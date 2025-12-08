الرياض، أعلنت "كواكس"، وهي شركة سعودية ناشئة متخصصة في تقنيات الألعاب الإلكترونية وتعمل على تطوير أدوات متقدمة للمطوّرين، عن إغلاق جولة تمويلية أولية (Pre-seed) بقيمة 1.8 مليون ريال، قادتها "ميراك كابيتال"، شركة استثمار سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية. ويُعد هذا الاستثمار محطة بارزة في مسيرة واحدة من أوائل الشركات الناشئة في المملكة التي تركز على تطوير التقنيات الأساسية لصناعة الألعاب ودعم عمليات التطوير والتشغيل المباشر.

وفي ظل توسّع منظومة تطوير الألعاب في المملكة، تتزايد الحاجة إلى بنية تحتية متقدمة وأدوات موجهة خصيصاً للمطوّرين. وتبحث الاستوديوهات المحلية اليوم عن منصات تساعدها على بناء مشاريعها واختبارها وتوسيع نطاقها بسرعة وكفاءة أعلى، ما يؤدي إلى تنامي الطلب على تقنيات محلية تدعم التحوّل الراهن من المشاركة كمستهلكين إلى الإنتاج والإبداع في صناعة الألعاب.

وتعمل "كواكس"، التي تأسست عام 2024، على تطوير طبقة تقنية موحدة تهدف إلى تبسيط كافة مراحل العمل في تطوير الألعاب. وتشمل المنصة ثلاث منتجات تكاملية، وهي: Flock، خدمة "البنية الخلفية المقدمة كخدمة" (Backend-as-a-Service) المخصّصة للألعاب الإلكترونية والألعاب الجماعية وتتميز بإمكانية توسعها وتطويرها، وProtokite، وهو نظام اختبارات للألعاب مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويربط المطورين باللاعبين الحقيقيين، وأخيراً، DataDuck، وهي منصة لتحليلات السوق تجمع البيانات من منصات مختلفة لمساعدة استوديوهات صناعة الألعاب على تقييم الأفكار وتحديد الفرص في الأسواق.

وسيسهم التمويل الجديد في تسريع توسع البنية التقنية لشركة "كواكس"، ما يمكّنها من تطوير منصتها، وتعزيز تكامل منتجاتها، وخدمة شبكة أوسع من الاستوديوهات في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل. كما سيدعم التمويل جهود الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب على تقنيات الألعاب المطوّرة محلياً.

وقال نائب الرئيس في شركة ميراك كابيتال، الأستاذ عبدالإله الشريف: "نواصل جهودنا في ميراك كابيتال للاستثمار في المواهب والمنصّات التي تشكل مستقبل قطاع الألعاب في المملكة. وتعمل كواكس على معالجة فجوة كبيرة في هذه المنظومة، برؤية تتماشى مع التطلعات الطموحة للمملكة، ونرى في عملها خطوة محورية نحو بناء الأسس التقنية التي ستمكن الاستوديوهات المحلية من التوسع والازدهار."

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كواكس ،الأستاذ أنس السهلي: "يشكل استثمار ميراك كابيتال محطة مفصلية في مسيرة كواكس، حيث سيمكننا من تسريع رحلة تطوير منصتنا الموحدة، وتوفير أدوات متقدمة لخدمات البنية الخلفية واختبارات الألعاب وتحليلات السوق لعدد أكبر من الاستوديوهات في المنطقة. وتتمحور مهمتنا حول تزويد المطوّرين بتقنيات تسهل عملهم وتخلّصهم من التعقيدات، وتسرّع دورات الإنتاج، ليتمكنوا من تطوير ألعاب أفضل، وهذه الشراكة ستساهم في تسريع تقدمنا نحو تحقيق هذا الهدف."

نبذة عن ميراك كابيتال:

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص الواعدة في قطاع التقنية عبر مراحل نمو مختلفة وقطاعات متعددة. وترتكز ميراك كابيتال على قاعدة قوية من البحث والرؤى العميقة في مجال التقنية، ما يمكنها من البقاء في طليعة التوجهات التقنية لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تنسجم مع مختلف مراحل التبني في عدة قطاعات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تهدف الشركة الى إقامة شراكات مع قادة التحول التقني ودخول أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو والتطوير، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الابتكار وروح المبادرة هما الدعائم الأساسية لبناء مستقبلنا.

نبذة عن كواكس:

كواكس هي شركة سعودية متخصصة في تقنيات الألعاب الإلكترونية، وتركز على تطوير حلول برمجية مخصصة لاستوديوهات إنتاج الألعاب. ويركز عمل الشركة على بناء أدوات مبتكرة تحسن عمليات الإنتاج، وتدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات عبر مختلف مراحل منظومة صناعة الألعاب.

-انتهى-

#بياناتشركات