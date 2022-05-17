أطلقت شركة الوطنية للألبان والتابعة الى شركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) منتجات ألبان حياتنا في الإمارات العربية المتحدة. وتوفر شركة الوطنية للألبان(ND) مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية التي سيتم تصنيعها محلياً وإنتاجها بأعلى مستويات ومعايير الجودة.

شركة الوطنية للألبان ستوفر مجموعة من المنتجات مثل العصير الطازج، والعصير طويل الأجل، والحليب طويل الأجل، والحليب الطازج، والعيران الطازج ، واللبن الطازج، واللبن اليوناني، والجبنة القابلة للدهن، وجبنة موتزاريلا تحت العلامة التجارية حياتنا.

وقال الرئيس التنفيذي: "نفتخر بأن تكون الوطنية للألبان شركة للأغذية مقرها الإمارات العربية المتحدة. حيث نضمن أعلى معايير الجودة، باستخدام أحدث التقنيات لإنتاج مجموعة واسعة ومتنوعة من الأغذية المحصلة محلياً وعالمياً".

تمتلك شركة الإمارات للصناعات الغذائية مزارع ومصنعاً في مدينة العين: مزرعة مساكن لإنتاج الألبان (MDF)، مزرعة الوطنية للألبان (NDF) ومصنع الوطنية للألبان (ND). تتكون المزارع من قطيع إجمالي يبلغ حوالي 6000 رأس من الأبقار، وتنتج حوالي 39 مليون لتر من الحليب سنوياً. وتعتبر المزارع من أكبر الموردين للألبان في الإمارات العربية المتحدة. تضم المساحة التشغلية 18000 متر مربع من مساكن للماشية، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات في صالات الإنتاج.

وختم السيد وصفي حديثه بالقول: "نسعى دائماً لتطوير إمكانيات شركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) في مجال الإستدامة التشغيلية والإنتاجية في مجال الأغذية. مهمتنا هي أن نكون شريكاً فعالاً ومساهماً في تطوير منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. التوجه الإستراتيجي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) يعتمد على تأسيس منظومة إنتاجية متكاملة تمنحنا قدرات عملية لتوفير حلقات إمدادية مستدامة. وبكل فخر، تعتبر شركة الإمارات للصناعات الغذائية (EFI) الأولى في تطوير هذه المنظومة. بحيث تبدأ من خلال استيراد المواد الأولية وتصنع منها أعلاف حيوانية مركبة ذات جودة عالية، ومن ثم نستخدم الأعلاف المركبة لتغذية أبقارنا لإنتاج حليب خام والذي يستخدم لتصنيع منتجات حياتنا."

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نبذة عن شركة الإمارات للصناعات الغذائية

الإمارات للصناعات الغذائية هي إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيع وتوريد الأعلاف الحيوانية وإنتاج وتوريد الألبان الطازجة من خلال مزارعها لتربية الأبقار. يقع المقر الرئيسي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية في أبوظبي، ولدى شركة الإمارات للصناعات الغذائية اهتمامات متنوعة في مجال المزارع والأعلاف الحيوانية ومزارع الأبقار، وتتكون مجموعة شركة الإمارات للصناعات الغذائية من أكثر من 10 شركات. وتلعب دورًا رئيسيًا في أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضم مجموعة شركة الإمارات للصناعات الغذائية الأعمال التجارية والشركات الزراعية التالية:

· الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق (NFFPM)، الشركة الرائدة في إنتاج وتوزيع الأعلاف الحيوانية.

· الشركة الوطنية للألبان لتصنيع وإنتاج وتوزيع منتجات الألبان

· المزرعة الوطنية (NDF) ومزرعة مساكن (MDF) لتربية الأبقار، وهما من أكبر المزارع المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· الوطنية للأكياس (NB)، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أكياس البولي بروبلين.

· عيادات الروضة البيطرية (RVC)

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نصري أبو زكي

مدير إدارة - العلاقات العامة والاتصالات

9 ياردز للتسويق والاعلام

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