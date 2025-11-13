مدينة الكويت، أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن صافي ربح قدره 13.43 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 7.3% عن الربح المحقق في الفترة المقابلة من 2024 والذي بلغ 12.52 مليون دينار كويتي. وبلغت ربحية السهم للفترة 1.6 فلس.

كما حققت شركة المشاريع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 أرباحاً تشغيلية بلغت 123.28 مليون دينار كويتي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.1% بالمقارنة مع 121.91 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 5.8% لتصل إلى 1.15 مليار دينار كويتي، بالمقارنة مع 1.09 مليار دينار كويتي للفترة المقابلة من العام الماضي.

تعكس هذه النتائج تحسن الأداء في قطاع المواد الغذائية والخدمات النفطية والتعليم. أما الأرباح الصافية للربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025) فقد بلغت 3.27 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 139.9% عن الأرباح الصافية للفترة المقابلة من العام 2024 والتي بلغت 1.36 مليون دينار كويتي. كما بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الثالث من العام 385.47 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 5.4% بالمقارنة مع 365.58 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3.0% لتصل إلى 652.97 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 633.87 مليون دينار كويتي في نهاية 2024.

أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فقد بلغت 13.52 مليار دينار كويتي بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2025، مرتفعة من 12.97 مليار دينار كويتي المسجلة في نهاية عام 2024.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "تؤكد نتائج الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 على نجاح استراتيجيتنا في تحقيق نمو مستدام على الصعيدين التشغيلي والمالي عبر أعمالنا الرئيسية. لقد حققت شركاتنا العاملة في قطاعات المواد الغذائية والخدمات النفطية والتعليم نتائج تشغيلية قوية، مما يعكس حرصنا على تعزيز النمو وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

تأسست شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – عام 1975، وهي شركة استثمارية قابضة تعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمثل رؤيتنا أن نكون شركة استثمارية رائدة في أسواقنا الرئيسية، قادرة على التكيّف، وتحقق عائداً مستداماً في القطاعات ذات الأهمية لمجتمعنا في الحاضر والمستقبل. كما ترتكز استراتيجيتنا على إعادة ترتيب وتوازن محفظة استثماراتنا، وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، وتقوية هيكل رأس المال للشركة.

تعد شركة المشاريع شركة متعددة القطاعات تركز على الخدمات المالية، وتشمل الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، بالإضافة إلى قطاع الغذاء والبتروكيماويات والخدمات النفطية وقطاع العقار والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية.

