القاهرة: أعلنت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة (NCMP)، إحدى شركات مجموعة كايرو ثري أيه، عن فوزها بجائزة “أفضل مشروع توطين” خلال حفل CIB | MEED Egypt Business Excellence Awards لعام 2025، وذلك عن مشروعها الرائد "مصنع حمض الستريك" الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 33 ألف طن سنويًا، وبإجمالي استثمارات يبلغ 1.9 مليار جنيه.

وجاء التكريم خلال الحفل الذي استضافه فندق فور سيزونز نايل بلازا، وشهد حضورًا واسعًا لكبار قادة الأعمال والوزراء ورؤساء الهيئات، بالإضافة إلى لفيف من الإعلاميين والصحفيين، وحضر مراسم استلام الجائزة كلٌّ من المهندس علاء الجميل، نائب رئيس القطاع الصناعي بمجموعة كايرو ثري إيــه، والمهندس أحمد راجي، مدير عام الهندسة بالمجموعة، حيث تسلّما الجائزة نيابةً عن الشركة.

وفي كلمته عقب الفوز، قال المهندس علاء الجمل: "فخورون بحصول الشركة الوطنية لمنتجات الذرة على هذه الجائزة المرموقة، التي تعكس رؤية مجموعة كايرو ثري إيــه في دعم التصنيع المحلي وتعميق سلسلة القيمة في الصناعات الغذائية والاستراتيجي."

وأوضح أن مصنع حمض الستريك يمثل نموذجًا حقيقيًا لمشروعات التوطين التي تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للدولة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم صادرات مصر في هذا القطاع الحيوي. ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.”

ويُعد مصنع حمض الستريك محطة مهمة في مسيرة NCMP، حيث يواكب أعلى المعايير العالمية في التصنيع، ويسهم في تلبية احتياجات عدد من الصناعات الغذائية والصيدلانية والكيميائية داخل السوق المحلي، إضافة إلى تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نبذة عن شركة كايرو ثري ايه:

تأسست مجموعة كايرو ثري أيه عام 1981، وتُعد من أبرز الكيانات المتكاملة في قطاع الصناعات الزراعية والصناعية بمصر، حيث تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة من الاستيراد والخدمات اللوجستية إلى التصنيع والتوزيع.

تضم المجموعة سبع شركات تابعة متخصصة تشكّل منظومتها المتكاملة من أبرزهم كايرو ثري أيه للدواجن، الاهرام للدواجن، الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، الشركة المصرية للنشا والجلوكوز كايرو ثري أيه للشحن والتفرغ، كايرو ثري أيه للنقل، وكايرو ثري أيه الزراعية.

تخدم المجموعة أسواق داخل مصر وخارجها، وتشمل محفظة العلامات التجارية شهد للدواجن، روتس للزيوت، وقطوف للفواكه والخضروات المُصدّرة لأكثر من 70 دولة.

تواصل المجموعة التوسع إقليميًا، وتستثمر في النمو المستدام والأمن الغذائي، مدعومة بإرث من الابتكار والثقة والتميز التشغيلي.

-انتهى-

