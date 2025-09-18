حصلت Bynow على استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار من ميراك كابيتال بهدف تسريع تطوير منتجاتها، وتوسيع باقة حلول المدفوعات بين الشركات (B2B)، وتعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Bynow شركة تقنية مالية سعودية رائدة في تقديم حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) الموجهة للشركات، لتمكينها من إدارة مدفوعاتها بمرونة أكبر وتحقيق تدفقات نقدية أكثر سلاسة.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت ميراك كابيتال، شركة الاستثمار المتخصصة في التقنية، عن استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار في شركة Bynow، شركة التقنية المالية السعودية سريعة النمو، التي تعيد تعريف طريقة إدارة الشركات لمدفوعاتها. يهدف هذا الاستثمار إلى تسريع تطوير منتجات Bynow، وتوسيع باقة حلولها للمدفوعات بين الشركات (B2B)، وتعزيز حضورها في السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعتبر Buynow من أبرز الشركات الواعدة في مجال التقنية المالية الموجهة للأعمال، حيث تقدم خدمتها الأساسية اشتر الآن وادفع لاحقاً (BNPL) للشركات، والتي تتيح لها تأجيل المدفوعات وتقسيمها على دفعات، مما يمنحها مرونة أكبر ويساعدها على إدارة التدفقات النقدية بسلاسة. وتستهدف هذه الحلول معالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعلBynow لاعباً محورياً في دعم استدامة ونمو الأعمال.

وتعمل Bynow على بناء رؤية أوسع تمتد إلى مختلف جوانب المدفوعات بين الشركات. فبالإضافة إلى حلولها الحالية، تطور الشركة منتجات جديدة تستهدف أتمتة وتبسيط العمليات المالية، وخاصة إدارة الحسابات المدينة والدائنة، والتي ما زالت تدار بشكل يدوي إلى حد كبير في المنطقة. وتسعى الشركة إلى تقديم أدوات رقمية مبتكرة تزيد من كفاءة العمليات وتعزز الشفافية والثقة في النظام المالي للشركات.

يعكس هذا الاستثمار التوجه الاستراتيجي لميراك كابيتال في دعم منصات التقنية المالية ذات البنية التحتية المتكاملة، التي تتحول إلى ركيزة أساسية في العمليات اليومية للشركات. وتركيز Bynow على معالجة فجوة حقيقية في السوق يتماشى مع ملامح مستقبل التقنية المالية في المملكة، القائم على منصات موثوقة، قابلة للتوسع، ومبنية على الابتكار.

علق عبد الإله الشريف، نائب رئيس رأس المال الجريء في ميراك كابيتال قائلاً: "إن نهج Bynow في معالجة تحديات المدفوعات بين الشركات يتجاوز مجرد توفير إجراءات ميسرة، فهو يمثل بوابة لرؤية أوسع تعكس القيمة الحقيقية للشركة. فإلى جانب الدفع الآجل، تقدم Bynow البنية التحتية الرقمية والمرونة المالية التي تحتاجها الشركات لإدارة السيولة وتحديث عملياتها والنمو بثقة. نحن نؤمن أن Bynow ستصبح جزءاً لا يتجزأ من كيفية عمل الشركات في الاقتصاد الرقمي المتسارع، ونحن فخورون بدعمها في هذه الرحلة."

من جانبه، قال رامي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة Bynow:

"يُمثّل استثمار ميراك كابيتال ثقة كبيرة في مهمتنا لتحديث مدفوعات الأعمال بين الشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. كانت خدمة الدفع الآجل نقطة انطلاقنا؛ والآن نبني بنية تحتية تشغيلية لرقمنة الحسابات المدينة والدائنة بصورة شاملة، لكي تتمكن الشركات من إدارة التدفقات النقدية بثقة وشفافية."

وأضاف: " نضع التنفيذ في صميم عملنا عبر تعزيز نماذج المخاطر، وصرف أسرع للمدفوعات، وتسوية محاسبية سلسة، لأن الثقة والموثوقية هما أساس المدفوعات بين الشركات. ومع ميراك كابيتال شريكًا لنا، سنسرّع خارطة طريقنا إلى نظام تشغيل مالي متكامل للشركات لتشمل الائتمان المدمج، وأتمتة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة، وتكاملات سلسة تحول مسارات العمل المالية إلى سيولة قابلة للتنبؤ ورؤية فورية. معًا، نعمل على توسيع Bynow ليصبح منصة تكمل مسيرة تطوير مدفوعات الشركات في أنحاء المنطقة وتصديرها عالميا."

تأسست Bynow في المملكة العربية السعودية كجزء من موجة الابتكار في قطاع التقنية المالية، وتسعى لأن تكون رائدة في تحديث المدفوعات بين الشركات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد.

نبذة عن Bynow

Bynow شركة تقنية مالية سعودية تعيد تعريف طريقة إدارة الشركات لمدفوعاتها. تقدم الشركة حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) المخصصة للأعمال، بما يمنح الشركات مرونة في الدفع ويساعدها على إدارة التدفقات النقدية بسلاسة. ومع إطلاق منتجات جديدة للمدفوعات بين الشركات، تهدف Bynow إلى بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تساعد المؤسسات على النمو بثقة وكفاءة.

نبذة عن ميراك كابيتال

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص التقنية عبر مراحل مختلفة وقطاعات متعددة. تعتمد ميراك على أبحاث تقنية متعمقة ورؤية استثمارية متقدمة، مما يتيح لها استكشاف الفرص المتماشية مع التحولات الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. تهدف الشركة إلى الشراكة مع رواد المستقبل في التحولات التقنية، وفتح أسواق جديدة، وخلق فرص نمو، حيث يشكل الابتكار وروح المبادرة حجر الأساس لبناء المستقبل.

