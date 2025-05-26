يُسلّط التقرير المتكامل لعام 2024 الضوء على مرور عقد على انطلاق رحلة شركة فيليب موريس إنترناشيونال نحو مستقبل خالٍ من الدخان، ويعرض مسيرتها التحولية وإنجازاتها الرئيسية في مجال الاستدامة والتي تنعكس بوضوح من خلال أدائها في مؤشر الاستدامة للفترة بين 2022 و2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال مؤخراً تقريرها المتكامل السنوي السادس، والذي يحتفي بانطلاقة مسيرة الشركة قبل عشر سنوات نحو اعتماد نهجٍ جديد في إدارة أعمالها، واضعةً الاستدامة في صميم أنشطتها وعملياتها. يعرض التقرير جهود الشركة المتواصلة نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين، مع سعيها الدؤوب نحو توفير بدائل خالية من الدخان بهدف تسريع وتيرة التخلّي عن التدخين التقليدي.

وقال ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال: "يحتفل تقريرنا المتكامل لعام 2024 بعامٍ تاريخي شهد الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق أجهزة IQOS، وVEEV، وZYN. كما يشير التقرير الى التقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق أحد أكثر التحولات طموحًا في عالم الأعمال في التاريخ الحديث".

وأضاف قائلاً: "بحلول نهاية عام 2024، مكّنتنا جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الخالية من الدخان من توفير منتجاتنا في 95 سوقًا حول العالم، والوصول إلى حوالي 38.6 مليون مستخدم بالغ، ما يُظهر التزامنا الراسخ بالاستدامة والتحول في أعمالنا. هذه الإنجازات تعزز تفاؤلنا الكبير بينما نواصل العمل على توفير قيمة طويلة الأجل مع التركيز بشكل أساسي على معالجة آثار منتجاتنا وعملياتنا. ليس فقط من خلال الحفاظ على زخم عملياتنا، بل مع العمل على تسريع وتيرتها لتحقيق عدد من أهدافنا الطموحة، التي كانت قبل بضع سنوات تبدو شبه مستحيلة".

يسلّط التقرير المتكامل لعام 2024 الضوء على استراتيجية الاستدامة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال التي تركز على نموذجين متميزين من المواضيع: تلك المتعلقة بمنتجاتها (ما تنتجه الشركة)، والتي تعد جزءًا هامًا من ركيزة "تأثير المنتج"، وتلك المتعلقة بعملياتها التجارية (كيف تنتج الشركة)، والتي تعد جزءًا من ركيزة "الأثر التشغيلي". كما يستعرض التقرير أداء الشركة في مجال الاستدامة ضمن إطار عمل شامل من خمس ركائز أساسية، تشمل الامتثال وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية والابتكار والتأثير الهادف. ويؤكد التقرير على أن الامتثال التنظيمي يُشكل الأساس، بينما تضمن إدارة المخاطر مرونة الأعمال. كما يُسلط الضوء على كيفية تبسيط هذا النهج للعمليات لتعزيز الإنتاجية والربحية، وربط الاستدامة مع أهداف العمل طويلة الأجل لتعزيز الابتكار والقيمة التنافسية. ويهدف في نهاية المطاف إلى قيادة تحول جذري في القطاع من خلال التأثير على المعايير، والمشاركة في صياغة السياسات، ودفع عجلة التغيير المنهجي لإعادة تعريف توقعات السوق.

ومن جانبه، قال إيمانويل بابو المدير المالي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال:" نادراً ما يسير التحوّل في خط مستقيم، إلا أن تجربتنا في عام 2024 تعكس حقيقة جوهرية تتمثل بأن تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان يتطلّب جهدًا جماعيًا خارج نطاق سيطرتنا المباشرة. وقد شكّلت أعمالنا الخالية من الدخان حوالي 39% من إجمالي صافي إيرادات فيليب موريس إنترناشونال لعام 2024، مع تسجيل تسارع ملحوظ في نمو الإيرادات والأرباح. إن التنافس في سوق السجائر، بالتزامن مع العمل على تحويله، لا يُعد تناقضاً، بل يمثل مرحلة ضرورية ضمن رحلتنا التحولية. أمّا نهجنا المتكامل فقد ربط النجاح المالي بالتأثير الإيجابي ورسم لنا مسارًا جديد لمواصلة الاستثمار في المستقبل. ونحن على ثقة بأن قوتنا المالية، إلى جانب ريادتنا في مجال الاستدامة، هي الطريق الصحيح للمضي قدمًا".

تأثير المنتج والعمليات التشغيلية: أبرز معالم الأداء

ستة أسواق حققت فيها المنتجات الخالية من الدخان أكثر من 75% من صافي الإيرادات السنوية.

استثمار تراكمي بقيمة أكثر من 14 مليار دولار أمريكي في المنتجات الخالية من الدخان منذ عام 2008 (2023: 12.5 مليار دولار أمريكي)

99% من إجمالي حجم الشحنات، مغطاة ببرامج منع الوصول للشباب إلى قنوات البيع بالتجزئة غير المباشرة (98% :2023)

99% من المزارعين المتعاقدين الذين يوردون التبغ إلى شركة فيليب موريس إنترناشيونال، يحصلون على دخل معيشي (96% :2023)

تم إجراء 10 تقييمات لأثر حقوق الإنسان منذ عام 2018 في البلدان الأكثر عرضةً للخطر (8 :2023)

61% من مرافق التصنيع التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال حاصلة على شهادة الحياد الكربوني (2023: 43%)

تم نشر أول إعلانات منتجات بيئية معتمدة مسبقًا (EPD) على سلسلة أجهزة IQOS ILUMA i

وقالت جينيفر موتلز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشونال: "ندرك أهمية وضع أهداف طموحة وواقعية تُسهم في نجاح أعمالنا. وقد أثبت مؤشر الاستدامة لدينا فعاليته في ضمان توازن طموحاتنا وموضوعية مقاييسنا، بينما تُساعدنا حوكمة بياناتنا غير المالية المُحسّنة على إعداد تقارير دقيقة ومتسقة". وأضافت: "لا ينفصل التزامنا بالاستدامة عن ضمان مستقبل أعمالنا، وتحقيق آثار ملموسة ضمن نطاق سيطرتنا ومجالنا، والمساهمة في تحوّل يتجاوز نطاق شركتنا".

تم إعداد التقرير المتكامل لعام 2024 بالإستناد إلى المعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) لعام 2021، والمعايير ذات الصلة بكل موضوع. ويراعي التقرير توجيهات مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك معايير SASB، ومبادئ التفكير المتكامل، وإطار إعداد التقارير المتكاملة. يتوفر مؤشر SASB ومؤشر GRI التابعان لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، واللذان يُساهمان أيضًا في إرساء مبادئ ومعايير الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، على الموقع الإلكتروني: pmi.com. ويُرفق بالتقرير بروتوكول مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة لعام 2024 من معهد إدارة المشاريع (PMI)، والذي يُقدم شرحًا واضحًا لكيفية تعريفنا وقياس التقدم المُحرز في كل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة.

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