أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم استحواذها على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في "مدينة دبي للاستوديوهات" من شركة "إس آر جي"، وهي شركة تطوير خاصة، مقابل 1.1 مليار درهم.

ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028، حيث يضم ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع صُممت بواجهات مستوحاة من الحجر الرملي، مع شرفات رحبة تمتد بالمساحات المعيشية إلى الخارج وتطل على مناظر طبيعية منسقة بعناية. ويشمل المشروع 312 وحدة سكنية بتصاميم متنوعة، تضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات "دوبلكس"، بما يلبي مختلف أنماط المعيشة ويواكب احتياجات السكان.

صُمم المشروع لتلبية احتياجات نمط الحياة اليومية للسكان ضمن بيئة واحدة متكاملة. وسيحتضن مركز تسوق مجتمعياً، يضم مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب حديقة واسعة بمساحة 16,000 متر مربع داخل المجمع، توفر مساحات للأنشطة الخارجية، ومساراً للجري، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تُعد دبي سوقاً رئيسية ضمن أولويات الدار، ويعكس هذا الاستحواذ ثقتنا الراسخة بمتانة السوق السكني في الإمارة، وبالدور المحوري الذي تلعبه المساكن المؤجرة المملوكة مؤسسياً والمُدارة باحترافية في تلبية احتياجات قاعدة سكانية متنامية. وتتميز ’مدينة دبي للاستوديوهات‘ ببنيتها التحتية الراسخة ومجتمعها الحيوي وشبكة اتصالها القوية، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير بيئة معيشية عالية الجودة. وتشكل هذه الصفقة خطوة جديدة ضمن استراتيجية مدروسة ومتنامية لبناء محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل في دبي، وهي محفظة نتوقع استمرار نموها مع تزايد الاهتمام العالمي بالإمارة واستقطابها المتواصل للكفاءات والمواهب".

وتواصل الدار توسيع حضورها في دبي من خلال شراكات مع مطورين يتمتعون بسجل قوي من الإنجاز والخبرة في تطوير مجمعات متعددة الاستخدامات. وقد نجحت الجهة المطورة التي أبرمت معها الدار هذه الصفقة في تسليم مشاريع واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال محفظة تشمل أبراجاً سكنية، ووجهات تسوق مجتمعية، ومرافق تعزز جودة الحياة.

ويتمتع المشروع بموقع مميز في "مدينة دبي للاستوديوهات" ضمن منطقة سكنية تشهد طلباً مرتفعاً، حيث يستفيد من بنية تحتية راسخة واتصال مباشر بشارعي "القدرة" و"حصة"، إلى جانب قربه من مراكز الأعمال والوجهات الحيوية مثل "موتور سيتي" و"مدينة دبي الرياضية". كما يتيح الموقع سهولة الوصول إلى عدد من أبرز الوجهات الترفيهية، ومنها "دبي أوتودروم"، و"استاد دبي الدولي للكريكيت"، و"حديقة الفراشات"، فضلاً عن شبكة واسعة من المدارس والمرافق المجتمعية.

وتعزز هذه الصفقة حضور الدار المتنامي في دبي عبر فئات متعددة من الأصول. وتمتد محفظة الدار للاستثمار للأصول المدرة للدخل المتكرر في الإمارة اليوم لتشمل الأصول السكنية والتجارية واللوجستية ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع "مدينة إكسبو دبي"، وبرج تجاري مميز في "مركز دبي المالي العالمي"، وبرج مكاتب من الفئة الأولى على "شارع الشيخ زايد"، بالإضافة إلى أصول لوجستية في كل من "مجمع الصناعات الوطنية" و"دبي الجنوب". وعلى صعيد التطوير، يواصل المشروع المشترك بين الدار و"دبي القابضة" تحقيق زخم قوي، مع إطلاق ثلاثة مجمعات سكنية مخططة وفق مخططات رئيسية، وتوسيع محفظة المشاريع المستقبلية لتضم أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية الجديدة، بما يدعم "خطة دبي الحضرية 2040".

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

