انطلاق الفعالية السنوية المتخصصة بالضيافة في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي- أعلنت هيلتون عن خططها لتعزيز تواجدها في الشرق الأوسط بنسبة تفوق 125% خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمّة مستقبل الضيافة 2023.

وبينما يستمر افتتاح فنادق العلامة في المنطقة وتنفيذ خططها الطموحة للتوسع، انضم فندق ذا بلازا الدوحة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات LXR أوائل العام الحالي ليدعم تواجد هيلتون في قطاع الفنادق الفاخرة في قطر. كما احتفلت هيلتون بانطلاق علامة والدورف أستوريا للفنادق والمنتجعات في القارة الأفريقية، وذلك بافتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة في مصر الجديدة خلال سبتمبر الحالي.

وتتضمن الأشهر المقبلة افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات ضمن مختلف العلامات التجارية بالشركة، ومنها:

والدورف أستوريا الدوحة وست باي

كونراد مرفأ البحرين المالي

هيلتون الرياض العليّا

هيلتون النيل المعادي بالقاهرة

هامبتون من هيلتون السالمية بالكويت

أما في المملكة العربية السعودية، والتي تعدّ أحد أهم أسواق النمو للمجموعة، فقد جرى في أغسطس توقيع اتفاقيات لإقامة عدد من الفنادق الجديدة ومنها فندق تحت مظلة علامة كونراد للفنادق والمنتجعات في منطقة وادي الليسن بالرياض، وفندقان في أبها، وأحد فنادق كانوبي من هيلتون في مشروع بورتا جدة. وبهذا أصبحت السعودية أكبر سوق للمشاريع قيد التنفيذ لهيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والرابعة على المستوى العالمي.

في تعليقه على الأمر قال كارلوس خنيصر، نائب رئيس هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تستمر استراتيجيتنا للنمو ضمن علاماتنا التجارية المختلفة في تحقيق النتائج المتميزة، حيث من المقرر افتتاح ما يقارب 100 فندق جديد – بمجموع يناهز 25 ألف غرفة فندقية – بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب. كما نفخر بأن مشاريعنا تشهد نشاطًا ملموسًا في التنفيذ حيث إن 70 بالمائة من مشاريعنا بالشرق الأوسط قيد الإنشاء حاليًا، ونتطلع إلى رؤية تلك الفنادق تفتح أبوابها لاستقبال الضيوف في السنوات القادمة بينما نواصل عقد الاتفاقات لإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات."

ومن الجدير بالذكر أن هيلتون تشارك بفريق كبير من المسؤولين في قمة مستقبل الضيافة 2023، حيث تأكدت مشاركة كل من كيفين جاكوبس، الرئيس التنفيذي المالي ورئيس التطوير العالمي، وكارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمير لبابيدي، المدير التنفيذي للتطوير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإليزا فالزون، نائب الرئيس للعمارة والتصميم والتشييد في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، وإيما بانكس، نائب الرئيس لاستراتيجية الأطعمة والمشروبات والتطوير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

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