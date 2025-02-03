أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت "ميرال"، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تحقيق معايير جديدة من التميز، محتفيةً بعام مليء بالإنجازات البارزة لجزيرتي ياس والسعديات خلال العام 2024 مقارنة بعام 2023، بحصدها لأكثر من 190 جائزة إقليمية ودولية لمرافقهما الترفيهية والثقافية المختلفة.

وحققت جزيرة ياس التي تشتهر بعروضها الترفيهية العالمية، إنجازاً استثنائياً خلال عام 2024، متصدرة المشهد بأكثر من 175 جائزة تؤكد على جاذبيتها العالمية وقدرتها على الابتكار. كذلك رسّخت جزيرة السعديات مكانتها كوجهة شاطئية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال حصولها على مجموعة متميزة من الجوائز التي تحتفي بمنتجعاتها الفاخرة، ومعالمها الثقافية، وتجاربها الفريدة في عالم الطهي. وتجسد هذه الإنجازات التزام "ميرال" الراسخ بإرساء معايير جديدة للتجارب الترفيهية الراقية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة للترفيه والثقافة.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "من خلال نهجنا المبتكر وتركيزنا على التميز المستدام، نواصل الإسهام في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي. ومع كل إنجاز تحققه جزيرة ياس وجزيرة السعديات، فإننا نمضي قدماً في المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية. فخورون بهذه النجاحات التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة نمو قطاع السياحة في أبوظبي".

جزيرة ياس تواصل تعزيز مكانتها كوجهة ترفيهية عالمية بإنجازات متميزة لعام 2024

واصلت جزيرة ياس ومعالمها الترفيهية والسياحية المتنوعة ترسيخ مكانتها الرائدة على الساحة العالمية، محققة سلسلة من الإنجازات الاستثنائية التي تكرّس سمعتها كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في العالم. للعام الثاني على التوالي، تم تصنيف الجزيرة كأفضل وجهة ترفيهية في العالم من قبل جوائز السفر العالمية، وحصدت لقب أفضل وجهة ترفيهية متكاملة من جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك). كما حصلت الجزيرة على جائزة "أفضل وجهة ترفيهية" على مستوى الدولة من قبل جوائز السفر العالمية.

وفيما يخص المدن الترفيهية في جزيرة ياس، واصلت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" تألقها بحصد جائزة أفضل مدينة ترفيهية في العالم للعام الخامس على التوالي من جوائز السفر العالمية، ولقب أفضل مدينة ترفيهية داخلية من جوائز السفر الدولية. كما تم تكريمها بجائزة "الإنجاز في ابتكار المنتجات" من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تجربتها المبتكرة "مهمة فيراري"، ما يعكس التزامها الدائم بالتميز والابتكار.

وحصدت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" جائزة "أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط" من جوائز السفر العالمية، لتؤكد مكانتها كوجهة فريدة للمغامرات المائية في المنطقة. في المقابل، توّجت "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" بلقب أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية، وأفضل وجهة سياحية من جوائز واتس أون لعام 2024.

إلى جانب ذلك، حظي كلايم جزيرة ياس، أبوظبي بتقدير خاص، حيث نال لقب "وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2024" وجائزة "أفضل معلم سياحي للمغامرات" في جوائز العلامات التجارية العالمية لعام 2024، ما يعزز مكانته كوجهة مفضلة لعشاق المغامرات.

"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي": عام أول مكلل بالإنجازات العالمية

حققت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، التي تعد الإضافة الأحدث على مجموعة المدن والمرافق الترفيهية المتميزة في جزيرة ياس، نجاحات استثنائية في عامها الأول، حيث حصدت أكثر من 20 جائزة إقليمية ودولية مرموقة. ويعكس هذا الإنجاز تأثيرها الفوري على قطاع الترفيه في المنطقة والعالم. ومن أبرز هذه الإنجازات تسجيلها في موسوعة غينيس كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، ما يرسخ مكانتها كمعلم فريد من نوعه. ولم تقتصر النجاحات على الجانب الترفيهي فحسب، بل امتدت إلى إدارة الأزمات، حيث فازت حملة الإطلاق الكبرى للمدينة بجائزة "أفضل حملة علاقات عامة في حالات الأزمات" من جوائز جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأسط (PRCA) لعام 2024، متجاوزة التحديات التي واجهتها نظيرتها في أورلاندو.

بالإضافة إلى ذلك، نالت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" عدة ألقاب متميزة، منها "المفهوم الترفيهي الجديد والفريد من نوعه 2024" و"أفضل وجهة ترفيهية وتعليمية لعام 2024" من قبل جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك). وقد برزت قوة النهج المبتكر الذي تتبناه المدينة في جوائز الأعمال الدولية، حيث حصلت على جائزتين ذهبيتين عن حملتها الافتتاحية ضمن فئتي "الفن والترفيه" و"العلامة التجارية والتجربة". كما توجت بلقب "أفضل مدينة ترفيهية للأحياء البحرية" في جوائز العلامات التجارية العالمية.

ويؤكد هذا النجاح الدور الريادي الذي تلعبه سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي كوجهة جذب بارزة في جزيرة ياس، تجمع بين الترفيه والتعليم، وتحتفي بجمال الحياة البحرية من خلال تجربة ترفيهية استثنائية.

جزيرة ياس تتألق بحملات إبداعية وتحصد جوائز مرموقة في عام 2024

واصلت جزيرة ياس ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للترفيه والتسلية، محققة نجاحات بارزة خلال عام 2024 عبر سلسلة من الحملات الإبداعية المتميزة التي أرست معايير جديدة في صناعة الترفيه. ومن بين هذه الإنجازات فوز الجزيرة بجائزة أفضل حملة علاقات عامة إقليمية للعام من جوائز جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط (PRCA) لعام 2024، بالإضافة إلى جائزة أفضل حملة باللغة العربية من جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (MEPRA)، وذلك عن حملتها الفريدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع فرقة ميامي الكويتية الشهيرة.

كذلك حققت جزيرة ياس حضورًا متميزًا في جوائز إيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حصدت خمس جوائز في فئات متنوعة، أبرزها، الجائزة الذهبية في فئة التسويق عن حملة "سفير شؤون جزيرة ياس" بالتعاون مع النجم رايان رينولدز، والجائزة الفضية في فئة المحتوى الترفيهي والعلامة التجارية عن حملة I’m Bored المبتكرة، التي لاقت رواجًا بفضل أغنيتها الجذابة التي تؤديها فتاة صغيرة تعكس حيوية جزيرة ياس وتجاربها المتنوعة. وأضافت جزيرة ياس إلى سجلها الحافل خمسة عشر تكريمًا مرموقًا ضمن جوائز سمارتيز على المستويات الإقليمية والعالمية، ما يعكس تميزها في تقديم حملات إبداعية تجمع بين الترفيه والمحتوى المبتكر.

كما واصلت جزيرة ياس ومدنها الترفيهية المتميزة حصد الألقاب المرموقة، حيث أضافت 12 جائزة جديدة إلى رصيدها في حفل توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024. وحققت حملة دول مجلس التعاون الخليجي الجائزة الذهبية عن فئة الابتكار في مقاطع الفيديو العصرية، بينما فازت حملة "سفير شؤون الجزيرة" بالتعاون مع النجم رايان رينولدز بالجائزة الذهبية عن فئة الابتكار في الترفيه للعلامة التجارية.

وشهدت سي وورلد أبوظبي عامًا متميزًا بفوزها بأربع جوائز بارزة، من بينها الجائزة البرونزية عن فئة الابتكار في استخدام الفعاليات، تكريمًا لافتتاحها الكبير كأكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في العالم. كما حصلت على جائزة الإنجاز في ابتكار المنتجات بفضل تجاربها الفريدة، مثل أفعوانية المانتا، وتجربة هايبر سفير 360، التي تعكس روح الابتكار والتميز.

تؤكد هذه الإنجازات على التزام جزيرة ياس المتواصل بتقديم حملات إبداعية وتجارب ترفيهية استثنائية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع الترفيه.

جزيرة ياس: وجهة الحياة العصرية وتجارب الضيافة الراقية

تواصل جزيرة ياس تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لمحبي الحياة العصرية والطعام المميز، محققةً سلسلة من الجوائز المرموقة في عام 2024. وفي قلب الجزيرة، تبرز "ياس باي ووترفرونت"، التي تحتضن نخبة من المطاعم الحائزة على جوائز، حيث حققت ستة ألقاب مرموقة في حفل توزيع جوائز واتس أون أبوظبي 2024، من بينها جائزة "أفضل إجازة يومية" لـمقهى ديل مار و"المطعم الآسيوي المفضل" لمطعم دايكان إيزاكايا. إلى جانب ذلك، أضافت الجزيرة خمسة جوائز من جوائز تايم أوت أبوظبي 2024 وستة من جوائز فاكت داينينغ، مما يعزز مكانتها كوجهة استثنائية في عالم المأكولات.

أما ياس مارينا، مرسى اليخوت الفاخرة الشهير، فقد حصد ست جوائز مرموقة، منها الجائزة الذهبية للابتكار في حفل توزيع جوائز أبوظبي البحرية 2024، تأكيدًا لدوره المتميز في قطاع المراسي والأنشطة البحرية. وفي مجال الضيافة، حصد فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس12 جائزة بارزة، من بينها لقب "أفضل فندق في أبوظبي 2024" في جوائز بزنس ترافلر". كما تألق فندق دبليو جزيرة ياس أبوظبي بلقب "أفضل فندق عصري في الشرق الأوسط" ضمن جوائز السفر العالمية"، ليؤكد على موقعه الريادي في تقديم تجربة إقامة عصرية فاخرة.

وواصلت المرافق البارزة الأخرى في جزيرة ياس تحقيق نجاحات مميزة، حيث تم اختيار ياس لينكس أبوظبي كأفضل نادي جولف في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز الجولف العالمية 2024، ليؤكد مكانته كوجهة استثنائية لعشاق رياضة الجولف. كما تألق الاتحاد أرينا بحصد ثلاث جوائز بارزة، من بينها جائزة "أفضل موقع" في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للفعاليات 2024 و"جائزة اختيار الجمهور" في حفل توزيع جوائز إيفينتكس، مما يبرز دوره كأحد أفضل المواقع لاستضافة الفعاليات العالمية والإقليمية.

أما حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، فقد أحرزت 13 جائزة خلال عام 2024، حيث حصلت على جائزة "الحدث الرياضي المفضل" في حفل توزيع جوائز واتس أون، وجائزة "تجربة العلامة التجارية المميزة في مجال الرياضة" عن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ضمن جوائز إيفينتكس.

تعكس هذه الجوائز المرموقة العروض المميزة التي تقدمها جزيرة ياس في مجالات الحياة العصرية الراقية، والرياضة، والترفيه، والطعام، ما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية مفضلة.

جزيرة السعديات تعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في عام 2024

احتفلت جزيرة السعديات أبوظبي، التي تجسد التناغم المثالي بين الفخامة والتراث الثقافي ، بعام حافل بالإنجازات الاستثنائية في 2024، حيث حصدت أكثر من 20 جائزة متميزة تعكس جاذبيتها العالمية ومكانتها كوجهة مميزة على خارطة السياحة الفاخرة. تشتهر الجزيرة بشواطئها البكر الممتدة على طول 9 كيلومترات من الساحل الطبيعي الآسر، إلى جانب فخامتها الراقية وتراثها الثقافي الغني الذي يجعلها منارة للتفرد والجمال الطبيعي.

نالت جزيرة السعديات العديد من الجوائز المرموقة، حيث حصلت على لقب أفضل وجهة شاطئية فاخرة في الإمارات من جوائز "Luxury Lifestyle Awards"، ولقب الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية، مما يعكس قدرتها المميزة على المزج المثالي بين الحصرية والجاذبية الطبيعية. كما حصلت على تكريم عالمي يعكس مكانتها الاستثنائية، حيث فازت بلقبين من جوائز السفر الدولية: أفضل وجهة شاطئية وأفضل وجهة سياحية، في إشادة بتميزها في تقديم تجربة شاملة تجمع بين الراحة الفاخرة والثقافة

كما حصلت جزيرة السعديات على لقب أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط من The CEO Destinations Award، تقديرًا لما تقدمه من تجارب استثنائية تجمع بين الفخامة والهدوء. كما تألقت الجزيرة في جوائز Travel Magellan ضمن فئة الوجهات الشاملة - الشواطئ في الشرق الأوسط"، ما يؤكد ريادتها في السياحة الشاطئية. وفي مجال المناسبات الخاصة، عززت الجزيرة مكانتها كوجهة رومانسية مفضلة بحصولها على جائزة أفضل حملة زفاف لعام 2024 في جوائز أبوظبي للأعراس، لتُصبح الخيار المثالي لحفلات الزفاف التي تجمع بين الفخامة والرومانسية في أجواء طبيعية مميزة.

وبرز التزام جزيرة السعديات بالاستدامة، حيث حصلت جائزة ستيفي الفضية عن فئة "الإنجاز المبتكر في الاستدامة" في جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يسلط الضوء على جهودها المستمرة في تبني وتطبيق الممارسات المستدامة على مستوى عالمي.

إلى جانب هذه الإنجازات، حظيت المرافق الشريكة والجهات المعنية في الجزيرة بتكريم خاص نظير مساهماتها الاستثنائية، مما يعزز مكانة جزيرة السعديات كوجهة عالمية تجمع بين التفرد، التميز، والالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

وحصد منتجع وفلل السعديات روتانا سبع جوائز مرموقة خلال العام، تقديرًا لعروضه الاستثنائية في مجال الطعام والترفيه على جزيرة السعديات. من أبرز هذه الجوائز، حصول تجربة ماركت برانش في مطعم سيم سيم على جائزة "أفضل برانش يوم السبت" ضمن فئة كاجوال داينينغ في جوائز FACT Dining Awards في أبوظبي، بينما حصل مطعم Turtle Bay Bar & Grill على لقب "مطعم المأكولات البحرية المفضل" في جوائز واتس أون أبوظبي. كما تميز سبا Zen The Spa بحصوله على جائزة "أفضل سبا"، مما يعكس التزام المنتجع بتقديم تجارب فاخرة واستثنائية. من جهته، واصل فندق وفلل بارك حياة أبوظبي ترسيخ مكانته في عالم الفخامة، حيث نال تقديرًا مرموقًا في عامي 2024 و2023، حيث تألق مطعم Mate بتواجده في دليل ميشلان أبوظبي لعامين متتاليين، ما يعكس إبداعه وتميزه في تقديم تجارب طهي فريدة. إضافة إلى ذلك، حقق المنتجع المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل المنتجعات في الشرق الأوسط في جوائز اختيار قراء مجلة كوندي ناست ترافيلر لعام 2024، ليعزز موقعه كوجهة فاخرة رائدة في المنطقة.

وحقق نادي شاطئ السعديات إشادة متميزة هذا العام، حيث حصل على جائزة Highly Commended ضمن فئة "أفضل وجهة للعطلات النهارية" في حفل توزيع جوائز واتس أون لعام 2024. كما نال لقب "أفضل وجهة خارجية في أبوظبي لعام 2024" في حفل توزيع جوائز Weddingsonlin.ae، مما يعزز مكانته كوجهة رائدة للترفيه والفعاليات. كما تألق منتجع جزيرة نوراي بحصوله على لقب "أفضل وجهة لقضاء العطلات الفاخرة" في حفل جوائز واتس أون لعام 2024.

وحظيت المعالم الثقافية في جزيرة السعديات بتقدير عالمي استثنائي، حيث ظهر بيت العائلة الإبراهيمية ضمن قائمة تايم لأفضل الأماكن في العالم لعام 2024، ما يعكس تأثيره الكبير على الثقافة العالمية ودوره في تعزيز قيم التناغم الثقافي والتواصل.

جوائز استثنائية تعزز ريادة ميرال ديستنيشنز في عام 2024

حققت ميرال ديستنيشنز، التابعة لشركة "ميرال"، وشريك العمليات التجارية لجزيرة ياس والسعديات في أبوظبي ، إنجازات بارزة خلال عام 2024 بفضل تفانيها في تقديم تجارب ترفيهية استثنائية، حيث تعكس هذه الجوائز التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجالي السياحة والترفيه.

وفي سياق التركيز على تحسين تجربة العملاء، تم تكريم ميرال ديستنيشنز بستة جوائز مرموقة ضمن جوائز تجربة العملاء الدولية 2024. وشملت هذه التكريمات الجائزة الذهبية عن أفضل فريق تجربة عملاء لهذا العام، وأفضل تجربة متعددة القنوات، مما يبرز ريادتها في توفير تجارب متميزة تعزز رضا العملاء.

وبالإضافة إلى هذه الإنجازات، واصلت ميرال ديستنيشنز تحقيق نجاحات استثنائية من خلال الفوز بعدد من الجوائز العالمية المرموقة من أبرز منصات السفر والسياحة. في حفل توزيع جوائز تشاينا ترافيل ميديا، تم تكريم جزيرة ياس بجائزة أفضل وجهة ترفيهية لعام 2024. كما حصلت ميرال ديستنيشنز على لقب "الشريك الاستراتيجي المتميز للعام" في حفل توزيع جوائز Trip.com. كما تم اختيار كل من عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي ضمن قائمة أفضل 100 وجهة جذب عائلية عالمية لعام 2024، مما يبرز جاذبيتها الاستثنائية للعائلات من مختلف أنحاء العالم. كما احتفلت ميرال ديستنيشنز بفوز مزدوج في حفل توزيع جوائز تونغتشنغ لعام 2024، حيث حصلت على لقب "أفضل شريك للعام"، وتم تكريم جزيرة ياس بجائزة "الوجهة العائلية الأكثر شعبية"

وتجسد هذه الجوائز والألقاب المرموقة الجهود المستمرة التي تبذلها ميرال ديستنيشنز لترسيخ مكانة جزيرة ياس وجزيرة السعديات كوجهتين عالميتين بارزتين، تجذبان ملايين الزوار سنويًا، وتعززان حضورهما القوي في مشهد الترفيه والتسلية على المستوى العالمي.

نبذة عن ميرال

ميرال هي الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، والتي تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. نقوم بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما نعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

تتولى "ميرال" مسؤولية تطوير جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتضم محفظة "ميرال" مجموعة من الوجهات عالمية المستوى، منها وجهات ترفيهية وترفيهية وثقافية ورياضية ومطاعم ومحلات تجزئة وتجارب ضيافة تخلق للمقيمين والزوار ذكريات لا تنسى. وتشمل هذه الوجهات "سي وورلد" جزيرة ياس، عالم فيراري جزيرة ياس، عالم "وارنر براذرز" جزيرة ياس، "وورلد جزيرة ياس"، مشروع "كلايم" أبوظبي، عالم "ياس ووتروورلد أبوظبي"، ياس مارينا، وواجهة

ياس باي البحرية"، التي تضم أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في الإمارات العربية المتحدة وهي "الاتحاد أرينا"، وغيرها. كما تمتلك ميرال أيضاً العديد من المشاريع التي يجري تطويرها في جزيرة ياس وفي جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مشروع "تيم لاب فينيومينا أبوظبي"، ومتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، وأرض مستوحاة من عالم هاري بوتر في "عالم وارنر براذرز" أبوظبي.

تتألف "ميرال" من ثلاث شركات فرعية هي: ميرال دستينيشنز، التي تروج للوجهات الفريدة من نوعها؛ وميرال إكسبيرينسز، التي تشغل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على العديد من الجوائز؛ وياس لإدارة الأصول، التي تشغل وتدير محفظة الأصول الحيوية للشركة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة والمراسي والفنادق الرائعة في مختلف أنحاء جزيرة ياس..

لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبو ظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبو ظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام، كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك دبليو أبو ظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبو ظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى أكثر من 165 مطعماً ومقهى، ومسارح داخلية وخارجية، مثل وايت أبو ظبي، والاتحاد أرينا، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. وتواصل جزيرة ياس توسيع محفظتها من المرافق الترفيهية المميزة مع إضافة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

عن جزيرة السعديات

جزيرة السعديات أبوظبي هي بوتقة تنصهر فيها التجارب الملهمة والتغييرية والثرية التي تقدم شيئًا فريدًا للجميع - من الثقافة والطعام الفاخر إلى الفنادق الفاخرة والشواطئ الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتجولة. تمتد الجزيرة الطبيعية على مساحة 27 كيلومترًا مربعًا، وهي موطن للفنادق والمنتجعات المتميزة وتقدم تجارب فنية وثقافية وتعليمية وصحية وتجربة الجولف وأنماط الحياة العصرية بالإضافة إلى تجارة التجزئة وتجارب في المأكولات والمشروبات.

جزيرة السعديات هي منبر الثقافة في أبوظبي، وهي موطن لأشهر المتاحف في العالم بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي الشهير، وسيفتتح قريباً متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي من المقرر أن يكون المتحف البارز في المنطقة للفن العالمي الحديث والمعاصر، وكذلك متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي سيضم بعضًا من أندر عينات التاريخ الطبيعي التي عُثر عليها على وجه الأرض.

تقع الجزيرة في العاصمة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، وتضم منطقة شاطئ ومنطقة ثقافية ومنطقة لاجون ومنطقة مارينا، كما وتقع جزيرة السعديات على بعد 20 دقيقة فقط من مطار زايد الدولي ووسط مدينة أبوظبي و 60 دقيقة من دبي.

-انتهى-

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