اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع أبرز البنوك في المنطقة بقيمة 1.8 مليار درهم

تمويل أخضر بقيمة مليار درهم يؤكد التزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية البيئية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تبريد"، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الرائدة عالميًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، اليوم، عن نجاحها في الحصول على تسهيلات تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، لدعم مبادراتها الاستراتيجية للنموّ وتحسين هيكل رأس المال. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط "تبريد" الهادفة إلى تمويل احتياجاتها الرأسمالية وتنويع مصادر تمويلها، بما يشمل متطلبات الاستثمار والتوسّع المستقبلي.

تبلغ مدة التسهيلات الجديدة (التي يشار إليها بـ«التمويل») ست سنوات، وتمّ إنجازها بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق. ويُعدّ التمويل متوافقًا بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومكوَّنًا من شريحتين بالدرهم والدولار الأمريكي، بما يعكس التزام "تبريد" بتوفير حلول تمويل شاملة ومتوافقة مع تفضيلات المستثمرين في المنطقة. وتأكيداً على التزامها الراسخ بالاستدامة والحفاظ على البيئة، تمّ تخصيص مليار درهم من إجمالي التمويل ضمن إطار التمويل الأخضر.

وأكّد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" أن هذا التمويل الناجح يعكس متانة نموذج أعمال الشركة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى شركائها في القطاع المصرفي، وقال: "ستمكننا تسهيلات التمويل من المضيّ قدماً في تنفيذ استثمارات استراتيجية لتسريع وتيرة توسّعنا وتعزيز القيمة طويلة الأمد، مع التأكيد على التزامنا الثابت بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة".

ومن جانبه، أوضح عادل الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي لشركة "تبريد": "يُمثل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرأسمالية، ويجسّد التزامنا بالشمول المالي والتوافق مع قيم شركائنا وأصحاب المصلحة. ومن خلال دمج مبادئ التمويل الإسلامي في مزيج مصادرنا التمويلية، نوسّع قاعدة السيولة المتاحة أمامنا مع الحفاظ على تصنيفنا الائتماني القوي بدرجة الاستثمار. ولا يقتصر هذا التمويل على دعم استراتيجيتنا في عمليات الاستحواذ فحسب، بل يساهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية عبر تحسين آجال استحقاق الديون والحفاظ على قاعدة مالية متينة".

وصرّح أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تمثل هذه الصفقة محطة مفصلية في استراتيجية التمويل لشركة تبريد، حيث تسهم في دعم تطوير وصيانة الأصول الحيوية للبنية التحتية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تميزت حزمة التمويل المبتكرة بتعدد العملات، ودمجت بسلاسة بين مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير التمويل الأخضر ضمن الوثائق المعتمدة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بنجاحه في هيكلة هذه الصفقة الرائدة، ويعكس ذلك الثقة المستمرة التي توليها شركة تبريد للبنك، ويعزز من قوة الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.":

ومن جانبه قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "يسرّنا التعاون مع شركة تبريد في هذه الصفقة ألاستراتيجية التي تعكس الأسس القوية للشركة واستراتيجيتها المستقبلية الطموحة. ويجسّد هيكل التمويل المستدام والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التزامنا المشترك بالابتكار المسؤول وحلول التمويل الشامل. نفخر في المشرق بدعمنا المستمر لنمو شركة تبريد ودورها في بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية بيئية في المنطقة."

ويؤكد الإقبال الكبير من البنوك المشاركة على مكانة "تبريد" كشركة عالية الجدارة الائتمانية، وقدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل تنافسية في الأسواق المختلفة. وتواصل "تبريد" تركيزها على الحفاظ على مستويات قوية من السيولة وإدارة الديون بكفاءة لضمان هيكل رأس مال متوازن يدعم تنفيذ خططها قصيرة الأجل وتحقيق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

ويُعدّ هذا التمويل خطوة جديدة في مسيرة "تبريد" نحو تحقيق نموّ مستدام، مدفوعًا بإدارة مالية منضبطة ورؤية استراتيجية واضحة لترسيخ مكانتها الريادية عالميًا في قطاع تبريد المناطق.

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري ، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 96 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي (بحلول 30 يونيو 2025)، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، و18 محطة في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في عُمان، وواحدة في مملكة البحرين، وواحدة في الهند، وواحدة في مصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

www.tabreed.ae

www.linkedin.com/company/tabreed

www.instagram.com/tabreedae

-انتهى-

#بياناتشركات