رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – شهد فندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي أمسية استثنائية، تم خلالها الكشف الرسمي عن مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي تطوّره «إيليفيت»، العلامة العقارية التابعة لـ«وان غروب»، بالشراكة مع «إنيسمور»، أسرع شركات الضيافة نموًا على مستوى العالم. ويُعد المشروع، الذي تصل قيمته إلى 1.8 مليار درهم، محطة مفصلية في مسيرة التطوير العقاري في رأس الخيمة، إذ يقدّم أول وحدات سكنية تحمل علامة «موندريان» على الواجهة البحرية في المنطقة، ويُعزّز في الوقت ذاته محفظة مشاريع «إيليفيت» في دولة الإمارات، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار أمريكي.

قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»: "يسعدنا أن نشهد هذا التفاعل الكبير مع مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي يُشكّل إضافة نوعية إلى محفظة الجزيرة المتنامية من المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، حيث يجسّد هذا المشروع رؤيتنا في ابتكار وجهات فاخرة تتمحور حول أسلوب الحياة، ونحن على ثقة بأنه سيقدّم معيارًا جديدًا للإقامة الراقية على الواجهة البحرية، وسيستقطب المستثمرين والسكان من مختلف أنحاء العالم."

قال زيشان شاه، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيليفيت»: "تُمثّل هذه الأمسية لحظة فارقة في مسيرة «إيليفيت». فموندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو تعبير جديد عن معنى الفخامة على الواجهة البحرية، حيث ابتكرنا مساحة تتقاطع فيها الفنون مع الثقافة، والعافية مع أسلوب الحياة المجتمعي، في تجربة غير مسبوقة على مستوى دولة الإمارات. ونحن فخورون بأن يكون هذا المشروع هو الأبرز ضمن محفظتنا، وبأن نواصل من خلاله الارتقاء بتجربة السكن الرفيع في المنطقة."

ويقع المشروع في جزيرة المرجان، إحدى أسرع الوجهات الفاخرة والترفيهية نموًا في دولة الإمارات، وقد شهد منذ الإعلان عنه إقبالًا استثنائيًا. فمع بيع معظم الوحدات السكنية البالغ عددها 343 وحدة بوتيرة متسارعة، لا يزال الطلب في تزايد مستمر، مدفوعًا بموقع المشروع المجاور لمنتجع «وين جزيرة المرجان»، وبإطلالته المباشرة على الشاطئ، إلى جانب ما يقدّمه من تجارب ضيافة راقية بتوقيع «إنيسمور». وقد تولّت شركة «جينسلر» العالمية، ومقرّها سان فرانسيسكو، تصميم المشروع معماريًا، فيما جاءت التصاميم الداخلية من «بيرغمان ديزاين هاوس» في لندن، ليجمع المشروع بين جماليات التصميم الجريء وتفاصيل تعبّر عن تجربة حسّية متكاملة.

تتصدّر «سكاي مانشن» المشروع بوصفها الوحدة الأرقى والأكثر تفرّدًا، بمساحة تبلغ 10,000 قدم مربّع، وتصميم يضم أسقفًا بارتفاع 28 قدمًا، وحديقة خاصة على السطح، وحوض سباحة إنفينيتي بإطلالة مباشرة على الخليج العربي. ويُعرض هذا السكن الفاخر بسعر 10 ملايين دولار أمريكي، ما يجعله من أندر المساكن وأعلاها قيمة في إمارة رأس الخيمة.

استقطب إطلاق هذا المشروع، الذي يُعد الأبرز والأكثر ترقّبًا في رأس الخيمة خلال هذا الموسم، اهتمامًا واسعًا، حيث اكتظ مدخل فندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي بالحضور منذ اللحظات الأولى. وقد شهدت الفعالية حضورًا لافتًا، اجتمع لمتابعة لحظة الإطلاق المرتقبة، في مشهد يعكس حجم الإقبال الكبير على أحدث مشاريع «إيليفيت».

حضر الحفل عددًا من النجوم، وتألّقت بتقديمه أيقونة الموضة جيسيكا قهواتي، وسط حضور شخصيات بارزة من المنطقة، من بينهن يُمنى خوري وزينب، ما أضفى على الأمسية طابعًا عصريًا نابضًا بالأناقة. ولم يقتصر الحدث على إطلاق مشروع جديد، بل شكّل إعلانًا عن وجهة سكنية يتماهى فيها التصميم مع أسلوب الحياة ورُقيّ الإقامة على ضفاف البحر، لتُرسّخ «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» كعنوان جديد للتفرّد في الإمارة.

بدأت التجربة الغامرة التي قدّمتها هذه الفعالية منذ اللحظات الأولى، حيث اجتاز الحضور ممرًا تفاعليًا تداخلت فيه الأقمشة المتحرّكة مع عروض الضوء والإسقاطات البصرية، في تمهيد آسر للانتقال إلى عالم «موندريان»، وتجسيدًا لتفرّده في التعبير عن الفخامة. أما لحظة الكشف عن المجسّم المعماري للمشروع، فجاءت بمشهد متقن رُفعت خلاله الستائر المضيئة بإيقاع مدروس، لتتكشف تفاصيل المشروع بالكامل وسط تصفيق الحاضرين.

واختبر الضيوف طوال الأمسية تجربة حسية متكاملة صُمّمت لتعكس هوية «موندريان» الفنية، ضمن مساحات أُعدّت خصيصًا بروح إبداعية واضحة، تضمنت استوديوهات للتصوير الفني، وخلفية تفاعلية نابضة بالحركة بتقنية الإسقاط الحركي. كما تنوّعت التجارب التفاعلية بين فنون إعداد المشروبات، والعروض الأدائية، والفنون الحيّة، من ضمنها بار بتصميم فني مضاء بالنيون، ولوحة فنية حيّة قدّمها الفنان الإماراتي ضياء علام، استوحاها من الطابع الثقافي الفريد لإمارة رأس الخيمة. أما الإيقاع العام للأمسية، فقد تولّت دفّته منسقة الموسيقى تالا سمعان، التي أضفت بصمتها المميزة من خلال أنغام نابضة بالحيوية منحت الفعالية طاقتها المتفرّدة.

من جانبه، قال لويس عبود، المدير الإقليمي لمجموعة لايف ستايل كولكتيف في شركة «إنيسمور» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "لطالما ارتبط اسم ’موندريان‘ بتجاوز المألوف وابتكار مساحات تُلهم من يدخلها. ولهذا فإن إطلاق هذا المشروع على جزيرة المرجان يُمثّل امتدادًا طبيعيًا لروح العلامة ونهجها الإبداعي. فهذا ليس مجرد مشروع سكني، بل معرض فني حي، ومركز اجتماعي، وملاذ للذوق الرفيع."

تفاصيل المشروع

يقدّم «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل:

ذا رزيدنسز: شقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، بأسعار تبدأ من 2.55 مليون درهم.

فرونت رو كولكشن: منازل تاون هاوس من ثلاث إلى خمس غرف نوم، تقع مباشرة على الشاطئ، بأسعار تبدأ من 8.54 مليون درهم.

ذا سكاي كولكشن: فلل دوبلكس وتريبلكس بتصاميم عصرية، تضم مسابح خاصة وإطلالات بانورامية على الخليج، بأسعار تبدأ من 8.53 مليون درهم

تصل مساحة المرافق المصممة بعناية لسكان المشروع إلى أكثر من 60,000 قدم مربّع، وتشمل: «نادي موندريان سكاي»، ومطعم «فيليا بيتش»، ومرافق لياقة بدنية بمعايير احترافية، وأحواض سباحة إنفينيتي، وخدمات استقبال خاصة، إلى جانب عضوية «بلاتينيوم» من «أكور» التي تتيح امتيازات حصرية في أكثر من 5,600 فندق حول العالم.

ويوفر المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 60:40، تتيح للمشترين دفع 60% خلال فترة الإنشاء و40% عند التسليم في الربع الرابع من عام 2028.

للاستفسارات المتعلقة بالمبيعات:

Haider@liveelevated.com

للاستفسارات الإعلامية:

pr@pixl.ae

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.liveelevated.com

نبذة عن شركة «إيليفيت»

تركّز «إيليفيت» في رؤيتها على تجاوز المفهوم التقليدي للسكن؛ فهي لا تكتفي ببناء وحدات سكنية، بل تطوّر بيئات تعبّر عن أسلوب حياة متوازن. وانطلاقًا من إيمانها بأن النجاح هو أسلوب عيش في حد ذاته، تصمّم مساحات تدعم الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتوفّر نمطًا سكنيًا يُعزّز جودة الحياة والتواصل الحقيقي.

نبذة عن «وان غروب»

«وان غروب» شركة عالمية متخصّصة في الاستثمار والتطوير العقاري، تتجاوز قيمة صفقاتها المنجزة 2.5 مليار دولار أمريكي. وتضم محفظتها شركات رائدة، من بينها «وان هومز»، و«وان إنفستمنتس»، و«وان كابيتال»، وتتميّز بتركيزها على مشاريع عقارية عالية القيمة، تُصمَّم بعناية وتوجّه نحو الأسواق البريطانية والدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات