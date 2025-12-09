أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم شركتا 10X Health (الولايات المتحدة الأمريكية) وREVIV Global (المملكة المتحدة) عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة M42، الرائدة عالميًا في مجال الصحة والمدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، والتي تتخذ من أبو ظبي مقرًا رئيسيًا لها، تقضي بإطلاق 10XREVIV، لنشهد بذلك تعاونًا رائدًا ييسر سبل توفير نظام التغذية الدقيقة الفريد في منطقة الشرق الأوسط.

يمثل 10XREVIV نقلة نوعية جديدة على صعيد تحسين الصحة المخصصة، حيث يدمج بين علم الجينوم وتحليل مؤشرات الدم الحيوية، والذكاء الغذائي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وذلك لتقديم حلول صحية دقيقة ومخصصة لكل فرد.

يشكل نظام 10X للتغذية الدقيقة جوهر هذا الابتكار، وهو منصة متخصصة في علوم الحياة مسجلة ببراءة اختراع، قام على تطويرها فريق التكنولوجيا الحيوية في 10X Health على مدار أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل النظام على تحليل ما يصل إلى 20 مليون متغير جيني بدقة تصل إلى 99.97%، إذ يجمع هذه البيانات مع مؤشرات الدم ونمط الحياة لإنتاج تقرير صحي شامل وآمن يزيد عن 400 صفحة.

استنادًا إلى هذه النتائج، يقدم النظام حلولاً وتوجيهات صحية مستهدفة مدعومة علميًا، بما في ذلك:

مكمّلات 10X الدقيقة، وهي تركيبات حبيبية دقيقة مصممة وراثيًا لضمان أفضل امتصاص لأكثر من 22 عنصرًا غذائيًا دقيقًا.

الدقيقة، وهي تركيبات حبيبية دقيقة مصممة وراثيًا لضمان أفضل امتصاص لأكثر من 22 عنصرًا غذائيًا دقيقًا. برنامج 10X الدقيق لإدارة الوزن، حيث يجري تعديل مخصص للكربوهيدرات والدهون وفقًا لمؤشرات الأيض والجينات لكل فرد.

الدقيق لإدارة الوزن، حيث يجري تعديل مخصص للكربوهيدرات والدهون وفقًا لمؤشرات الأيض والجينات لكل فرد. العلاج الوريدي الدقيق، وهو بروتوكولات حقن وريدية عالمية مسجلة ببراءة اختراع، مصممة وفق المعلومات الجينية لكل فرد، وتوفر تغذية وريدية مخصصة بالعناصر الغذائية الدقيقة عبر منشآت طبية معتمدة وموثوقة.

بالإضافة إلى إطلاق النظام، ستعمد هذه الشراكة أيضًا إلى تأسيس عيادة رائدة متخصصة في العناية الدقيقة الهادفة إلى إطالة العمر، وإجراء تجربة عشوائية محكومة لتقييم تأثير التغذية الوريدية على مرض السكري من النوع الثاني، وتقديم منهج تدريبي في التغذية الدقيقة لتثقيف الأطباء حول كيفية تحويل الرؤى الجينية إلى ممارسات سريرية تسهم في تحسين النتائج الصحية وإطالة فترة الحياة الصحية.

صرح Brandon Dawson، أحد مؤسسي 10X Health ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، قائلاً: "تتمثل مهمتنا في 10X Health في إحداث ثورة في طريقة فهم الناس لبيولوجية أجسامهم وآلية تحسينها، كما أنَّ الشراكة بين M42 وREVIV Global تمكننا من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة وعلم الجينوم والتميز السريري لتقديم حلول مخصصة من شأنها إحداث تغيير جذري في حياة الأفراد، كل ذلك في قلب منطقة تقود مستقبل الرعاية الصحية".

أضاف Albarah El Khani، الرئيس التنفيذي لقسم العمليات، في منصة الحلول الصحية المتكاملة في M42، قائلاً: ​​​​​​​"يجسد هذا التعاون رؤية M42 المتمثلة في استخدام العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز صحة الناس بما يمكنهم من التمتع بالصحة والعافية لفترة أطول، وبالاعتماد على 10XREVIV، نعمل على دمج علم الجينات ومؤشرات الدم الحيوية ونظم التغذية الدقيقة ضمن نمط الرعاية اليومية، ما يجعل أبو ظبي نموذجًا من شأنه إرساء الأساس لمستقبل الطب المخصص لإطالة العمر".

صرحت Sarah Lomas، المدير التنفيذي لشركة REVIV Global ومؤسسها، قائلة: "يمكّننا التعاون مع 10X Health وM42 من تقلد مكانة ريادية في عصر جديد على صعيد مجال الصحة الدقيقة وإطالة العمر. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ مبادرة 10XREVIV هي ثمرة أعوام من الخبرة السريرية والابتكار التكنولوجي، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي وعلم الجينات والتطبيق العملي لتمكين الأفراد ودفع عجلة العافية الحديثة على مستوى العالم".

تجتمع شركة 10X Health وREVIV Global وM42 تحت مظلة تعاون واحد، إذ تعمل على الجمع بين آليات الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، والخبرة السريرية العميقة، وعلوم البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد معايير عالمية جديدة في مجال الصحة الدقيقة.

تضع أنظمة 10X للتغذية الدقيقة المدعومة من M42 معايير تسهم في تحسين صحة الإنسان وإطالة العمر على مستوى العالم.

نبذة عن 10X Health

تُعدّ 10X Health شركة مقرها الولايات المتحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والعافية ينصب تركيزها على توظيف علم الجينات والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى أداء الإنسان وصحته وإطالة عمره، أما نظام 10X الدقيق الحاصل على براءة اختراع، فإنه يدمج البيانات الجينية والكيميائية الحيوية والسريرية لتقديم حلول غذائية وعلاجية مخصصة لكل فرد.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.10xhealthsystem.com.

نبذة عن REVIV Global

تُعدّ REVIV Global شركة رائدة في مجال علوم الحياة والعافية يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، ومتخصصة في العلاجات الوريدية المطورة سريريًا والاختبارات الجينية والتغذية الدقيقة. كما نجحت شركة REVIV، التي تنتشر أعمالها في أكثر من 40 بلدًا، في تقديم أكثر من 3 ملايين علاج وريدي على مستوى العالم، واضعةً بذلك معيارًا للرعاية المخصصة الآمنة والفعالة في مجال العافية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.revivme.com.

نبذة عن M42

تُعدّ M42 شركة عالمية متخصصة في مجال الصحة، تعتمد في أعمالها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، إذ تضع نصب أعينها هدف تعزيز آليات الابتكار في مجال الصحة، خدمةً لصالح الناس والكوكب. يقع مقر شركة M42 الرئيسي في أبو ظبي، حيث تجمع بين منشآتها المتخصصة والمتطورة والحلول الصحية المتكاملة، مثل علم الجينوم والمخازن الحيوية، وتستفيد من التقنيات المتقدمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبؤية، وذلك بهدف تطوير نماذج الرعاية الصحية التقليدية وإحداث تأثير إيجابي يطول حياة الناس على مستوى العالم.

تمتلك شركة M42، التي تم تأسيسها في عام 2023 عقب اندماج شركتي G42 Healthcare وMubadala Health، تحت مظلتها أكثر من 480 منشأة في 26 بلدًا وأكثر من 20,000 موظف. إضافةً إلى ذلك، تضم شركة M42 بين جنباتها مزودي رعاية صحية بارزين، بما في ذلك Cleveland Clinic Abu Dhabi وDanat Al Emarat، وDiaverum، وImperial College London Diabetes Centre، وSheikh Sultan bin Zayed Hospital وMoorfields Eye Hospital Abu Dhabi. وبالإضافة إلى إدارة برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 أيضًا Abu Dhabi BioBank وAbu Dhabi Health Data Services (ADHDS)، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى مهمة إدارة منصة Malaffi.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة https://m42.ae/.

جهات الاتصال

للاستفسارات الصحفية والإعلامية المتعلقة بشركة 10X Health، الرجاء التواصل على Media@10Xhealthsystem.com

للاستفسارات الصحفية والإعلامية المتعلقة بشركة REVIV، الرجاء التواصل على Press@revivme.com

