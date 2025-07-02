حطت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، صباح اليوم في مطار دمشق الدولي في أول رحلة تُعيد بها ربط الخط الجوي المباشر بين الكويت وسوريا بعد انقطاع دام 13 عاماً.

وانطلقت الرحلة من مبنى الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي بكامل عدد الركاب، منهم من يعود إلى وطنه بعد سنوات طويلة من الغياب في خطوة تعكس أكثر من مجرد رحلة جوية، بل استعادة صلة الوصل بين الوطن والأهل والذكريات وأبناء الجالية السورية في الكويت التي تُعد ثاني أكبر جالية من جنسية عربية في البلاد إذ يفوق عددها 200 ألف فرد.

ويذكر أن طيران الجزيرة كانت تسيّر سابقاً رحلات مباشرة إلى دمشق وحلب ودير الزور، ويأتي استئناف الرحلات إلى دمشق انطلاقة جديدة للربط مع سوريا واستجابة للطلب المتزايد من أبناء الجالية. وانطلقت الرحلات بمعدل رحلة واحدة يومياً، على أن يتم زيادتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية موسم الصيف. كما تدرس طيران الجزيرة التوسّع مستقبلاً لخدمة وجهات أخرى في سوريا مع تعافي سوقها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة، السيد/ براثان باسوباثي: "نحن اليوم لا نعيد فتح خط رحلات جديد فحسب، بل نعاود بناء جسر حيوي لنقل الأفراد، وتحديداً أفراد الجالية السورية في الكويت وخارجها، وهذا بحد ذاته محط فخر لنا. فالكثير من ركاب رحلتنا الأولى اليوم كانوا يعودون إلى سوريا لأول مرة منذ سنوات، وكانت المشاعر عند بوابة المغادرة مؤثرة جداً لتذكّرنا بأهمية تسهيل هذا الخط. نتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات الكويتية والسورية المعنية على دعمها الثمين لتمكيننا من تشغيل هذه الرحلات."

ومع تدشين الرحلات إلى دمشق، تواصل طيران الجزيرة الالتزام بمسؤوليتها المهنية بتعزيز الربط الإقليمي وخدمة احتياجات المجتمعات المحلية عبر شبكة وجهاتها المتنامية.

يمكن للمسافرين حجز رحلتهم القادمة عبر زيارة موقع الشركة على www.jazeeraairways.com أو تطبيق طيران الجزيرة للهواتف الذكية.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.jazeeraairways.com

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