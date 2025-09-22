سترايد فينتشرز، أكبر ممول للشركات الناشئة في الهند، تعزز توسعها العالمي من خلال استثمار نوعي في المملكة العربية السعودية

يقع المقر الرئيسي لشركة إيراد في الرياض، وقد قدمت إيراد حلول تمويل تتجاوز 187 مليون ريال سعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجراءات مُبسطة مع إمكانية الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة فقط.

تلقت إيراد طلبات تمويل تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وتخطط لتنويع قنوات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع منتجاتها التمويلية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت إيراد، المنصة السعودية الرائدة في مجال التمويل البديل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن إغلاق جولة تمويل دَين بقيمة 124 مليون ريال سعودي، بهدف توسيع عملياتها داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

قاد الجولة سترايد فينتشرز، أكبر ممول للشركات الناشئة في الهند، والتي عززت حضورها في المنطقة مؤخراً بمضاعفة حجم فريقها والإغلاق الأول لصندوقها الاستثماري ADGM Fund V، إلى جانب مشاركة مستثمرين آخرين.

تُعزز هذه الجولة، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر "Money 20/20”، مهمة إيراد في سد فجوة التمويل الائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، والتي تُقدّر بأكثر من 900 مليار ريال سعودي، عبر تقديم حلول تمويلية سريعة ومرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يساهم في تمكين نمو الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم توظيف التمويل الجديد لتعزيز وجود إيراد في السعودية والإمارات، وتوسيع عملياتها التشغيلية، وتلبية الطلب المتزايد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات رئيسية تشمل التجزئة، الأغذية والمشروبات، الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية.

وعلّق سالم أبو حمور، الشريك المؤسس في إيراد، قائلاً:"هذا الاستثمار يأتي بعد فترة نمو قوية بلغت خمسة أضعاف على أساس سنوي، بينما نواصل توسيع عملياتنا في السوق السعودي. الوصول إلى رأس المال ما زال يشكل تحدياً رئيسياً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ونحن نتشارك مع سترايد فينتشرز الرؤية ذاتها لتوفير حلول تمويلية مرنة على نطاق أوسع. وبصفتنا أول منصة مالية تكنولوجية إقليمية لهم، نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر."

منذ تأسيسها، ساعدت إيراد منشآت صغيرة ومتوسطة في السعودية والإمارات على الحصول على تمويل يتجاوز 187 مليون ريال سعودي. وتتميز منصتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باستخدام نماذج بيانات متقدمة لتقييم المخاطر، ما يمكّنها من مراجعة الطلبات والموافقة على التمويل خلال 48 ساعة فقط، لتكون واحدة من أسرع المنصات على مستوى المنطقة.

وقالت فريحة أنصاري جافيد، الشريك في سترايد فينتشرز:"يبقى تمويل الدَين أداة استثمارية قوية وغير مستغلة بالشكل الكافي في منطقة الخليج، حيث توفر فرصاً هائلة لدعم نمو المنشآت الطموحة دون الحاجة إلى التخلي عن حصص ملكية. ومن خلال شراكتنا مع إيراد، نوفّر حلولاً تمويلية مبتكرة وبديلة للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة بما يتماشى مع طموحاتها للنمو. يمثل هذا الاستثمار في السعودية خطوة استراتيجية تؤكد التزامنا القوي تجاه المنطقة، وتعزز رؤية إيراد في إحداث نقلة نوعية في تمكين الوصول إلى رأس المال."

تلقت إيراد منذ انطلاقها طلبات تمويلية تجاوزت قيمتها 2 مليار ريال سعودي من علامات تجارية بارزة في السعودية والإمارات.

عن إيراد

تأسست إيراد عام 2022 من قبل كل من سالم أبو حمور، فارس يغمور، عبد الملك المحيني، ويوسف سعيد، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل رأس مال عامل سريعة ومرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُقدّم الشركة خدماتها عبر تقنيات متطورة ونماذج بيانات بديلة لتلبية احتياجات منشآت في قطاعات متنوعة تشمل التجزئة، الرعاية الصحية، الأغذية والمشروبات، التجارة الإلكترونية وغيرها.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على: media@erad.co

صندوق Stride Ventures Debt Fund V (CEIC) Limited ("صندوق ADGM V") هو صندوق ائتمان خاص مؤهل للمستثمرين، مُسجَّل كشركة استثمارية مغلقة محدودة بالأسهم في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). يُدار صندوق ADGM V من قبل Stride Ventures Limited، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم مسجَّلة في سوق أبوظبي العالمي وخاضعة لتنظيم هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA).

