أعلنت شركة "أصول المتكاملة العقارية" وشركة "طيبة" عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ملزمة لتأسيس شركة متخصصة تتولى تطوير وتشغيل ثلاثة فنادق في المنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، بإجمالي يقارب 1500 مفتاح فندقي.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لتوجه الشركتين نحو تطوير مشاريع نوعية تعزز من القيمة الاستثمارية للأصول العقارية وترتقي بجودة قطاع الضيافة، من خلال توظيف خبراتهما المتكاملة في الاستثمار والتطوير والتشغيل، بما يسهم في تقديم وجهات ضيافة متكاملة في المواقع الحيوية بالمملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة الرياض، استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الطرفين، وبعد الانتهاء من دراسات السوق والجدوى الاقتصادية، بما يهدف إلى تطوير تجربة ضيافة متكاملة في المدينة المنورة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع مستهدفات تطوير قطاع السياحة وتعزيز جودة الحياة.

ويعكس المشروع توجه الشركتين نحو تطوير نماذج استثمارية وتشغيلية متكاملة تجمع بين الخبرة الاستثمارية والكفاءة التشغيلية، عبر إعادة تطوير الفنادق الثلاثة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يعزز من تنافسية المشروع واستدامته على المدى الطويل.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان بشكل تكاملي، كلٌ في مجالها الرائد، على قيادة وتطوير المشروع والإشراف على تنفيذ مستهدفاته الاستثمارية والتشغيلية، مستفيدتين من خبراتهما المتخصصة في الاستثمار العقاري وتطوير وتشغيل مشاريع الضيافة، بما يسهم في تقديم تجربة ضيافة متكاملة في المدينة المنورة.

وقال الأستاذ فراس البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة "أصول المتكاملة العقارية":"تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن توجهات أصول لتعظيم قيمة الأصول العقارية عبر تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع جهات وطنية متخصصة، بما يسهم في تطوير مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي وتشغيلي طويل الأمد. وننظر إلى هذا المشروع كنموذج متكامل يعكس قدرتنا على تطوير أصول استراتيجية وتحويلها إلى وجهات ضيافة عالية الجودة تدعم مستهدفات التنمية الحضرية والسياحية في المملكة."

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن جهود "أصول المتكاملة العقارية" لتوسيع حضورها في قطاع الضيافة والاستثمار العقاري النوعي، من خلال تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة في المواقع الحيوية، بما يعزز من استدامة الأصول ويرفع من كفاءتها التشغيلية وعوائدها الاستثمارية.

من جانبه، أكد الأستاذ سلطان بن بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة":"يعكس هذا المشروع نهج طيبة في التوسع عبر شراكات مؤسسية قائمة على التكامل وصناعة القيمة، ويؤكد مكانتها كشريك استراتيجي للشركات الكبرى في تطوير مشاريع الضيافة النوعية. كما يأتي هذا المشروع امتدادًا لمسار متكامل من الشراكات التي أعلنت عنها طيبة مؤخرًا، ويعزز قدرتها على تطوير مشاريع رائدة، لا سيما في المدن المقدسة، مستندةً إلى خبرتها العريقة في تنفيذ وتشغيل الوجهات المتميزة.

ونؤكد في طيبة تطلعنا إلى توسيع نطاق شراكاتنا، والعمل على تطوير مشاريع ذات جودة عالية، تعكس التزامنا بالتميز التشغيلي وتقديم تجارب ضيافة بمعايير عالمية مستمدة من قيم الضيافة السعودية الأصيلة."

نبذة عن شركة "أصول المتكاملة العقارية"

تُعد شركة “أصول المتكاملة العقارية” إحدى الشركات الوطنية الرائدة في الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، حيث تؤدي دوراً محورياً في تطوير وإدارة وتشغيل محفظة عقارية متنوعة تضم أصولاً نوعية في مواقع استراتيجية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وتنطلق الشركة من رؤية ترتكز على تعظيم القيمة المستدامة للأصول وتحويلها إلى وجهات متكاملة تسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها التحولية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأصول وتطوير منظومة تشغيلية واستثمارية متكاملة، ترتكز على الابتكار، والحوكمة الفاعلة، وتعظيم العوائد المستدامة. كما تعمل على تطوير وجهات نوعية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في رفع القيمة الاستثمارية للأصول وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تبنّي نماذج تشغيل متقدمة تدعم النمو طويل الأجل وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع العقاري والاستثمار

وتدير الشركة محفظة متنوعة تشمل الأصول التجارية والإدارية والسكنية وقطاع الضيافة، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية مع جهات محلية وعالمية رائدة تسهم في رفع جودة المشاريع وتعزيز تنافسيتها واستدامتها. كما تعمل الشركة على تطوير نماذج استثمارية مبتكرة ترتكز على الإدارة الاحترافية وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز من قدرة الأصول على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي طويل الأجل لمختلف أصحاب المصلحة.

وبفضل حضورها الجغرافي الممتد في عدد من المدن الرئيسية والمواقع الحيوية بالمملكة، تواصل “أصول المتكاملة العقارية” ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير الوجهات والاستثمارات المستدامة، عبر مشاريع نوعية تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية، ورفع كفاءة البيئة العمرانية، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة في المملكة.

نبذة عن شركة "طيبة":

طيبة هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز التداول 4090، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. انطلقت الشركة من إرث عريق يعود إلى عام 1976م، وتتمتع بخبرة طويلة في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتجارية والسكنية، بما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية ومتكاملة.

تضم محفظة طيبة التشغيلية أكثر من 40 منشأة تشمل ما يزيد عن 8,700 مفتاح فندقي، موزعة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمرافق في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء أكثر من 4 مشاريع فندقية جديدة، تعكس توجهها نحو التوسع النوعي وتعزيز حضورها في وجهات استراتيجية.

وتقوم طيبة بتشغيل أكثر من 12 علامة تجارية فندقية، تشمل علامات سعودية محلية مثل مكارم، إلى جانب علامات عالمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية مثل ماريوت الدولية، هيلتون العالمية، IHG، أكور، وميلينيوم، مما يعزز من تنوع عروض الضيافة وجودتها.

تُعد طيبة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات فندقية نوعية ترتقي بتجربة السياح والضيوف والزوار، وتُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة والمواقع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتتبنى طيبة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يشمل: الاستثمار والتطوير المباشر، الشراكات الاستثمارية، إدارة الأصول وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمرافق والمنشآت العقارية التجارية والسكنية

هذا النموذج يتيح للشركة التوسع بكفاءة في مختلف القطاعات والمناطق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي. ولمزيد من المعلومات حول طيبة، يرجى زيارة موقع الشركة www.taiba.com.sa.

