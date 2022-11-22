تعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر ثلاث صفقات تأجير في المنطقة، وهي تعزز مكانة دبي الرائدة كمنطقة جاذبة للمستثمرين الدوليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان العقارية، عن عقدها واحدة من أضخم صفقات التأجير في الحي الأول بدبي.

وتم تأجير الفيلا الفخمة التي تبلغ مساحتها 15,500 قدم مربع، والمكونة من ست غرف نوم، لعائلة أوروبية قررت الانتقال إلى دبي. ومثل الخبير العقاري إويبك شمس الدينوف مالك الفيلا المنحدر من المنطقة الآسيوية، كما مثلت الخبيرة العقارية غالينا غاليتسكا الطرف المستأجر، وجدير بالذكر أن كلا الخبيرين هما من وكلاء شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز.

وفي تعليقها على هذه الصفقة، قالت ألينا أدامكو، رئيسة مبيعات السوق الثانوية في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "تم عقد هذه الصفقة في شهر أكتوبر الفائت، وهي واحدة من أكبر ثلاث صفقات تأجير في المنطقة حتى الآن. ولطالما مثلت دبي وجهة آمنة للاستثمار العقاري منذ عدة سنوات وحتى الآن، إلا أن المناخ الجيوسياسي الراهن يدفع العديد من أصحاب الأعمال والعائلات من أوروبا إلى الانتقال إليها باعتبارها مركزاً رئيسياً للأعمال فضلاً عن أسلوب الحياة الراقي الذي توفره".

وأضافت ألينا: "نشهد نشاطاً لافتاً لاسيما من مستثمرين من منطقة أوروبا ورابطة الدول المستقلة، ممن يقومون بالاستحواذ على عقارات جاهزة بمجرد طرحها في السوق، وحتى قبل طرحها في بعض الحالات. وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى رفع أسعار سوق العقارات الثانوية بأكثر من 10٪ خلال الربع الثالث من العام الحالي. وقد سجلنا في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، زيادة في صفقات السوق الثانوية بنحو 2.5 ضعفاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام". وإلى جانب شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضًا شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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