الإماراتيون يهيمنون على القائمة بـ 19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 16، والسعوديون بـ 15 قائد أعمال

قيمة الشركات التي يديرها الرؤساء التنفيذيون في القائمة تتجاوز 5 تريليون دولار.

قطاع الطاقة يهيمن على أول 5 مراكز بواقع 4 رؤساء تنفيذيين.

رؤساء أرامكو السعودية وأدنوك ومجموعة الإمارات، يتصدرون المراكز الـ3 الأولى في القائمة.

دبي: تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية الثانية "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط" لعام 2022، لتسلط الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يسهمون بشكل كبير في نمو اقتصادات المنطقة. بشكل عام، بلغت إيرادات الشركات التي يديرها الرؤساء التنفيذيون في القائمة أكثر من تريليون دولار 2021، وتتجاوز قيمة شركاتهم مجتمعة حاليا 5 تريليون دولار.

تصدر القائمة أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، الذي قادها لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية مرة أخرى، وتتفوق على شركة أبل الأميركية. يليه سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في المركز الثاني، بعد أن قاد الشركة لطرح 3 شركات تابعة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا، وهي: أدنوك للحفر، وفيرتيغلوب وبروج. بينما يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة بروج الذي جمعت من خلاله ملياري دولار، أكبر اكتتاب عام تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق. وجاء في المركز الثالث أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات. وقد حافظوا جميعهم على مراكزهم للعام الثاني على التوالي.

تضم قائمة العام لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، ثم المصريون بـ16 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال، ليشكلوا بذلك 50% من القائمة.

كما تصدر الرؤساء التنفيذيون في قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة، من خلال 27 رئيسًا تنفيذيًا، ثم قادة قطاع الاتصالات بـ8 رؤساء، و7 قيادات لكل من قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية. في حين هيمن قطاع الطاقة على أول 5 مراكز بواقع 4 رؤساء تنفيذيين.

لإعداد القائمة، عمل فريق فوربس الشرق الأوسط على تقييم حجم الشركات، بالاعتماد على معايير مختلفة، فضلًا عن إنجازات وابتكارات الرئيس التنفيذي في العام الماضي، كذلك تأثير الرئيس التنفيذي على الشركة، والأسواق التي يشرفون عليها بشكل عام.

أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2022

أمين حسن الناصر

الجنسية: سعودي

الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية

سلطان أحمد الجابر

الجنسية: إماراتي

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

أحمد بن سعيد آل مكتوم

الجنسية: إماراتي

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات

توفيق حكار

الجنسية: جزائري

الرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك

سعد بن شريده الكعبي

الجنسية: قطري

نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة

أكبر الباكر

الجنسية: قطري

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية

يوسف بن عبد الله البنيان

الجنسية: سعودي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

سلطان أحمد بن سليم

الجنسية: إماراتي

رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد

سيد بصر شعيب

الجنسية: إماراتي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة (IHC)

أسامة ربيع

الجنسية: مصري

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس

26 جنسية في قائمة عام 2022 إماراتي 19 لبناني 3 مصري-أميركي 1 مصري 16 كندي 2 فرنسي 1 سعودي 15 أردني 2 إيطالي 1 قطري 7 مغربي 2 مالطا 1 كويتي 6 جزائري 1 برتغالي 1 بريطاني 5 أميركي 1 تونسي 1 عماني 4 أسترالي 1 تركي 1 بحريني 3 دانماركي 1 سريلانكي 1 هندي 3 دومينيكا 1

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