مسار تحوّل الإيرادات: حقّقت أرامكس إيرادات إجمالية مستقرة على مستوى المجموعة بقيمة 1.56 مليار درهم بزيادة بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بنمو إيرادات قطاع خدمات الشحن المحلي السريع (بنسبة 13%)، وقطاع خدمات الشحن (بنسبة 9%)، وقطاع الخدمات اللوجستية (بنسبة 21%)، مما ساهم في تدارك تأثير انخفاض إيرادات خدمات الشحن الدولي السريع (بنسبة 13%). وبالتالي، وبعد تراجع مساهمة قطاع الشحن الدولي السريع في إيرادات وأرباح المجموعة، شهدت أرامكس تغيّرًا في تركيبة منتجاتها وخدماتها، نتيجة التوجه لنقل المخزون إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية.

حقّقت أرامكس إيرادات إجمالية مستقرة على مستوى المجموعة بقيمة 1.56 مليار درهم بزيادة بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بنمو إيرادات قطاع خدمات الشحن المحلي السريع (بنسبة 13%)، وقطاع خدمات الشحن (بنسبة 9%)، وقطاع الخدمات اللوجستية (بنسبة 21%)، مما ساهم في تدارك تأثير انخفاض إيرادات خدمات الشحن الدولي السريع (بنسبة 13%). وبالتالي، وبعد تراجع مساهمة قطاع الشحن الدولي السريع في إيرادات وأرباح المجموعة، شهدت أرامكس تغيّرًا في تركيبة منتجاتها وخدماتها، نتيجة التوجه لنقل المخزون إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية. تأثير التوجه لتقريب المخزون من أسواق المستهلكين : تواصل الشركات سعيها لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد من خلال تقريب المخزون من أسواقها الرئيسية. ونتيجة لهذا التوجه، شهدت أرامكس تحوّل شحنات العديد من عملائها الرئيسيين من المسارات التجارية طويلة المدى إلى مسارات أقصر، وهو ما أدى إلى تغيّر تركيبة وتوزيع أعمال وخدمات أرامكس، حيث انخفض عدد شحنات قطاع الشحن الدولي السريع عبر المسافات الطويلة مقابل نمو أعداد الشحنات لمسافات قصيرة في قطاع خدمات الشحن المحلي السريع والشحن السريع ضمن بلدان المنطقة، إلى جانب نمو الزخم في خدمات التخزين وتجهيز وتوصيل الطلبيات.

: تواصل الشركات سعيها لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد من خلال تقريب المخزون من أسواقها الرئيسية. ونتيجة لهذا التوجه، شهدت أرامكس تحوّل شحنات العديد من عملائها الرئيسيين من المسارات التجارية طويلة المدى إلى مسارات أقصر، وهو ما أدى إلى تغيّر تركيبة وتوزيع أعمال وخدمات أرامكس، حيث انخفض عدد شحنات قطاع الشحن الدولي السريع عبر المسافات الطويلة مقابل نمو أعداد الشحنات لمسافات قصيرة في قطاع خدمات الشحن المحلي السريع والشحن السريع ضمن بلدان المنطقة، إلى جانب نمو الزخم في خدمات التخزين وتجهيز وتوصيل الطلبيات. نمو أعداد الشحنات : ارتفعت أعداد شحنات قطاع خدمات الشحن المحلي السريع بنسبة 8%، في حين نمت أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن البري لأقل من حمولة شاحنة بنسبة 21%، وخدمات الشحن البري لحمولة شاحنة كاملة بنسبة 4%. واقترب قطاع المستودعات والمراكز اللوجستية حالياً من طاقته القصوى، مستفيداً من التوجه لتقريب المخزون من أسواق المستهلكين.

: ارتفعت أعداد شحنات قطاع خدمات الشحن المحلي السريع بنسبة 8%، في حين نمت أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن البري لأقل من حمولة شاحنة بنسبة 21%، وخدمات الشحن البري لحمولة شاحنة كاملة بنسبة 4%. واقترب قطاع المستودعات والمراكز اللوجستية حالياً من طاقته القصوى، مستفيداً من التوجه لتقريب المخزون من أسواق المستهلكين. التغير في هيكلية الأرباح : تغيّرت هيكلية أرباح أرامكس تماشياً مع التغيّر في تركيبة المنتجات والخدمات، ونجم عن ذلك تعديل في هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 23.3% في الربع الأول من عام 2025، (مقارنة مع 25.7% في الربع الأول من 2024). ومن المتوقع أن استمرار تأثير تدفق شحنات العملاء الحاليين من مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2025، مما سينعكس على مستويات الربحية. كذلك تأثرت الربحية بتضخم التكاليف خلال الربع الأول من العام، إلى جانب زيادة التكلفة المباشرة المرتبطة بتوسيع الطاقة التشغيلية في الأسواق الرئيسية لمواكبة نمو الطلب.

: تغيّرت هيكلية أرباح أرامكس تماشياً مع التغيّر في تركيبة المنتجات والخدمات، ونجم عن ذلك تعديل في هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 23.3% في الربع الأول من عام 2025، (مقارنة مع 25.7% في الربع الأول من 2024). ومن المتوقع أن استمرار تأثير تدفق شحنات العملاء الحاليين من مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2025، مما سينعكس على مستويات الربحية. كذلك تأثرت الربحية بتضخم التكاليف خلال الربع الأول من العام، إلى جانب زيادة التكلفة المباشرة المرتبطة بتوسيع الطاقة التشغيلية في الأسواق الرئيسية لمواكبة نمو الطلب. ضبط مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية : ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وشكّلت نسبة 20% من إجمالي إيرادات المجموعة. ما يعكس تركيز الإدارة القوي على ضبط التكاليف.

: ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وشكّلت نسبة 20% من إجمالي إيرادات المجموعة. ما يعكس تركيز الإدارة القوي على ضبط التكاليف. الميزانية العمومية: لا تزال أرامكس تحافظ على موقعها المالي القوي برصيد نقدي قدره 545 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الدين 2.9 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 31 مارس 2025 (مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16).

لا تزال أرامكس تحافظ على موقعها المالي القوي برصيد نقدي قدره مليون درهم، فيما بلغت نسبة الدين 2.9 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 31 مارس 2025 (مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16). مبادرة "أكسيلريت 28" ( Accelerate28 ): أطلقت أرامكس خلال الربع الأول مبادرة "أكسيلريت 28" وهي مبادرة تحول شاملة على مستوى المجموعة. وفي إطار هذه المبادرة، أعادت الشركة هيكلة عملياتها في المناطق الجغرافية، فقلّصت عدد المناطق التشغيلية من ثماني مناطق إلى أربع، بهدف تعزيز مرونة الأعمال ومواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع. كما شرعت أرامكس في تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز القيمة، من خلال تحسين استراتيجيات التسعير وتعزيز الكفاءة التشغيلية .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

أبرز النتائج المالية للمجموعة

استقرت إيرادات مجموعة أرامكس خلال الربع الأول من عام 2025 عند 1.56 مليار درهم بزيادة طفيفة بنسبة 1% على أساس سنوي، مدفوعةً بنمو إيرادات خدمات الشحن المحلي السريع (بزيادة نسبتها 13%)، وخدمات الشحن (بزيادة نسبتها 9%)، والخدمات اللوجستية (بزيادة نسبتها 21%)، مما ساهم في تدارك تأثير التراجع في إيرادات قطاع الشحن الدولي السريع (بنسبة 13%).

وتواصل أرامكس تطوير استراتيجيتها لمواكبة التحولات البارزة في المشهد اللوجستي، وأبرزها التوجه للاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسية. ومع تزايد عدد العملاء الذين اعتمدوا هذا التوجه لإيصال البضائع إلى المستهلكين، شهدت أرامكس طلبًا أقوى على خدمات الشحن المحلي السريع، وخدمات المستودعات والمراكز اللوجستية، والخدمات ضمن حدود بلدان المناطق، ما أثمر عن توزيع جديد للهوامش الربحية. وبلغ الربح الإجمالي 365 مليون درهم (تراجع بنسبة 8% على أساس سنوي)، مع هامش ربح إجمالي قدره 23%، ويُعزى ذلك إلى انخفاض مساهمة خدمات الشحن الدولي السريع وزيادة التكاليف المباشرة.

ولمواكبة هذا التحوّل، تركز أرامكس على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط الأداء ودفع الابتكار للارتقاء بمستوى خدمة العملاء. ورغم أن التحول في أداء مختلف قطاعات الأعمال سيؤدي إلى بعض التقلبات في هامش الربح على المدى القصير، إلا أن الشركة حققت تقدمًا جيدًا على صعيد نمو أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن المحلي السريع وكامل قطاع خدمات الشحن، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإشغال في مراكزها اللوجستية.

ولا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقدم المساهمة الأقوى في أداء الشركة، ما يعكس قوة حضور أرامكس في أسواقها المحلية. وارتفعت الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وأصبحت المنطقة تُساهم الآن بنسبة 44% من إجمالي إيرادات المجموعة، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بمساهمتها بنسبة 39% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024. وتُساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 20%، في حين تصل نسبة مساهمة أسواق أوروبا والولايات المتحدة إلى 20% أيضًا، وتشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ نسبة 16% من إجمالي الإيرادات.

وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة بنسبة 1% على أساس سنوي، وشكلت نسبة 20% من إجمالي الإيرادات، تماشيًا مع تركيز الإدارة القوي على ضبط التكاليف.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 147 مليون درهم (بانخفاض بنسبة 19%)، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 61 مليون درهم (بانخفاض بنسبة 34%)، وذلك نتيجةً لانخفاض الربح الإجمالي. وخلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، ارتفعت نسبة الضريبة الفعلية إلى 33%، نتيجةً لتطبيق ضريبة الدخل المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التحوّل في مزيج الأرباح خلال العام، والمساهمات الإضافية من مناطق ذات معدلات ضرائب أعلى.

وسجّلت ارامكس خلال الربع الأول من عام 2025 مصاريف غير تشغيلية ناتجة عن أتعاب قانونية واستشارية مرتبطة بالعرض المقدم من شركة كيو لوجستيكس للاستحواذ على الشركة. وخلال الربع الأول من عام 2025، بلغ صافي الأرباح المعدّل، أي بعد استثناء هذه المصاريف، 25 مليون درهم، بتراجع نسبته 46% مقارنة مع صافي الأرباح للربع الأول من عام 2024 والبالغ 47 مليون درهم.

وبلغ صافي الأرباح المُعلن عنه خلال الربع الأول من العام الجاري 17 مليون درهم، وتعكس هذه النتائج التحول الشامل نحو تقديم خدمات لوجستية متكاملة وأكثر تركيزًا على المناطق الإقليمية، واستثمارات أرامكس لدعم هذا التحوّل.

ومع اختتام الربع الأول وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2024 في 20 مارس 2025، وافق مساهمو أرامكس على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في قرارٍ يعكس أولويات تخصيص رأس المال لبرامج التحول والنمو، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا وتعزيز الكفاءة التشغيلية لزيادة الربحية وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وفي تعليقه على النتائج المالية للربع الأول من عام 2025،الوالأال1للشركة قال نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: "يعكس أداء الربع الأول توازنًا بين الاستقرار والتغيّرات، حيث حافظت أرامكس على إيرادات مستقرة، ونمو جيد في أعداد الشحنات، بالتوازي مع تحوّل واضح في سلوك العملاء. وفي ظل التوجه المتزايد نحو سلاسل توريد أكثر قربًا من الأسواق الإقليمية، والتحول في توقعات العملاء، تميزت أرامكس بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم حلول لوجستية مرنة ومتكاملة لتلبية متطلبات المرحلة. وسعياً لتسريع جهودنا في هذا المجال، أطلقنا مبادرة تحول شاملة على مستوى المجموعة في إطار استراتيجية أكسيلريت 28 الخاصة بأرامكس لمساعدة الشركة على مواكبة التغيرات والتركيز على الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء".

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

ملخص النتائج المالية لقطاع التوصيل السريع (يشمل خدمات الشحن المحلي السريع وخدمات الشحن الدولي السريع)

ألف درهم إماراتي الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) الإيرادات الشاملة 990,868 1,026,010 (3%) إيرادات الشحن الدولي السريع 560,110 645,805 (13%) إيرادات الشحن المحلي السريع 430,758 380,204 13% الربح الإجمالي الشامل هامش الربح الإجمالي 272,008 27% 313,947 31% (13%) الربح الإجمالي للشحن الدولي السريع هامش الربح الإجمالي 176,597 32% 219,142 34% (19%) الربح الإجمالي للشحن المحلي السريع هامش الربح الإجمالي 95,411 22% 94,805 25% 1%

عدد شحنات قطاع التوصيل السريع

مليون شحنة الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) عدد الشحنات الإجمالي 34.7 34 2% خدمات الشحن الدولي السريع 6.4 7.8 (18%) خدمات الشحن المحلي السريع 28.3 26.2 8%

خلال الربع الأول من عام 2025، سجّل قطاع التوصيل السريع نموًا سنويًا في أعداد الشحنات بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل استمرار التحوّل التدريجي في معدلات الطلب من قطاع خدمات الشحن الدولي السريع إلى قطاع الشحن المحلي السريع، ما يعكس التوجه المستمر نحو الاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسية من قبل عملاء أرامكس الحاليين. مع توقعات باستمرار تأثير هذا التوجه طوال النصف الأول من عام 2025.

وبلغت إيرادات القطاع خلال الربع الأول 991 مليون درهم، بتراجع نسبته 3% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض إيرادات خدمات الشحن الدولي السريع بنسبة 13%، مقابل نمو بالنسبة نفسها في إيرادات الشحن المحلي السريع خلال الربع الأول.

وتسببت الزيادة في التكاليف المباشرة وضغوط التضخم في انخفاض ربحية قطاع التوصيل السريع، إلى جانب التغيّرات في تركيبة العملاء. وانخفض الربح الإجمالي بنسبة 13% ليصل إلى 272 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، فيما تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 27%.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن

ألف درهم إماراتي الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) الإيرادات 432,950 398,540 9% الربح الإجمالي هامش الربح الإجمالي 60,515 14% 56,537 14% 7%

عدد الشحنات في قطاع خدمات الشحن

الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) الشحن الجوي (بالكيلوغرام) 12,613,334 12,422,682 2% الشحن البحري (حمولة حاوية كاملة/ وحدة مكافئة لعشرين قدمًا) 8,378 7,822 7% الشحن البحري (أقل من حمولة حاوية / بالمتر المكعب) 15,363 12,155 26% الشحن البري (حمولة شاحنة كاملة) 8,172 7,893 4% الشحن البري (أقل من حمولة شاحنة / بالكيلوغرام) 59,379,278 48,960,168 21%

حقق قطاع خدمات الشحن نموًا في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 433 مليون درهم، مدفوعةً بنمو واسع النطاق شمل أعداد الشحنات الجوية والبرية والبحرية، حيث ارتفع عدد الشحنات في قطاع الشحن الجوي بنسبة 2%، ونمت أعداد الشحنات البحرية (أقل من حمولة حاوية كاملة) بنسبة 26%، في حين ارتفعت أحجام الشحنات البرية (أقل من حمولة شاحنة) بنسبة 21%، مدعومة بنمو قطاعي التجارة الإلكترونية والطاقة.

وارتفع الربح الإجمالي لقطاع الشحن بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 61 مليون درهم، مع استقرار هامش الربح الإجمالي عند 14%. ورغم استمرار ضغوط التسعير واشتداد المنافسة على مستوى القطاع، تواصل أرامكس تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

ملخص النتائج المالية لقطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد

ألف درهم إماراتي الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 نسبة التغيُّر (سنويًا) الإيرادات 128,574 106,603 21% الربح الإجمالي هامش الربح الإجمالي 22,889 18% 16,330 15% 40%

حقق قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد أقوى أداء له خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 129 مليون درهم، مدعومةً بارتفاع معدلات إشغال المستودعات والمراكز اللوجستية، وتوقيع عقود مع عملاء جدد، وتوسيع الطاقة الاستيعابية.

وازداد الربح الإجمالي بنسبة 40% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 23 مليون درهم، فيما ارتفع هامش الربح الإجمالي الربح إلى 18% مقارنة مع 15% للفترة ذاتها من العام الماضي. ويواصل القطاع الاستفادة من توجه نقل المخزون إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية، إلى جانب استثمارات أرامكس في تطوير بنية تحتية لوجستية مرنة وقابلة للتوسّع.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسعًا ومتنوعًا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات. ونلتزم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، لذلك نسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 ، ونحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات العمل المناخي العالمية ودمج الممارسات المستدامة عبر كافة عملياتنا.

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