أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة استراتيجية لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ذراعه التمويلي "صندوق بادِر"، عن استثماره في "صندوق النهضة 2" التابع لشركة "شروق"، وهو صندوق مؤهل للمستثمرين ومسجل لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA ADGM).

يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز وصول الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار في المنطقة.

تأسس صندوق "بادِر" في عام 2009، ويعد حساباً خاصاً يدار من قبل الصندوق العربي، لدعم الشركات الصغيرة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية اللازمة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

تعاون "صندوق النهضة 2" التابع لشركة "شروق" مع صندوق "بادِر" يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الشركات من صعوبة الحصول على تمويل مصرفي تقليدي نتيجة للمعايير المتشددة، ما يجعل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تقديم حلول ائتمانية مرنة و مهيكلة لاحتياجاتهم.

قال ناثن كوان، الشريك ورئيس وحدة الائتمان في شروق: "هذا التعاون مع صندوق بادِر يشكل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. من خلال الجمع بين خبرتنا في التمويل المهيكل والتزام بادِر بالتنمية الاقتصادية، يمكننا تزويد الشركات بالموارد اللازمة للنمو والازدهار."

ومن جانبه، قال الدكتور عصام القرشي، الأمين العام لصندوق بادِر: "هذا الاستثمار سيفتح آفاقاً جديدة للنمو أمام الشركات الصغيرة، ويساهم في تعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة في مختلف أنحاء العالم العربي."

وتجسد شركات محفظة شروق مثل "Abhi" و"The Box" القيمة الفعلية لهذا النوع من التمويل. حيث حصلت Abhi، شركة التقنية المالية، على تمويل مهيكل بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز خدمات سلفة الرواتب، بينما حصلت The Box، شركة التخزين الذاتي، على 12.5 مليون دولار لتحسين عملياتها.

يمثل هذا الاستثمار التزاماً مشتركاً بين الطرفين لدعم نمو الشركات الصغيرة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية.

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