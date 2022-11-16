● الاستثمار يمثل الأول لـ "فالار" في الشرق الأوسط... و"نولوُد" تشارك في الجولة

● بركة تخصّص غالبية التمويل للتوسّع في السعودية

● بركة ستتيح الوصول إلى البورصات الإقليمية عبر تطبيقها دعمًا لنمو أسواق الأسهم المحلية وجذبًا للمستثمرين الأجانب

● الشركة ستقدّم مزايا تتيح الحصول على خطط إعادة استثمار الأرباح وساعات تداول ممدّدة لمساعدة المستخدمين على الادخار والاستثمار وتنمية أموالهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 نوفمبر 2022 – أعلنت شركة بركة (www.getbaraka.com)، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط للاستثمارات الخالية من العمولات، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة A بقيمة 20 مليون دولار، تمّت بقيادة شركة "فالار فنتشرز". ويُعدّ هذا التمويل أول استثمار في منطقة الشرق الأوسط لـ"فالار"، شركة رأس المال الاستثماري المدعومة من رجل الأعمال العالمي الشهير بيتر ثيل. هذا، واختتمت المشاركة في جولة التمويل شركة الاستثمارات العالمية "نولوُد".

وتأسست شركة بركة في عام 2021، لتمكين المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة من الاستفادة من الصفقات الاستثمارية الخالية من العمولات، والوصول إلى أكثر من 6,000 من الأسهم الأمريكية والصناديق المتداولة في البورصات. وبوسع المستثمرين في بركة بناء محافظ متنوعة وثروة طويلة الأجل، بدءًا من دولار واحد، عبر الاستفادة من أسواق الأسهم العالمية لتحقيق الاستقلال المالي. وتظلّ منصات الاستثمار الخيار المفضل للمستثمرين في المنطقة، الذين يفكرون في الابتعاد عن خيارات الادخار التقليدية كالودائع المصرفية والعقارات.

ويُنتظر أن تضاعف بركة حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بفضل هذا الاستثمار الجديد، وستزيد من كسب العملاء. وستواصل الشركة تطوير تطبيقها مع الخدمات الجديدة المتوقع إطلاقها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، والتي تشمل الوصول إلى مزايا مثل خطط إعادة استثمار الأرباح، وساعات التداول الممدّدة وغيرها.

وتتطلع بركة، ضمن خططها للنمو، إلى التوسّع الإقليمي لا سيما في المملكة العربية السعودية، إذ التزمت الشركة بتخصيص معظم الأموال المجمعة من التمويل في تأسيس عملياتها هناك وتسريع التوظيف. وتعتزم الشركة تقديم محتواها المتفوق إلى جمهورها في المملكة باللغة العربية، للمساهمة في رفع الوعي المالي بين المستثمرين، وذلك دعمًا للطموحات التي تنطوي عليها رؤية المملكة 2030 للقطاع المالي.

وبهذه المناسبة، قال فراس جلبوط المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بركة، إن عشرات آلاف المستخدمين اشتركوا في تطبيق بركة خلال عام واحد فقط من إطلاقه، مؤكّدًا التزام الشركة بإتاحة الشمول المالي أمام ملايين المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تمكين الجيل القادم من المستثمرين في المنطقة من الاستفادة من خيارات استثمارية شاملة ومنخفضة التكلفة. وأضاف: "يسرنا انضمام "فالار فنتشرز" و"نولوُد" إلينا في مساعينا الرامية إلى إحداث التحوّل في سبل الادخار والاستثمار وتنمية الأموال من أجل المستقبل في المنطقة".

في خطوة لإتاحة المجال أمام المستخدمين للوصول إلى أسواق الأسهم الإقليمية المزدهرة وجذب المستثمرين العالميين إلى الشرق الأوسط، تتعاون بركة مع البورصات المحلية لتمكين الوصول إلى التداولات من خلال تطبيقها. وشهدت بورصات الشرق الأوسط زيادة قدرها 300 في المئة في الاكتتابات العامة الأولية في العام 2022، وساهم المستثمرون في قطاع التجزئة بزيادة قدرها 16 في المئة في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في الشرق الأوسط لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، بدعم من منصات تقنية مثل بركة.

ويُزوّد تطبيق بركة، العامل على الهواتف المحمولة فقط، مستخدميه بأخبار مالية يوميًا باللغتين الإنجليزية والعربية، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومستقلة. وتركّز بركة على تعزيز الشمول المالي عبر الالتزام برفع مستويات الوعي والثقافة المالية في جميع أنحاء المنطقة.

من ناحيته، أعرب أندرو ماكورماك الشريك العام في فالار فنتشرز، عن فخره بدعم الفريق عالمي المستوى في بركة، من خلال الاستثمار الأول لشركته في الشرق الأوسط، وقال: "تتمتع منظومة التقنيات المالية الناشئة في المنطقة بإمكانيات هائلة، وقد شجعتنا على هذا الاستثمار العلامات المبكرة الدالّة على قوة الاستقطاب والتي تمكنت بركة من عرضها، لذا فإننا نتطلع إلى تحقيق تعاون وثيق مع الشركة أثناء دخولها هذه المرحلة الجديدة والمثيرة من النمو في أنحاء المنطقة".

وستواصل بركة استقطاب أصحاب المواهب في مجال التقنيات المالية من أنحاء العالم إلى المنطقة، فيما تعمل على توظيف الخبراء لشغل مناصب قيادية في مختلف إدارات الشركة. كما تبحث الشركة في دخول أسواق جديدة للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن وصلت مبالغ التمويل التي جمعتها حتى الآن إلى 25 مليون دولار.

هذا، وتحظى بركة بدعم من مسرّعة الأعمال الأمريكية "واي كومبينيتر"، في حين تُعدّ جزءًا من منظومة التقنية العالمية التابعة لإمارة أبوظبي، "هب 71". وتشمل قائمة المستثمرين في بركة مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية والعالمية البارزة، مثل "كلاس 5 غلوبال" و"غلوبال فاوندرز كابيتال" و"فنتشر سوق". من جانبها، دعمت شركة "فالار" في السابق شركات التقنيات المالية العالمية "وايز" و"إن 26" و"بت باندا" وغيرها.

ويستفيد مستخدمو بركة من تسجيل أسهمهم وصناديق الاستثمار المتداولة بأسمائهم من خلال انتسابهم إلى وسيط مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصات، في حين تُدفع توزيعات الأرباح مباشرة في حسابات الوساطة الخاصة بهم، كما يحظون بالحماية من قبل مؤسسة حماية المستثمرين في الأوراق المالية بحدّ يصل إلى 500,000 دولار.

يقع مقر بركة في مركز دبي المالي العالمي، وهي خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، التي تضمن ممارساتها المُثلى حماية العملاء.

وبإمكان المقيمين والمواطنين ممن تزيد سنهم على 18 عامًا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى تطبيق بركة عبر متجري "أبل" و"جوجل بلاي".

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عن بركة

بركة هي شركة تكنولوجيا مالية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط عن طريق جعل الاستثمار في متناول الجميع.

توفر منصة الاستثمار الخالية من العمولات التي تم إطلاقها في أغسطس 2021 للمستخدمين التمتع بوصول لما يزيد عن 6,000 ورقة مالية مدرجة في السوق الأمريكية، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والأسهم الجزئية، مع عدم وجود حد أدنى لمتطلبات الاستثمار.

يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وبديهية لمراقبة وتتبع المحفظة الاستثمارية، وأكاديمية استثمارية للمستخدمين لبناء واختبار المعارف، وفلتر مخصص لفحص الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما طورت بركة أيضًا منصة تعليم مالي متعددة القنوات تتكون من نشرات إخبارية صغيرة وحلقات نقاش موضوعية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة والمحتوى داخل التطبيق الذي يوفر أخبار السوق ورؤى للمستثمرين الإقليميين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بركة فئة مدفوعة تشمل أبحاث الأسهم على مستوى عالمي من شريك الصناعة، Refinitiv.

يقع المقر الرئيسي لبركة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وتخضع للتنظيم من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

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