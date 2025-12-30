مسقط، سلطنة عُمان: ارتفعت إيرادات الفنادق في سلطنة عُمان بأكثر من 18% على أساسٍ سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتصل إلى 193.4 مليون ريال عُماني (505 ملايين دولار أمريكي)، مُسجّلةً أعلى مستوى لها خلال تسعة أشهر، وذلك وفقاً لشركة "كافنديش ماكسويل"، الرائدة في الاستشارات العقارية وتقييم الأصول.

وشهدت الفترة نفسها نموّاً في إيرادات الغرف الفندقية بنسبةٍ تُقارب 21%، وارتفاع معدلات الإشغال بنسبة 13%، وزيادة عدد نزلاء الفنادق بنسبة 9%، إلى جانب نمو التوظيف في قطاع الضيافة بنسبة 5.3%، بحسب الشركة.

وبنهاية سبتمبر 2025، بلغ عدد الغرف الفندقية العاملة في السلطنة 36,300 غرفة، مع توقّع دخول 1000 غرفة إضافية الخدمة خلال الربع الرابع من العام الجاري. كما يُخطَّط لإضافة نحو 3000 غرفة أخرى خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 40,300 غرفة بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لأحدث تقارير وتحليلات "كافنديش ماكسويل" لقطاع الضيافة في عُمان.

ويواصل القطاع الاستفادة من الدعم الحكومي المتزايد، حيث أبرمت وزارة التراث والسياحة اتفاقيات حق الانتفاع بقيمة 100 مليون ريال عُماني (260 مليون دولار أمريكي)، تشمل فنادق ومنتجعات ومشاريع سياحية متكاملة، إلى جانب حملات تسويقية مستمرّة تعزّز مكانة سلطنة عُمان كوجهةٍ سياحية على مدار العام.

واستقبلت فنادق من فئة ثلاث إلى خمس نجوم في السلطنة 1.7 مليون نزيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بـ 1.5 مليون نزيل خلال الفترة نفسها من عام 2024، مع مساهمة موسم الخريف (Khareef) في تعزيز أعداد الزوّار.

وفي هذا السياق، قال خليل الزدجالي، رئيس شركة "كافنديش ماكسويل" في عُمان: "سجّل قطاع الضيافة في سلطنة عُمان أداءً قويّاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بطلب متين من المسافرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء. وتؤدّي الاستثمارات الحكومية، ونمو عدد السكان، والمبادرات التسويقية الموجّهة، فضلاً عن تغيُّر أنماط السفر، دوراً محورياً في نجاح القطاع، الذي يُتوقّع أن يشهد مزيداً من النمو والمرونة والتنوّع خلال عام 2026 وما بعده".

ويُظهِر التقرير، الذي يغطّي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ويركّز على فنادق من فئة ثلاث إلى خمس نجوم، ما يلي:

ارتفاع معدلات إشغال الفنادق إلى نحو 53%، بزيادةٍ سنوية تجاوزت 13%

وصول متوسط أسعار الغرف إلى 45.3 ريال عُماني (117 دولاراً أمريكياً)، بارتفاعٍ طفيف نسبته 1.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024

استحواذ العُمانيين على الحصّة الأكبر من إجمالي النزلاء، حيث شكّلوا ما يُقارب 4 من كل 10 مسافرين (38.1%)، يليهم الأوروبيون، ثمّ الآسيويون، ثمّ زوّار دول مجلس التعاون الخليجي

مناولة مطارات سلطنة عُمان لنحو 11.2 مليون مسافر، استخدم 9.8 مليون منهم (87.4%) مطار مسقط الدولي

معدلات الإشغال

ارتفعت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 13.1% لتسجّل متوسطاً يقارب 53% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مدفوعةً بعدّة عوامل، من بينها زيادة الطلب على السياحة الترفيهية وتحسُّن أداء موسم الصيف بدعمٍ من مبادرة #WithinOman السياحية. كما ساهم موسم الخريف، الذي يمتدُّ من أواخر يونيو حتى أوائل سبتمبر، في تعزيز أعداد الزوّار بشكلٍ عام. وقد سجّل شهر أبريل أعلى معدلات الإشغال، تلاه يناير ثمّ أغسطس.

أسعار الغرف

بلغ متوسّط أسعار الغرف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 45.3 ريال عُماني (117 دولاراً أمريكياً)، بزيادةٍ سنوية طفيفة بلغت 1.3%. ويعكس هذا الارتفاع المحدود تركيز الفنادق على تعزيز نسب الإشغال وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الاستيعابية، بدلاً من اللجوء إلى زيادات حادة في الأسعار لتحقيق نمو الإيرادات. وسجّلت أسعار الغرف أعلى مستوياتها في شهر أبريل، تلاه فبراير ثمّ أغسطس.

الأسواق المصدِّرة للسيّاح

شكّلت السوق المحلية الحصة الأكبر من نزلاء الفنادق في سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث بلغ عدد العُمانيين نحو 678 ألف نزيل (ما يُعادل 38.1% من إجمالي النزلاء). وجاء الزوّار الأوروبيون في المرتبة الثانية بحصّةٍ تقارب 25%، وبنحو 425 ألف تسجيل دخول، فيما شكّل المسافرون الآسيويون ما يقارب نزيلاً واحداً من كل سبعة نزلاء (14.4%). تلا ذلك الزوّار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي، ثمّ من الدول العربية الأخرى، والأمريكيتين، وأوقيانوسيا، وأفريقيا.

حركة المسافرين عبر المطارات

بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات سلطنة عُمان نحو 11.2 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجّلاً زيادةً سنوية طفيفة بنسبة 0.7%. وعلى الرغم من انخفاض العمليات التشغيلية في مطار صحار الدولي، إلّا أنّه يُتوقّع وصول إجمالي أعداد المسافرين عبر شبكة مطارات السلطنة إلى نحو 14.9 مليون مسافر بنهاية العام، مقارنةً بـ 14.5 مليون مسافر في عام 2024.

وظلّت حركة المسافرين متركِّزةً بشكلٍ كبير في مطار مسقط الدولي، الذي تعامل مع نحو 9.8 مليون مسافر، أي ما يعادل 87.4% من إجمالي حركة المسافرين، ما يؤكّد مكانته كبوّابةٍ رئيسية لرحلات الأعمال والسياحة. وجاء مطار صلالة الدولي

كمركزٍ ثانوي رئيسي، حيث استقبل نحو 1.4 مليون مسافر (12%). وأسهم موسم الخريف بأكثر من خُمس إجمالي حركة المسافرين في مطار صلالة (بنسبةٍ بلغت 21%).

نبذة عن "كافنديش ماكسويل"

تُعتبر "كافنديش ماكسويل" واحدةً من أبرز شركات الاستشارات العقارية وتقييم الأصول في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك شبكة مكاتب تمتد عبر دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة ومدينة الكويت ومسقط والرياض. وتُعدُّ الشركة عضواً في المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS)، وتقدّم باقةً متكاملة من الخدمات العقارية تشمل التقييم العقاري، والاستشارات الاستراتيجية، والأبحاث، وإدارة المشاريع والمباني، إضافةً إلى خدمات الاستثمار والوساطة التجارية. وبفضل فريقها من الخبراء المتخصصين، والتزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة، رسّخت "كافنديش ماكسويل" مكانتها كمستشار موثوق في سوق العقارات الإقليمية.

