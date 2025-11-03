إضافة 7 جيجاواط من الطاقة و600 ألف متر مكعب من المياه يوميًا و3,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا إلى المحفظة التشغيلية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأول شركة تطلق مشاريع الهيدروجين الأخضر، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2025.

بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم ما قيمته 1,280 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلا زيادة نسبية مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2024، ويرجع ذلك بصفة رئيسية الى ارتفاع الأرباح التشغيلية (+17٪ على أساس سنوي) وقابل ذلك ارتفاع رسوم التمويل ورسوم انخفاض القيمة.

من ناحيةٍ أخرى، ارتفع صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة الأم - وهو مؤشر مالي رئيسي لا يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تعتمده أكوا باور لإعادة الأثر المالي للمشاريع غير الروتينية إلى مستواه الطبيعي - بنسبة 22٪ ليصل إلى 1,355 مليون ريال سعودي.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى ما قيمته 2,764 مليون ريال سعودي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 17٪ مقابل فترة المقارنة، وذلك نتيجة زيادة المساهمات من المشاريع قيد التشغيل والأداء القوي للشركة في أعمال التطوير.

تعقيبًا على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور:"تحقق أكوا باور نموًا بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت رقمًا قياسيًا بعدد المشاريع قيد الإنشاء حاليًا، مما يمهد الطريق لتحقيق إيرادات وتدفقات نقدية ملموسة في المستقبل. كما أننا نعمل على تركيز مواردنا الخاصة وشركائنا الماليين لتحقيق الإغلاق المالي لهذه المشاريع وتشغيلها ضمن الجداول الزمنية المقررة. وشكلت التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025 علامةً فارقةً على سرعتنا وقدرتنا في العمل على النحو المشار إليه".

بهذه المناسبة، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "أكوا باور":

"يؤكد الأداء المالي لشركة أكوا باور خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025 قدرتنا على ترجمة نمو الأعمال الى أرباح تشغيلية ملموسة. وتم ذلك من خلال زيادة تطوير المشاريع في محفظة الشركة، حيث تم تحقيق الإغلاق المالي لخمسة مشاريع بإجمالي استثمارات بلغت 17.7 مليار ريال سعودي، وإضافة نحو 7 جيجاواط من الطاقة و600 ألف متر مكعب يوميًا من المياه إلى محفظتنا التشغيلية. ويبرهن ذلك على سرعتنا في تنفيذ وتنوع المشاريع في محفظتنا التشغيلية، وبالتالي تعزيز قدرتنا على خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد لشركائنا".

واستهلت أكوا باور الربع الثالث من العام المالي 2025 بتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لخمس محطات كبيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطتين لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية، وذلك بقدرة 15 جيجاواط، وقيمة استثمارية إجمالية مقدارها 31 مليار ريال سعودي (8.3 مليار دولار أمريكي). وعلى هامش مؤتمر المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الذي عقد في الأسبوع الماضي، وقعت أكوا باور مع الجهات المقرضة الوثائق اللازمة للحصول على تمويل خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وبنجاح، استكملت أكوا باور في وقت سابق من هذا الربع إصدارها التاريخي لحقوق الأولوية في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 7.1 مليار ريال سعودي ، وتقوم باستثمار متحصلات الطرح، التي تم استلامها في 31 يوليو من العام المالي 2025، بما يتماشى مع الاستخدام المعتمد للأموال – وفي مقدمة ذلك دعم مشاريع النمو في الشركة.

خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حققت أكوا باور الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع، بما في ذلك محطة رماح 1 ومحطة النعيرية 1 واللتين تعملان بتقنية الدورة المركبة في المملكة العربية السعودية – وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 15.3 مليار ريال سعودي (4.1 مليار دولار أمريكي)، وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الإغلاقات المالية التي حققتها أكوا باور خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، ما قيمته 17.7 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي).

أما من الناحية التشغيلية؛ فقد حققت أكوا باور التشغيل التجاري للعديد من المشاريع الرئيسية خلال هذا الربع، بما في ذلك مشروع تشيركويك للهيدروجين الأخضر في اوزباكسان، ومشروع كاراتاو لطاقة الرياح، ومشروع أذربيجان لطاقة الرياح، ومشاريع سعد 2، والرس 2، والكهفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الأمر الذي أضاف 3.7 جيجاواط من الطاقة و3,000 طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر إلى محفظة الشركة التشغيلية. وبلغ إجمالي القدرة المضافة لمحفظة الشركة الاستثمارية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ما مقداره 7 جيجاواط من الطاقة، و600 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، و3,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

يذكر أن أكوا باور من خلال استكمالها لعملية الاستحواذ على محطة مينغيانغ لطاقة الرياح في الصين، أضافت 100 ميجاواط أخرى من الطاقة إلى محفظتها الاستثمارية خلال الربع، مما يعزز من حضورها في سوق لا تزال تشكل أهمية استراتيجية لتحقيق أهداف أكوا باور في النمو وتحول الطاقة على المدى الطويل.

ومع انتقال إلى الربع الأخير من العام، تركز اكوا باور على التنفيذ الدقيق لمشاريعها وتحقيق أهدافها الطموحة للوصول بها إلى مرحلة الإغلاق المالي، والمحافظة على الزخم المتميز في تنفيذ مشاريعها قيد الإنشاء، وتشغيلها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

