضة في توسيع نطاق خدمات "إيزي ليس" بشكل ملحوظ، لتغطي الآن المزيد من الخدمات اللوجستية وحلول التخزين وإدارة سلاسل التوريد، ما حقّق تكاملاً أوسع بين مختلف القطاعات وأسهم في تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء.

وبعد إطلاق شركة "يونايتد ترانس" في الأردن، واصلت الشركة تسجيل تقدم لافت في توسّعها الإقليمي خلال الربع الثالث، ما يعزز استراتيجيتها الرامية إلى تنمية منصتها المتكاملة لحلول التنقّل في أسواق مجلس التعاون الخليجي الواعدة. وقد توسع حضور "إيزي ليس" في المنطقة ليشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والبحرين والأردن.

نبذة عن "إيزي ليس"

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول EasyLeaseوتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يعد أسطول الشركة من بين الأكبر في السوق الإماراتية ويضم أكثر من 40 ألف مركبة.

تلتزم الشركة بتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها وتفوقها في قطاع خدمات التنقل.

www.easylease.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 881.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.9 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

+971 50 973 1173

-انتهى-

#بياناتشركات