تعكس الشراكة التزام سدافكو بالإسهام في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، ودعم جهود المملكة في تقديم خدمات عالية الجودة خلال موسم حج 1447هـ

جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن توقيع شراكة استراتيجية مع جمعية السقيا لضيوف الرحمن، بهدف دعم تقديم منتجات غذائية وألبان سعودية عالية الجودة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام سدافكو بالمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، ودعم مستهدفات المملكة الأوسع ضمن رؤية المملكة 2030. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل سدافكو على توفير منتجات مختارة من علاماتها السعودية الموثوقة لخدمة الحجاج، بما يعكس قيم الضيافة والجودة والعناية التي تميز خدمة المملكة لضيوف الرحمن.

وامتداداً من دورها كشركة وطنية راسخة في قطاع الأغذية والألبان، ومن خلال علامتها التجارية "السعودية" تسهم سدافكو في دعم خدمة ضيوف الرحمن بمنتجات موثوقة تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، وتواكب احتياجات موسم الحج ومتطلبات العمل في المشاعر المقدسة.

وتهدف الشراكة إلى دعم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وتوفير منتجات موثوقة تراعي معايير الجودة والسلامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين غير الربحي والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج ودعم مبادرات العمل المجتمعي المستدام.

وتعليقًا على الشراكة، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: "نفخر في سدافكو بالشراكة مع جمعية السقيا لضيوف الرحمن، دعمًا لجهود المملكة في خدمة الحجاج وفق أعلى معايير العناية والجودة. تعكس هذه الشراكة التزامنا بالمسؤولية الوطنية، وجودة المنتج السعودي، والتعاون الهادف مع القطاع غير الربحي. وفي سدافكو، نواصل التركيز على تقديم منتجات موثوقة للمستهلكين، والمساهمة في المبادرات التي تخلق قيمة مستدامة للمجتمع".

وتُعد جمعية السقيا لضيوف الرحمن جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتُعنى بسقيا ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتسعى الجمعية من خلال برامجها ومشاريعها إلى تقديم خدمات سقيا متميزة ومستدامة لضيوف الرحمن، وفق معايير الجودة والكفاءة، بما يعبر عن قيم الكرم والعطاء، ويسهم في حفظ الموارد المائية وتنمية الوعي بها. كما تشمل مشاريعها سقيا الحجاج والمعتمرين والزوار في المشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة.

وتأتي هذه الشراكة انسجامًا مع استراتيجية سدافكو للاستدامة، والتزامها بخلق قيمة طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية المسؤولة، وتقديم منتجات موثوقة تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، ورفع كفاءة العمليات، وبناء شراكات مؤثرة تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

سدافكو هي شركة مدرجة في السوق المالية وتنتج منذ عام 1976 منتجات ألبان وأغذية عالية الجودة تحت اسم العلامة التجارية السعودية، بعد عام من تأسيس الشركة. وتعد سدافكو واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

يقع مقر سدافكو في جدة، وتدير الشركة مراكز بيع وتوزيع في 24 موقعًا داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تُصدر منتجات سعودية إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

