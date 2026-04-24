أبوظبي: بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وقّعت مجموعة "سلال"، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، 14 شراكة استراتيجية مع مؤسسات رائدة في قطاع الغذاء في الدولة، وذلك خلال مراسم توقيع رسمية شهدتها المنصة الرئيسية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026.

تهدف هذه الشراكات إلى تنويع سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي، ودعم المخزون الاستراتيجي للغذاء في الدولة، بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي الوطني ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وحضرت معاليها حفل التوقيع إلى جانب سعادة ظافر راشد القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال وحميد الرميثي الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في المجموعة، مع ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الـ14 الشريكة.

وضمّت قائمة الشركاء الاستراتيجيين 14 جهة تمثل نخبة من أبرز العاملين الرئيسيين في قطاع الغذاء بالدولة وهم "مجموعة أغذية"، و"الخليج للسكر"، و"الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق NFFPM " و"الماسة للصناعات الغذائية"، و"ولك للصناعات الغذائية"، و"نستله"، و"الأغذية المتحدة"، و"شركة أبوظبي للزيوت النباتية (ADVOC)"، و"أراب إنديا سبايسيز"، و"ماي دبي"، و"سافكو"، و"الغُرير للأغذية"، و"الظاهرة"، و"رويال هورايزون القابضة".

وتعكس هذه الشراكات الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة "سلال" لتعزيز الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة، وضمان سلامة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يضمن الوفاء بالطلب المحلي وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.

كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التزام سلال بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة، وضمان توفير إمدادات غذائية آمنة وموثوقة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

نبذة حول "سلال":

تأسست "سلال" وهي مجموعة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبو ظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.

