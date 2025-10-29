القاهرة، مصر – تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تستضيف "إنجاز العرب" – العضو في منظمة "جونيور أتشيفمنت العالمية" – احتفالية ريادة الأعمال الشبابية 2025 خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري في فندق "فور سيزونس نايل بلازا" بالقاهرة، الذي يمثل شريك الاستضافة للفعالية.

تجمع الاحتفالية 85 طالبًا وطالبة من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيعرضون أفكارًا تجارية مبتكرة ومبادرات ريادية طموحة، مما يؤكد المكانة المركزية لريادة الأعمال الشبابية كعامل محوري في دفع عجلة التنمية الإقليمية.

تجسد الفعالية التي تحتفي هذا العام بدورتها التاسعة عشرة، جوهر الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة "إنجاز العرب" الرامية إلى إعداد شباب عربي قادر على قيادة النمو الاقتصادي المستدام عبر الابتكار والإبداع والقيادة. كما تمثل منصةً للتعاون بين القطاعات المختلفة، مسلطةً الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تنمية جيل جديد من رواد الأعمال.

ويشارك في هذه الدورة شركاء استراتيجيون بارزون، منهم: "إنفستكورب"، و"ماستركارد"، ومؤسسة معهد إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، و"فيديكس" ، و"بوينج"، وHSBC”"، و"الشايع وستاربكس"، و"إكسون موبيل"، و"أوراسكوم"، و"QNB"، الذين يتعاونون لتقديم الدعم والتوجيه للمشاركين.

خلال الأيام الأربعة للفعالية، سيحظى الطلاب بجلسات إرشادية يقودها خبراء متمرسون، وسيتولى تقييم مشاريعهم لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم كبار المسؤولين التنفيذيين من "هانيويل"، و"SAP"، و"PMIEF"، و” GTC”، و"جونسون كنترولز العربية ”, و"الشايع/ستاربكس"، بهدف صقل الأفكار وتشجيع التفكير الإبداعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

يأتي هؤلاء الشركاء في إطار شبكة "إنجاز العرب" الواسعة، التي تضم أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص، وتتعاون على مدار العام مع 12 وزارة تربية وتعليم لتزويد الطلاب بخبرات عملية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الميداني، ساعيةً إلى ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز الابتكار في العالم العربي.

وتُظهر هذه الشراكات مدى اتساع نطاق عمل "إنجاز" وتأثيره، حيث وصلت برامجها إلى أكثر من 8 ملايين طالب وطالبة بدعم من أكثر من 140 ألف متطوع، بما في ذلك 22,859 متطوعًا في العام 2023، و1.6 مليون متعلم خلال العامين 2024–2025.

وبهذه المناسبة، صرحت دينا المفتي، رئيس مجلس إدارة "إنجاز مصر"، قائلة: "يُعد استضافة احتفالية ريادة الأعمال الشبابية في القاهرة محطةً فارقة في رحلة تمكين الشباب المبتكر في المنطقة. وبفضل دعم شركائنا وفعالية برامجنا، نواصل تحويل طموح الطلاب إلى واقع ملموس، ونعزز ثقافة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على الأثر المستدام لعمل إنجاز".

وتؤكد احتفالية ريادة الأعمال الشبابية 2025 على قوة التعاون بين القطاعات وقدرة الشباب على الابتكار، حيث تمنح المشاركين فرصًا ثمينة لتطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُسهم في تشكيل مستقبل المنطقة.

نبذة حول إنجاز العرب:

تُعدّ إنجاز العرب المنظمة غير الربحية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي توظّف خبرات وإرشادات قادة الأعمال للمساهمة بتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب العربي. وتهدف المنظمة، التي تشمل عملياتها 13 دولة في المنطقة، إلى تمكين الشباب لتطوير ودفع عجلة الاقتصاد في العالم العربي من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تنمية المهارات العملية والتوجهات الطموحة والريادية. وقد تمّ اختيار إنجاز العرب، من قبل مستشار المنظمات غير الحكومية، ضمن أفضل 100 منظمة غير حكومية في العالم لست سنوات متتالية، حيث كان لها أثر في حياة أكثر من 8 ملايين طالب منذ تأسيسها في عام 2004. تُعد إنجاز العرب المنظمة غير الربحية الأكبر والأسرع نمواً لتمكين الشباب من خلال سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل وتوفير البرامج العملية والتفاعلية لنشر ثقافة الريادة والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات