أول تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة تحصل عليه أرادَ ضمن اتفاقية تمويل مدتها خمس سنوات

الاتفاقية ستدعم أرادَ في تحقيق أهدافها الرئيسية في مجال الاستدامة

اختيار أرادَ شريكاً استراتيجياً رئيسياً للشركات الإيطالية بفضل سجلها التجاري القوي ومحفظة طلباتها المستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ توقيع أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وبضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية. وتمت صياغة الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف أرادَ الرامية إلى تحقيق أثر محلي مستدام، بما يعكس التزامها كمطور رئيسي بمواصلة الاستثمار الأخضر وتبنّي ممارسات البناء المستدام.

وسيتم استخدام التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات، لتلبية الاحتياجات العامة للشركة ولدعم عمليات التطوير في مشاريع أرادَ المختلفة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "تعكس هذه الاتفاقية الجديدة قوة أرادَ في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز التزامنا بمضاعفة جهودنا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة. ويسعدني أن رؤيتنا تحظى بدعم شركائنا الموثوقين في بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، وأن هذه الاتفاقية تعزز شراكاتنا القائمة مع الشركات الإيطالية، وتُسهم في دعم نمو الاقتصاد الإيطالي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا".

ومن جانبه، قال تشيرو أكينو، المدير الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في الشرق الأوسط ورئيس مكتب دبي: "نفخر بالتعاون مع أرادَ الشركة الرائدة التي تمتلك رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإيطالية في دولة الإمارات. ومن خلال دعمنا لهذا التسهيل التمويلي المتوافق مع الشريعة والمرتبط بالاستدامة، تؤكد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التزامها بمساندة الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة، حتى في ظل بيئة عالمية معقدة ومتغيرة. وتجسد هذه الصفقة طموحنا المستمر في تمكين النمو المستدام وإتاحة فرص أعمال جديدة للكفاءات الإيطالية، فضلا عن دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والإمارات".

ويرتبط هذا التمويل بأهداف الأداء المستدام الخاصة بأرادَ، والتي سيتم قياسها سنوياً طوال فترة التسهيل. وسيساعد هذا الهيكل التمويلي الشركة على خفض بصمتها الكربونية من خلال استخدام مواد بناء مستدامة كلما أمكن، إلى جانب مواصلة ممارسات الصحة والسلامة في مشاريعها الحالية والمستقبلية.

كما تشمل أهداف أرادَ مواصلة دمج معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة والمباني الخضراء مثل شهادة "ليد – LEED" العالمية لتقييم المباني الخضراء ومعايير "ويل – WELL" التي تركز على الصحة والسلامة ضمن مشاريعها المستقبلية، إلى جانب مواصلة تعزيز تلك المعايير في مشاريعها الحالية والمستقبلية.

وقد صنّفت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية أرادَ كشريكٍ استراتيجي للشركات الإيطالية، بفضل سجلها كمطور رئيسي في التعاون مع الشركات الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك شراكتها مع مجموعة أرماني في مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا الذي تم إطلاقه في 2024. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع وحده في استيراد تجهيزات داخلية فاخرة إيطالية إلى الإمارات بقيمة تصل إلى 250 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي هذا التمويل المرتبط بالاستدامة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد النجاحات التي حققتها أرادَ في أسواق رأس المال العالمية منذ عام 2022، حيث جمعت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك، عقب حصولها على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي "موديز" و"فيتش" في عام 2022.

ومنذ انطلاقها في عام 2017، أطلقت أرادَ 11 مشروعاً ناجحاً في دولة الإمارات، كما توسعت إلى كل من المملكة المتحدة وأستراليا، وتمتلك محفظة مشاريع عالمية بقيمة 130 مليار درهم تضم 55 ألف وحدة، وقد سلّمت الشركة حتى اليوم 15 ألف منزل.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

-انتهى-

#بياناتشركات