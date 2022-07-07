أنهت استعدادتها لمرافقة ضيوف الرحمن منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم

جدة: أنهت شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك)، الرائدة في توفير الحلول المتكاملة؛ التي تشمل مجالات التهوية والتكييف والتبريد، ونظم إدارة والتحكم في المباني استعدادتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1443هـ، منذ وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وحتى مغادرتهم لبلادهم بعد أداء فريضة الحج، حيث ترافق يورك الضيوف خلال رحلتهم في الحج، من خلال تبريد وتلطيف الأجواء لهم ابتداءاً من وصولهم أرض المطار، وحتى مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

ولأن موسم حج هذا العام هو الأول بكامل طاقته الإستيعابية بعد جائحة كورونا، حيث تتضاعف المسؤوليات لتوفير أقصى مستويات الراحة للحجاج، وكعادتها في كل موسم، فقد كرست شركة يورك، طاقاتها وإمكاناتها لتوفير أفضل الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث استكملت جميع إجراءات تطبيق خطط الصيانة الوقائية والطارئة، لتبريد مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 105 كيلومتر مربع، عبر حلولها المتكاملة لأنظمة تبريد وتحكم وسلامة المطار.

وتلبي حلول تبريد وتكييف يورك في المطار الإستخدامات المتنوعة للمرافق المختلفة، وتضمن كفاءة التبريد في جميع الظروف والأوقات، خصوصا أوقات الذروة والمواسم، وقد صممت الحلول لتناسب الطاقة الإستيعابية للمطار المتوقع أن تصل إلى 30 مليون مسافر سنويا.

والجدير بالذكر إن مطار الملك عبد العزيز بدأ في استقبال رحلات الحج، وتم توفير العناصر البشرية المؤهلة والإمكانات الفنية والأجهزة التقنية المتطورة لتنفيذ خطط خدمة الحجاج بسرعة ودقة. وتلعب شركة يورك دوراً هاماً في تبريد وتكييف كل أرجاء المطار، مما يوفّر أجواء تسهم في راحة ضيوف الرحمن والزوار.

وتمنح حلول يورك لأنظمة التبريد والتكييف المتكاملة المسافرين والزائرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي تجربة مريحة ومتميزة. وهو ما يجعل شركة يورك رفيقة الحجاج خلال رحلتهم منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم، من خلال دورها الريادي في تبريد مطار الملك عبد العزيز الدولي، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة.

تشرف فرق الصيانة والخدمات التابعة للشركة على تشغيل وصيانة كل حلول التبريد والتكييف في المطارعلى مدار الساعة، لضمان كفاءة التشغيل، حيث تمتلك الشركة أكبر فريق فني بمنطقة الشرق الأوسط لديه القدرة التامة على الإستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ في زمن قياسي.

وتوضح أرقام حلول التبريد والتكييف، التي وفرتها يورك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن إجمالي قوة التبريد تبلغ 135 ألف طن تبريد، توازي قوة تبريد ما يعادل 13,500 شقة متوسطة الحجم، من خلال 3 محطات تبريد تضم 54 مبردات "تشيللرات"، و21 مبرداً احتياطياً بقدرة 7 آلاف طن تبريد مخصصة للمرافق الحيوية والحساسة، مثل مراكز البيانات في المطار، والمسجد، وبرج مراقبة حركة الملاحة الجوية.

وإضافة إلى التبريد والتكييف، زوّدت الشركة المطار بنظم التحكم ونظم الأمن والمراقبة، ومنها نظام إدارة المباني (BMS) الذي يسهم في ترشيد كفاءة الطاقة بمعدل 30%، ويضمن سلاسة تشغيل مختلف معدات ونظم المطار بكفاءة عالية طوال الوقت، كما يتحكم هذا النظام في تهوية وتكييف وتبريد واستهلاك الطاقة وكفاءة التشغيل لمباني المطار وراحة المسافرين.

وقام فريق نظم التحكم والأمن والسلامة في يورك بإمداد المطار بـ2736 كاميرا مراقبة، وإنشاء غرفة تحكم مركزية تشرف على 3163 بوابة تفتيش، و46 بوابة مرور للمسافرين، و94 جسراً لصعود المسافرين إلى متن الطائرات، إضافة إلى تزويد برج مراقبة الحركة الجوية بأحدث تقنيات التحكم في الحركة الجوية مع أنظمة متقدمة في الأمن والسلامة.

وفيما يتعلق بحلول التبريد والتكييف بمكة المكرمة، يورك تزود المسجد الحرام بقدرة تبريد تصل إلى 159 ألف طن تبريد (توازي تبريد 15 ألف شقة)، من خلال محطتي تبريد الشامية وأجياد، حيث ترتبط المحطتان بالمسجد الحرام من خلال نفق تحت الأرض، وتم تزويد مبردات محطة الشامية - التي تعد ثاني أكبر محطة تبريد في العالم - بلوحات تحكم تعمل بنظام متغير السرعة، يتحكم إلكترونيا في الطاقة التشغيلية والقدرة التبريدية المطلوبة لتلبية احتياجات الحرم في جميع الأوقات، وهو ما يساعد المبردات على استهلاك نصف طاقتها خارج أوقات الذروة.

وعلاوة على ذلك، زودت يورك المشاعر المقدسة، في بعض المواقع في منى وعرفات ومزدلفة، بوحدات تبريد متنوعة، كما تقوم بتشغيل وصيانة محطة تبريد برج الساعة، والفنادق الموجودة في تلك المنطقة.

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عن ال سالم جونسون كنترولز (يورك)

تأسست آل سالم جونسون كنترولز عام 1991 كثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شركات آل سالم وشركة جونسون كنترولز العالمية، الشركة الأم ليورك، وهي شركة متعددة الصناعات ورائدة في توفير الحلول المتكاملة التي تشمل مجالات التهوية والتبريد والتكييف HVAC، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت، للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في كل من المملكة العربية والسعودية ولبنان ومصر واليمن.

وتُعرف شركتنا في السوق المحلية بصفتها آل سالم يورك، ونفتخر بكوننا من أوائل الشركات في المملكة المتخصصة في توفير حلول مستدامة، من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على تحسين مستويات الراحة والأمان. كما نفتخر بمكانتنا الرائدة بصفتنا أكبر مورد لمكيفات الهواء في المنطقة، ونتطلع بأن نصبح رواد نمو وتطور السوق في مجال عملنا، والوصول إلى القمة والمرتبة الأولى لكل من مجال التصنيع وحلول التحكم والمراقبة.

وبفريق عمل يتجاوز 2,500 موظف، تنتشر آل سالم جونسون كنترولز (يورك) بشكل استراتيجي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعات عملائها وصناعاتها المتنوعة، انطلاقا من مقرها الرئيسي وفروعها، علاوة على شبكة واسعة راسخة من الموزعين المعتمدين.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

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