تسليم المشروع مقرر بين الربعين الثالث والرابع من عام 2028 ضمن واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة زويا للتطوير العقاري رسمياً عن إطلاق مشروعها الجديد "إيزل من زويا"، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 150 مليون درهم. يضم المشروع 165 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، ومن المقرر اكتماله وتسليمه في النصف الثاني من عام 2028. ويقع المشروع ضمن مجمع دبي لاند ريزيدنس، إحدى أكثر المناطق السكنية نمواً في دبي، ليقدم تجربة سكنية أقرب إلى أسلوب المنتجعات، إلى جانب فرص استثمارية جاذبة.

وجرى الكشف عن المشروع خلال حفل إطلاق حصري أقيم بتاريخ 17 مايو 2026 في منتجع فورسيزونز دبي جميرا بيتش، بحضور ممثلين عن زويا للتطوير العقاري، وعدد من الشركاء والجهات المعنية، إلى جانب سعادة يعقوب آل علي.

ويأتي "إيزل من زويا" بمفهوم سكني بوتيكي يركز على الخصوصية والهدوء وراحة العيش، بعيداً عن المشاريع السكنية عالية الكثافة. ويضم المشروع مجموعة مختارة من وحدات الاستوديو وشقق الغرفة الواحدة وشقق غرفتي نوم، وجميعها مفروشة بالكامل ومصممة لتكون جاهزة للسكن أو التأجير فور التسليم.

ويعكس المشروع رؤية معمارية مستوحاة من الطابع المتوسطي، من خلال التصاميم الأنيقة والمساحات الداخلية الدافئة والعناصر الطبيعية المنسقة بعناية، لتمنح السكان أسلوب حياة يجمع بين الراحة والخصوصية والرقي. كما تم تجهيز الوحدات بأحدث تقنيات المنازل الذكية، بما في ذلك أقفال الأبواب الرقمية من «فيليبس»، لتعزيز مستويات الراحة والسهولة في الحياة اليومية.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق التي تعكس أسلوب الحياة العصري، من بينها مسبح بتصميم إنفينيتي مع جلسات خاصة للاسترخاء ومساحات خضراء منسقة، إلى جانب نادٍ رياضي داخلي مجهز بالكامل، ومرافق ساونا، ومناطق للشواء، إضافة إلى منطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

وتسهم هذه المرافق في تعزيز تجربة السكن في "إيزل من زويا"، بما يتجاوز المفهوم التقليدي للمشاريع السكنية، عبر توفير بيئة معيشية مستوحاة من أسلوب المنتجعات، مصممة لتلبية احتياجات المهنيين الشباب والعائلات الباحثة عن الراحة وروح المجتمع وسهولة الحياة اليومية.

قال شعيب خان، الرئيس التنفيذي لشركة زويا للتطوير العقاري: "جاء مشروع “إيزل من زويا” استجابة لطلب متزايد على مشاريع سكنية بوتيكية مفروشة بالكامل تجمع بين جودة الحياة والجدوى الاستثمارية. وفي مجمع دبي لاند ريزيدنس، الذي يشهد طلباً متزايداً ونمواً متسارعاً، حرصنا على تطوير مشروع يوفر تجربة سكنية جاهزة ومريحة منذ اليوم الأول، مع تصميم مدروس، وموقع يتمتع بسهولة الوصول، وخطة سداد مرنة بعد التسليم تمنح المستثمرين ثقة أكبر على المدى الطويل. بالنسبة لنا، لا يقتصر “إيزل” على توفير وحدات سكنية فحسب، بل يقدم أسلوب حياة عملياً اليوم وقيمة مستقبلية مستدامة للغد.

ويستفيد "إيزل من زويا" من موقعه الاستراتيجي ضمن مجمع دبي لاند ريزيدنس، إحدى المناطق السكنية الأسرع نمواً في دبي، مع تزايد الطلب على الإيجارات وسهولة الوصول إلى عدد من أبرز الوجهات الحيوية في المدينة، بما في ذلك منطقة داون تاون دبي، والخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية.

يذكر أن مبيعات المشروع انطلقت في فبراير 2026، بأسعار تبدأ من 681 ألف درهم للاستوديو، و1.1 مليون درهم لشقق الغرفة الواحدة، و1.5 مليون درهم لشقق الغرفتين. كما يتيح المشروع خطة سداد مرنة تمتد لما بعد التسليم، مما يسهل عملية التملك لشريحة أوسع من المشترين ويعزز جاذبيته كخيار استثماري طويل الأمد.

ومن المقرر تسليم المشروع بين الربعين الثالث والرابع من عام 2028. كما خصصت "زويا للتطوير العقاري" صالة عرض في مقر الشركة لتوفير تجربة استكشافية متكاملة، تشمل استشارات خاصة وجولات داخل الوحدات السكنية، بالإضافة إلى عروض مصممة وفق احتياجات المشترين والمستثمرين. وتتولى شركتا "لآرك العقارية" و"إيه إم آر العقارية" مهام الشركاء المعتمدين للمبيعات والتواصل مع العملاء.

نبذة عن زويا للتطوير العقاري

تُعد «زويا للتطوير العقاري» شركة تطوير عقاري مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك أكثر من 14 عاماً من الخبرة في قطاع التطوير العقاري، مع تركيز على تطوير مجتمعات سكنية عصرية تجمع بين الجودة والتصميم العملي والاستدامة.

ومنذ دخولها سوق دبي في عام 2024، واصلت الشركة توسيع محفظتها العقارية عبر مشاريع تركز على أسلوب حياة يضع السكان في صميم التجربة، إلى جانب التقنيات الذكية والمساحات المصممة بعناية بما يواكب متطلبات الحياة الحضرية الحديثة. وانطلاقاً من التزامها بالجودة والقيمة طويلة الأمد، تسعى «زويا للتطوير العقاري» إلى تطوير مجتمعات سكنية تجمع بين الابتكار والاستدامة وتجربة المعيشة العصرية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zoyadevelopments.ae

