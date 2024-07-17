ساعدت بعض الشركات المدرجة الثقيلة الوزن في رفع السوق بنسبة 12.5% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024. وارتفع مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية RSISX)) بنسبة 12.5٪ بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار أسهم بنك العراق الوطني، بنك بغداد، فندق المنصور، والبنك التجاري العراقي. وارتفعت أسعار 8 شركات من أصل 10 شركات مدرجة في مؤشر RSISX.خلال نفس الفترة.

وارتفع المؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR) بنسبة 16.3٪. انخفض إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 9٪ مقارنة بـ 243.9 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. باستثناء الصفقات المتقاطعة، ارتفع إجمالي حجم التداول تقريبًا للضعف في الأشهر الستة الأولى، بزيادة 91٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 151.9 مليون دولار.

حصل القطاع المصرفي على أعلى حصة في حجم التداول بنسبة 76.1٪، يليه القطاع الصناعي (12.0٪) وقطاع الاتصالات (5.2٪).

وقال شوان إبراهيم طه، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الربيع للأوراق المالية: "إذا نظرنا إلى التطورات الاقتصادية الرئيسية في النصف الأول من العام؛ فاعتقد ان محافظة العراق على سقف الإنتاج بالتعاون مع الدول الأعضاء في أوبك+ بتمديد التخفيضات الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا عززت ودعمت استقرار وتوازن أسواق النفط بشكل إيجابي لصالح اقتصاد العراق بشكل عام".

"كما أن موازنة العراق البالغة 161 مليار دولار لعام 2024 أعطت الثقة للمستثمرين، على الرغم من أن أجزاء كبيرة ستنفق على الأمن والدفاع، إلا أننا نعتقد أن مثل هذه الميزانية الكبيرة ستسمح للقطاعات الأخرى بالاستفادة منها ، مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمكن القطاع الخاص من الحصول على عقود كبيرة في هذه القطاعات بما في ذلك مشاريع البنية التحتية".

ونمت أسعار أسهم 38 شركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وارتفعت 32 منها بنسبة أكثر من 5 ٪، بينما زادت 24 بنسبة أكثر من 10٪. زاد بنك العراق الإسلامي بأكبر قدر بزيادة 101.9٪ خلال نفس الفترة، تلاه قرية سد الموصل السياحية بزيادة 83.3٪.

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