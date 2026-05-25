تعاونت موبايلي وإريكسون للعام العشرين على التوالي لدعم استمرارية خدمات الاتصال لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

شمل التعاون هذا العام مضاعفة سعة شبكة الجيل الخامس وتوسيع تغطيتها في منطقة المشاعر المقدسة.

عززت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي عمليات تحسين الشبكة، ومراقبة التجربة الرقمية للحجاج، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية خلال موسم الحج لهذا العام.

تتوّج شركة موبايلي وشركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عشرين عاماً من شراكتهما الاستراتيجية لدعم خدمات الاتصال لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وذلك عبر توسيع سعة شبكة الجيل الخامس، وتوظيف قدرات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ لتوفير تجربة اتصال أكثر سرعة وسلاسة وموثوقية.

وفي إطار هذا التعاون، عملت الشركتان على توسيع سعة الشبكة وتعزيز تغطيتها في منطقة المشاعر المقدسة، إلى جانب توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين أداء الشبكة، ومراقبة العمليات التشغيلية، ورفع كفاءة إدارتها خلال موسم الحج.

وكجزء من أعمال التوسعة، ضاعفت موبايلي سعة شبكة الجيل الخامس لأكثر من الضعف عبر إضافة مواقع جديدة في منطقة المشاعر المقدسة باستخدام حلول أنظمة الراديو من إريكسون (Ericsson Radio System)، بما في ذلك أجهزة الراديو متعددة المدخلات والمخرجات (Massive MIMO)، إلى جانب تفعيل نطاقات ترددية جديدة؛ وهو ما أسهم في تمكين أعداد أكبر من ضيوف الرحمن من البقاء على اتصال في الوقت ذاته، لا سيما في المواقع الأكثر كثافة وازدحاماً والتي شهدت مستويات طلب قياسية على خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية.

كما وسّعت موبايلي وإريكسون نطاق نشر خوارزميات تحسين تداخلات الوصلة الصاعدة (Uplink Interference Optimizer) وحلول معالجة فجوات التغطية (Coverage Gap Mitigation) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر الشبكة؛ حيث جرى تشغيل هذه القدرات باستخدام تقنية الأتمتة مغلقة الحلقة (Closed-Loop Automation) دون أي تدخل بشري، مما أتاح للشبكة تحسين أدائها ذاتياً وفورياً، ومعالجة فجوات التغطية استباقياً، بما يضمن اتصالاً سلساً ومستقراً لملايين الحجاج.

وشمل التعاون أيضاً إطلاق أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، طورتها إريكسون وموبايلي مشتركاً؛ لمراقبة تجربة المستخدم باستمرار عبر الخدمات الرقمية الأساسية والمكالمات الصوتية؛ إذ تعتمد هذه الأداة على محاكاة رحلات المستخدمين واختبار جودة المكالمات في الخلفية للكشف المبكر عن المشكلات المحتملة، كبطء استجابة التطبيقات، أو تحديات جودة الفيديو، أو ضعف وضوح المكالمات الصوتية، مما أسهم في توفير اتصال أكثر موثوقية وجودة خدمات أعلى لضيوف الرحمن، فضلاً عن تزويد فرق العمل برؤى دقيقة تدعم التحسين المستمر لأداء الشبكة خلال موسم الحج.

كما نشرت قامت موبايلي وإريكسون أداة أخرى مطوّرة مشتركاً، وهي المساعد الذكي التوليدي (GenAI Intelligent Assistant) لدعم ذكاء العمليات التشغيلية، حيث أتاحت هذه الأداة لفرق العمليات في موبايلي إمكانية استعلام أداء الشبكة بلغة طبيعية بسيطة، والحصول على إجابات فورية دقيقة تستند إلى بيانات شاملة تشمل شكاوى العملاء، وخدمات التجوال، والسعة؛ مما أسهم في تسريع العمليات اليومية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان تقديم خدمات أكثر استقراراً وكفاءة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال علاء مالكي، الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في موبايلي: "على مدى عشرين عاماً، عملت موبايلي وإريكسون معاً لدعم خدمات الاتصال لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ومع استمرار نمو الطلب، يظل تركيزنا منصباً على توفير أداء شبكة وجودة خدمات تليق باحتياجات الحجاج في مكة المكرمة؛ فمن خلال توسيع سعة شبكة الجيل الخامس والاعتماد على العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واصلنا تطوير آليات تخطيط الشبكة وتحسينها وتشغيلها خلال أحد أهم مواسم العام".

من جانبه، قال هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون السعودية في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل موسم الحج واحداً من أكثر بيئات الاتصال تطلباً على مستوى العالم، وقد جمع تعاوننا مع موبايلي بين تقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة مغلقة الحلقة؛ لتعزيز أداء الشبكة وإثراء تجربة المستخدم خلال هذا الموسم الاستثنائي، وانطلاقاً من شراكتنا الممتدة على مدى عقدين مع موبايلي، نؤكد مواصلة التزامنا الراسخ بدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة".

هذا وقد أسهمت الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين موبايلي وإريكسون على مدى عقدين في دعم استمرارية خدمات الاتصال خلال مواسم الحج؛ وذلك عبر التخطيط الاستباقي للشبكات، وتحسين الأداء، وتوسعة السعة، وتقديم الخدمات المُدارة.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وعلى مدى 150 عامًا، كانت الشركة رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

