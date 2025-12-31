مسقط: بإعتباره البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، و نظير جهوده البارزة في الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية، نجح بنك نزوى - في إدارة الإصدار المشترك للصكوك السيادية المحلية من السلسلة العاشرة الصادرة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية. ويعكس تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية، فضلاً عن جهوده المستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وأعلنت حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية، عن إتمام إصدار الصكوك في 25 ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون ريال عُماني ، حيث تم طرح الصكوك في 17 ديسمبر من نفس الشهر بقيمة 150 مليون ريال عُماني ، مع عوائد تتراوح بين 4.07% كحد أدني و4.15% كحد أقصى مع خيار زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 50 مليون ريال عُماني. وأغلق الاكتتاب في 22 ديسمبر، وسجل الإصدار اكتتابًا فاق العرض بمقدار 1.8 مرة، حيث شهد الاصدار إقبالاً واسعاً تجاوز إجمالي الطلب 277 مليون ريال عُماني. وأسهم هذا الإقبال القوي في زيادة حجم الإصدار إلى 200 مليون ريال عُماني. وتتكون شهادات الصكوك، المُنظمة على شكل صكوك الإجارة، بنسبة ربح تنافسية بواقع 4.15% على مدى 7 سنوات من تاريخ الإصدار، مع توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي. كما تم إدراج الصكوك في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط مما يعزز إمكانية الوصول إليها في السوق.

وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال الفاضل محمد احسان رئيس أول قسم الأسواق العالمية والخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك نزوى: "باعتبارنا روّاد المشهد المصرفي الإسلامي في السلطنة، تمكنّا في بنك نزوى، بفضل معرفتنا العميقة في الصناعة المالية وخبرتنا الممتدة في سوق رأس المال، وبإلتزامنا مع أعلى المعايير التنظيمية، من تحقيق إنجازات رائدة في إصدار الديون وإدارة المخاطر. ويتماشى إصدار الصكوك الجديدة من حكومة سلطنة عُمان مع الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعكس التزام البنك بتقديم فرص استثمارية مبتكرة ومجزية تلبي احتياجات السوق. ويعكس نجاح هذا الإصدار قدراتنا كمدير للإصدار، ويؤكد مكانتنا كشريك ومستشار موثوق في مجال هيكلة وتسعير وتسويق وتوزيع حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

وأردف قائلاً:"إن الإصدار الناجح لهذه الصكوك يمثل خطوة مهمة تعِدُ بجلب مكاسب اقتصادية كبيرة لسلطنة عُمان، ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار المالي في البلاد."

إن دور بنك نزوى الرئيس كمدير للإصدار، إلى جانب مسؤوليته كبنك محصّل، لا يقتصر على تقديم حلول التمويل الإسلامي المبتكرة فحسب، بل يعكس أيضًا التزامه بتسهيل الصفقات المالية الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام وازدهار الوطن. كما تعكس هذه الإنجازات الرائدة خبرة البنك وكفاءته في إدارة المعاملات المالية المعقدة، مما يعزز مكانته كشريك موثوق ورائد في السوق المالي الإسلامي.

