خطوة جديدة مهمة في مسيرة تطوير مشروع قمم السودة تمهد الطريق للمزيد

السودة، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتطوير وتنفيذ البنية التحتية الكهربائية المتكاملة لمشروع "قمم السودة".

تُعد هذه الشراكة خطوة محورية في مسار تطوير مشروع "قمم السودة"، الوجهة السياحية الفاخرة على ارتفاع 3,015 مترًا فوق سطح البحر، وتعكس التزام السودة للتطوير بتحقيق أعلى معايير التميز وتقديم تجارب لا تُضاهى في السياحة والضيافة والتسوق والخيارات السكنية الفاخرة وغيرها.

وستقوم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتصميم وإنشاء شبكة كهربائية متكاملة تشمل محطة تحويل مركزية بجهد 132/ 380 كيلو فولت وقدرة 500 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى محطتين فرعيتين بجهد 13.8 /132 كيلو فولت، وستشكّل هذه البنية التحتية المتقدمة الركيزة الأساسية للخدمات الكهربائية لجميع مناطق المشروع ومرافقه السياحية، والسكنية، والتجارية، والعامة.

وفي هذا الإطار، صرّح المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، قائلًا: "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلة تطوير قمم السودة، الوجهة فائقة الفخامة التي تجسد معايير عالمية في التميز والاستدامة. ومن خلال شراكتنا مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء فإننا نؤسس لبنية تحتية عالية المستوى ستخدم المشروع بكافة مراحله."

ومن خلال تأمين بنية تحتية مستقبلية موثوقة، تؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة للسودة للتطوير والشركة الوطنية لنقل الكهرباء في الإسهام في التنوع الاقتصادي ودعم طموحات المملكة في الاستدامة.

بدوره صرّح المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في تطوير البنية التحتية الكهربائية لمشروع قمم السودة، وتعكس التزامنا الراسخ بدعم مشاريع التنمية الكبرى في المملكة من خلال حلول متكاملة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والموثوقية". وأضاف "هذه الشراكة مع السودة للتطوير تُجسّد دورنا المحوري في تمكين الوجهات السياحية الفاخرة والبنية الاقتصادية المتنامية في مناطق المملكة، عبر تأسيس شبكة كهربائية متقدمة تلبّي احتياجات المشروع في جميع مراحله، ونؤكد في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء استمرارنا في تعزيز جاهزية منظومة الكهرباء بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة ورؤية المملكة 2030.”

