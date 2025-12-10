دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عبر شركتها العقارية "دبي للاستثمار العقاري"، عن إطلاق مشروع "الفيستا"، متعدد الاستخدامات بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار درهم إماراتي، مرسخاً مكانته كأحد أبرز المشاريع العمرانية النوعية في منطقة ميدان هورايزن بمدينة دبي. ويجمع المشروع ضمن رؤية موحدة بين تجارب السكن الفاخر والمساحات المكتبية العصرية ومرافق التجزئة، ليقدّم وجهة عمرانية متكاملة صُممت لتلبية متطلبات نمط الحياة العصري، حيث تتكامل مفاهيم المعيشة والعمل والترفيه في بيئة واحدة وحيوية يسهل الوصول إليها.

يتألف مشروع "الفيستا" من برجين متكاملين ضمن مخطط رئيسي موحّد يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية. ويضم البرج السكني بارتفاع 39 طابقاً 312 وحدة سكنية فاخرة، تشمل 198 شقة بغرفة نوم واحدة، و98 شقة بغرفتين، و16 شقة بثلاث غرف نوم. وتتضمن جميع الوحدات المكوّنة من ثلاث غرف نوم جاكوزي خاص وتتمتع بإطلالات بانورامية مباشرة على البحيرة، ما يوفر تجربة معيشية تجمع بين الرفاهية والخصوصية. ويتضمن البرج التجاري المكون من 19 طابقاً، مكاتب بمساحة 120,000 قدم مربع مع تصاميم مبتكرة تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العمل. ويُعزّز هذا التنوّع المتكامل من سهولة الوصول والاستخدام اليومي، ليجعل من "الفيستا" نموذجًا متقدماً للمجمعات متعددة الاستخدامات التي تدعم أسلوب الحياة العصري في دبي.

وقال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: "يمثّل نمو محفظتنا العقارية ركيزة استراتيجية في مسيرة دبي للاستثمار، الهادفة إلى تطوير وجهات نوعية تحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل تواكب النمو المتسارع في المشهد العمراني لإمارة دبي. ويعد مشروع "الفيستا" انعكاساً لهذه الاستراتيجية، إذ يمتاز بتنوعه، عبر الجمع بين الوحدات السكنية الراقية، والمساحات التجارية الحيوية، ومنافذ التجزئة المتميزة، في قلب إحدى أكثر مناطق دبي حيوية، موفراً بيئة عمرانية عصرية ومتكاملة تلبي تطلعات السكان وروّاد الأعمال على حد سواء."

ويرتقي مشروع "الفيستا" بتجربة العيش في المدن، بفضل مجموعة من المرافق الترفيهية والصحية المصممة بأسلوب المنتجعات العصرية، إذ يضم مسبحاً مفتوحاً على الأفق بإطلالات بانورامية، ومسبحاً مخصصاً للأطفال يوفّر بيئة آمنة للعائلات، إلى جانب منصات خارجية ذات مناظر طبيعية خلابة، وصالة رياضية متكاملة، وملعباً لكرة السلة، ومساحات لعب مخصصة للأطفال، ما يمنح السكان أسلوب حياة متوازن يجمع بين الاسترخاء والنشاط والراحة ضمن بيئة سكنية متكاملة.

يتميّز مشروع "الفيستا" بتصميم معماري عصري يجمع بين الأناقة والاستخدام العملي، إذ تتضمن واجهاته نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، تتميز بإضاءة طبيعية وفيرة وتمنح إحساساً بالانفتاح، إلى جانب المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء التي تضيف طابعاً بصرياً راقياً وتوفر مستوى عالٍ من الخصوصية، ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تتناغم مع الطبيعة المحيطة، بالإضافة إلى تجربة عمرانية متطورة تجمع بين الراحة والأناقة.

ويتمتع مشروع "الفيستا" بموقع استراتيجي يضمن سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الحيوية في دبي، إذ يبعد 15 دقيقة عن منطقة الخليج التجاري، و17 دقيقة عن مطار دبي الدولي، و20 دقيقة عن مركز دبي المالي العالمي، كما تحيط به مجموعة من مناطق الأعمال الحيوية والمرافق الترفيهية المتنوعة التي تضمن التوازن المثالي بين العمل والحياة. صُمم المشروع للاستفادة القصوى من المساحات المفتوحة المحيطة من جهتين، ما يوفر إطلالات بانورامية خلابة على البحيرة، في إطار تصاميم مبتكرة تراعي الانسجام بين العمارة والطبيعة.

وقد بدأت أعمال البناء في المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها وتسليم الوحدات بحلول ديسمبر 2027.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiinvestments.com.

نبذه عن دبي للاستثمار العقاري:

تُعد شركة "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة "دبي للاستثمار" ش.م.ع، واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات، وتمتلك سجلًا حافلًا في تقديم مشاريع سكنية وتجارية وصناعية عالية الجودة. تأسست الشركة عام 2006 بهدف بناء محفظة متكاملة من الأصول العقارية التي توفر فرص استثمارية طويلة الأجل في السوق الإماراتي، وتتمتع بنوك أراضٍ استراتيجية في دبي وأبوظبي والشارقة مخصصة لمشاريع مستقبلية يتم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات السوق وتوجهاته. وتسعى "دبي للاستثمار العقاري" باستمرار إلى تقديم مشاريع مبتكرة ترتقي بتجربة المعيشة والعمل في الدولة، مع التركيز على الجودة والتصميم المعماري المتميز وتوفير بيئات حضرية متكاملة تعكس التزامها بالتميز والابتكار في قطاع العقارات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dirc.ae.